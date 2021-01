Probabili formazioni Benevento Torino/ Quote: le prime mosse di Nicola

Le probabili formazioni di Benevento Torino cosa ci possono dire sulla partita di Serie A che oggi andrà in scena in prima serata allo stadio Ciro Vigorito della città campana? Le mosse dei due allenatori saranno importanti, anche perché sulla panchina granata c’è curiosità per scoprire quali saranno le prime scelte del nuovo allenatore, chiamato al capezzale di un Torino messo molto male in classifica dopo lo scialbo pareggio casalingo contro uno Spezia che aveva giocato quasi tutta la partita in dieci uomini ma aveva comunque inchiodato il Torino a un pareggio che serve davvero a poco per la classifica dei granata. Il Benevento di Filippo Inzaghi sta sicuramente meglio, ma arriva a sua volta dalla pesante sconfitta per 4-1 incassata a Crotone e deve dunque riscattarsi, essendo più cattivo sotto rete per sfruttare le occasioni che anche allo Scida aveva creato. Tutto questo premesso, andiamo allora senza indugio ad analizzare le ultime notizie circa le probabili formazioni di Benevento Torino.

PRONOSTICO E QUOTE

Diampo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Benevento Torino mediante le quote dell’agenzia Snai. Si annuncia una partita molto incerta, dal momento che il segno 1 è quotato a 2,80 mentre in caso di segno 1 la quota indicata è di 2,65. Leggermente più remunerativo sarebbe infine il pareggio, perché il segno X varrebbe 3,15 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO TORINO

LE MOSSE DI INZAGHI

Le probabili formazioni di Benevento Torino vedono problemi in attacco per i padroni di casa di Filippo Inzaghi, che ha Sau squalificato e non può contare nemmeno su Moncini, che è infortunato. Recuperato in extremis invece Roberto Insigne dopo il problema alla caviglia subìto domenica scorsa a Crotone, ma il fratello d’arte si accomoderà in panchina al pari del grande ex Iago Falque, perché alle spalle della prima punta Lapadula dovrebbero agire dal primo minuto Caprari e Tello con il modulo 4-3-2-1 ad albero di Natale. In mezzo al campo dovrebbe esserci Dabo per prendere il posto di Schiattarella, che è risultato positivo al Coronavirus. Al centro della retroguardia del Benevento infine potrebbe rivedersi Caldirola al fianco di Glik, altro grande ex della sfida contro i granata.

LE SCELTE DI NICOLA

Sul fronte ospite, ecco che le probabili formazioni di Benevento Torino registrano la grande curiosità di scoprire quali saranno le prime mosse del nuovo allenatore Davide Nicola. Martedì si è fermato Nkoulou per un affaticamento muscolare, nel 3-5-2 che dovrebbe essere confermato la difesa potrebbe essere diretta da Lyanco, con Izzo e Bremer ai suoi fianchi davanti a Sirigu. Singo a destra e Rodriguez a sinistra dovrebbero essere i due esterni di centrocampo, dal momento che lo svizzero appare favorito per questa maglia su Murru e Ansaldi. Scontato il turno di squalifica, Rincon tornerà nel cuore del centrocampo e ai suoi lati agiranno come mezzali Lukic e Linetty (oppure Gojak, possibile ballottaggio). In attacco infine Zaza sembra avere più possibilità di Verdi per partire dall’inizio al fianco di capitan Belotti.

IL TABELLINO

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Improta, Glik, Caldirola, Barba; Ionita, Dabo, Hetemaj; Tello; Caprari, Lapadula. All. F. Inzaghi.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Rodriguez; Zaza, Belotti. All. Nicola.



