Probabili formazioni Benfica Auckland City: le scelte dei due allenatori verso la loro seconda partita al Mondiale per Club 2025.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA AUCKLAND CITY: TURNOVER PORTOGHESE?

Andiamo ad analizzare le probabili formazioni Benfica Auckland City, che è una partita che va in scena per la seconda giornata nel girone C al Mondiale per Club 2025 in cui, visto il “peso” degli avversari, Bruno Lage potrebbe operare un bel turnover soprattutto in vista del Bayern Monaco.

Un match che sarebbe decisivo per la qualificazione ai quarti, dopo il pareggio contro il Boca Juniors: il Benfica ha anche dovuto recuperare due gol agli argentini a causa di un brutto approccio, e ora potrebbe aver bisogno di una goleada importante per mettersi davanti allo stesso Boca in chiave secondo posto, a meno che ovviamente batta i bavaresi.

L’Auckland City si è presentato al Mondiale per Club 2025 sapendo di dover giocare la parte della cenerentola: ha subito 10 gol dal Bayern Monaco, adesso proverà a fare meglio e la sensazione è che il suo allenatore voglia dare spazio a tutti per godersi quantomeno il momento, ma lo scopriremo quando a Orlando si comincerà a giocare.

Nel frattempo possiamo solo fare ipotesi; dunque iniziamo la nostra analisi sulle probabili formazioni Benfica Auckland city, dobbiamo provare a individuare quei calciatori che potrebbero entrare sul terreno di gioco e iniziare la partita di venerdì 20 giugno.

PRONOSTICO E QUOTE BENFICA AUCKLAND CITY

C’è ben poco da dire sulle quote che regolano le probabili formazioni Benfica Auckland City: prendiamo in esame la Snai, il cui segno 1 per la vittoria portoghese vale il minimo sindacale e cioè 1,01 volte la giocata, mentre già con l’opzione del pareggio (segno X) andreste a guadagnare ben 16,00 volte quanto messo sul piatto, per non parlare del segno 2 che regola il successo dei neozelandesi e vi farebbe intascare una somma corrispondente a 35,00 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA AUCKLAND CITY

COME PUÒ CAMBIARE LAGE

Il turnover di Bruno Lage ovviamente permette di mantenere un certo livello tra i portoghesi, intanto dalle probabili formazioni Benfica Auckland City escludiamo Belotti che, espulso all’esordio, è già squalificato. In porta viene confermato Trubin, anche Otamendi e Antonio Silva dovrebbero giocare la seconda partita e come terzini Dahl e Carreras restano favoriti. A centrocampo invece potrebbero arrivare i primi cambi: uno tra Renato Sanches e Aursnes può lasciare il posto a Kokçu che di fatto è un titolare di questa squadra, da valutare però anche Barreiro che potrebbe avere un’occasione.

Il dubbio per quanto riguarda il Benfica in questa partita rimane Angel Di Maria, che potrebbe essere preservato per il Bayern: in questo caso Bruno Lage per la fascia destra andrebbe a puntare su uno tra Prestianni, già visto contro il Boca Juniors, e Tiago Gouveia che invece ha passato 90 minuti in panchina nella prima partita, come lui Akturkoglu che possiamo ipotizzare in campo dall’inizio contro l’Auckland City, infine come prima punta Pavlidis rimane l’unica soluzione a meno di qualche alchimia tattica.

LE MOSSE DI VICELICH

Dicevamo che Ivan Vicelich ha in mente di concedere un’occasione a tutti: secondo le probabili formazioni Benfica Auckland City il portiere potrebbe essere ancora Tracey con davanti a lui Den Heijer e almeno uno tra Mitchell e Boxall, può cambiare un centrale con Christian Gray a fare il titolare e anche sulle fasce laterali possiamo aspettarci qualche modifica, dunque con Connolly a fare il terzino destro e Rogers il sinistro. in mezzo al campo il capitano Ilich può essere confermato; Garrica invece si può riposare, e a giocare contro il Benfica sarebbe eventualmente Jackson Manuel.

Il tridente offensivo ha chiaramente funzionato poco, ma di fronte c’era una corazzata del calcio mondiale; ad ogni modo si va verso una rivoluzione totale, tra chi è partito dalla panchina all’esordio nel Mondiale per Club 2025 possiamo citare Lagos come esterno di destra e Tong Zhou che si prenderebbe la maglia sull’altro versante, un’altra soluzione è rappresentata da Zerb e infine ecco il ruolo di prima punta, con Kilkolly e De Vries che sono le opzioni in ballottaggio con Bevan, uno dei due potrebbe appunto fare il titolare.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA AUCKLAND CITY: IL TABELLINO

BENFICA (4-3-3): Trubin; Dahl, Otamendi, Antonio Silva, Carreras; Aursnes, Florentino, Kokçu; Prestianni, Pavlidis, Akturkoglu. Allenatore: Bruno Lage

AUCKLAND CITY (5-4-1): Tracey; Connolly, Mitchell, Den Heijer, C. Gray, Rogers; Lagos, Jackson Manuel, Ilich, Tong Zhou; De Vries. Allenatore: Ivan Vicelich