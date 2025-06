Probabili formazioni Benfica Bayern: quote, moduli e titolari per la partita del Mondiale per Club 2025, oggi martedì 24 giugno

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA BAYERN: ECCO CHI GIOCA LA SUPER SFIDA

Farà piacere leggere le probabili formazioni Benfica Bayern, una grande classica tutta europea oggi, martedì 24 giugno, a Charlotte per il girone C del Mondiale per Club 2025 che deve ancora emettere il suo verdetto più significativo per quanto riguarda le Aquile di Bruno Lage, che hanno bisogno di almeno un punto.

Volendo pensare in grande, ecco che con una vittoria il Benfica si prenderebbe il primato, ma la priorità è avanzare agli ottavi. La squadra portoghese al debutto ha pareggiato con il Boca Juniors, poi ha sofferto per un tempo prima di battere 6-0 l’Auckland City, la situazione è certamente positiva ma in caso di sconfitta i lusitani si troverebbero a dipendere dal numero di gol degli argentini, un rischio che sarebbe meglio evitare con una grande prestazione contro i bavaresi.

C’è sicuramente molta più serenità nelle fila del Bayern Monaco, che dopo il 10-0 d’apertura contro i neozelandesi ha raggiunto in anticipo gli ottavi grazie alla vittoria contro il Boca Juniors per 2-1 nel primo vero esame nel torneo iridato per la corazzata tedesca di mister Vincent Kompany, che allora oggi potrebbe anche permettersi qualche calcolo ragionando sui prossimi impegni.

Tutto questo va a comporre il quadro circa le probabili formazioni Benfica Bayern. Le due squadre si sono affrontate lo scorso novembre in Champions League, c’è quindi anche una conoscenza “diretta” a differenza di quasi tutte le partite viste finora al Mondiale per Club 2025: altra variabile da tenere in considerazione…

QUOTE E PRONOSTICO

Il pronostico Snai su Benfica Bayern sorride ai tedeschi, sebbene i portoghesi potrebbero avere più motivazioni. Il segno 2 comunque è favorito a quota 2,00, mentre in caso di pareggio (che andrebbe bene a entrambe) il valore è di 3,05, infine la vittoria del Benfica vi ripagherebbe 4,40 volte la giocata.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA BAYERN

IL 4-2-3-1 DI LAGE

Bruno Lage nelle probabili formazioni Benfica Bayern deve andare sul sicuro, per i portoghesi il modulo tattico dovrebbe essere il 4-2-3-1 con il portiere Trubin e davanti a lui la difesa a quattro formata da Barreiro, Antonio Silva, Otamendi e Carreras possibili titolari, così come nel cuore del centrocampo Aursnes e Kokcu. Di certo saranno fondamentali classe e carisma di Angel Di Maria, che dovrebbe agire sulla linea di Renato Sanches e Akturkoglu alle spalle del centravanti delle Aquile, Pavlidis.

KOMPANY CAMBIA QUALCOSA?

Vincent Kompany, già qualificato, potrebbe quindi fare qualche calcolo di turnover nelle probabili formazioni Benfica Bayern anche se la certezza è che nel modulo 4-2-3-1 bavarese il livello è sempre altissimo: Neuer o Urbig in porta; in difesa con il quartetto formato da Laimer, Upamecano, Stanisic e Guerreiro potrebbe tornare titolare il francese; riposo possibile per Goretzka e allora Kimmich e Pavlovic potrebbero agire in coppia in mediana; in attacco c’è in ogni caso moltissima qualità, oggi potremmo vedere Olise, Muller e Sane da destra a sinistra sulla trequarti, con Kane ancora favorito davanti a tutti.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA BAYERN: IL TABELLINO

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Barreiro, Antonio Silva, Otamendi, Carreras; Aursnes, Kokcu; Di Maria, Renato Sanches, Akturkoglu; Pavlidis. All. Lage.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Stanisic, Guerreiro; Kimmich, Pavlovic; Olise, Muller, Sane; Kane. All. Kompany.