Probabili formazioni Benfica Chelsea: quote, moduli e titolari per l’ottavo di finale del Mondiale per Club 2025, oggi sabato 28 giugno

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA CHELSEA: MARESCA SFIDA LAGE

Per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025 ecco una sfida tutta europea: le probabili formazioni Benfica Chelsea ci accompagnano verso la partita di stasera, sabato 28 giugno, a Charlotte. Ci sarà anche un tocco d’Italia, perché l’allenatore dei Blues londinesi è il nostro Enzo Maresca.

Il Benfica di Bruno Lage ha colto un bel primo posto davanti a Bayern Monaco e Boca Juniors nel girone C soprattutto grazie alla vittoria contro i tedeschi, secondo successo per le Aquile dopo la ben più prevedibile vittoria contro l’Auckland. Ecco così il primato in uno dei gruppi che era considerato blasonato vista la tradizione di tre delle quattro sue componenti.

Il Chelsea dal canto suo non ha brillato particolarmente nel girone D, che sulla carta non era molto competitivo ma che i londinesi hanno chiuso al secondo posto a causa della sconfitta contro il Flamengo. Serve uno scatto per andare oltre i successi contro Esperance Tunisi e Los Angeles FC e onorare il rango di una big della Premier League, anche se la stagione è stata molto dispendiosa.

Le probabili formazioni Benfica Chelsea quindi ci porteranno verso un incontro che ricorda la Champions League: in valore assoluto sarebbero forse più forti i londinesi, ma in competizioni come questa è fondamentale saper cogliere l’attimo e finora l’hanno fatto meglio i portoghesi.

PRONOSTICO E QUOTE

Sono favoriti gli inglesi nel pronostico su Benfica Chelsea. Infatti secondo l’agenzia Snai è pari a 2,10 la quotazione del segno 2, mentre in caso di pareggio (3,40) oppure per la vittoria del Benfica (3,50) i valori delle vincite sarebbero molto simili.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA CHELSEA

BRUNO LAGE E LE SUE SCELTE

Bruno Lage dovrebbe scegliere il modulo 4-2-3-1 nelle probabili formazioni Benfica Chelsea: la notizia più rilevante riguarda la squalifica di Alvaro Carreras, motivo per cui davanti a Trubin il quartetto difensivo potrebbe vedere dal primo minuto Dahl, Antonio Silva, Otamendi e Aursnes. Ecco poi la coppia mediana con Renato Sanches e Barreiro e davanti l’attacco del Benfica, con Di Maria e magari Kokcu e Akturkoglu alle spalle della prima punta Pavlidis, anche se non mancano pure delle altre opzioni.

LE OPZIONI PER MARESCA

La risposta di Enzo Maresca nelle probabili formazioni Benfica Chelsea è con un modulo 4-2-3-1 nel quale abbiamo dei ballottaggi grazie alla qualità e alla profondità della rosa degli inglesi. Per darvi un 11 titolare cominciamo dal portiere Sanchez mentre in difesa potrebbero giocare dal primo minuto Malo Gusto, Adarabioyo, Badiashile e Cucurella; in mediana ecco Enzo Fernandez e Caicedo; sulla trequarti potremmo invece vedere Nkunku, Palmer e Pedro Neto, infine puntiamo sulla conferma di Delap come contravanti.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA CHELSEA: IL TABELLINO

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dahl, Antonio Silva, Otamendi, Aursnes; Renato Sanches, Barreiro; Di Maria, Kokcu, Akturkoglu; Pavlidis. All. Lage.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Malo Gusto, Adarabioyo, Badiashile, Cucurella; Enzo Fernandez, Caicedo; Nkunku, Palmer, Pedro Neto; Delap. All. Maresca.