PROBABILI FORMAZIONI BENFICA INTER/ Diretta tv: rientra Bastoni, difesa italiana

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA INTER: IN DIFESA

Spendiamo adesso qualche parola in più sulle due difese analizzando le probabili formazioni di Benfica Inter. Per quanto riguarda i nerazzurri, spicca il fatto che mister Simone Inzaghi dovrebbe affidarsi a un terzetto tutto italiano: infatti rispetto alla partita di campionato contro la Salernitana rientrerà Bastoni per formare il reparto arretrato con con Darmian e Acerbi, anche se spera in un posto dal primo minuto pure De Vrij.

DIRETTA/ Benfica Bruges (risultato finale 5-1): portoghesi ai quarti di Champions!

Nel Benfica invece dobbiamo evidenziare la squalifica di Otamendi, che è il leader della difesa della formazione di Lisbona. Ecco allora che ipotizziamo titolari per il Benfica nel reparto arretrato innanzitutto in porta Vlachodimos, protetto da Gilberto come terzino destro dal momento che Bah è acciaccato, i due centrali che a questo punto saranno Silva e Lucas Verissimo (oppure Morato) ed infine Grimaldo che giocherà a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA BRUGES/ Quote, Joao Mario: l'ex "italiano" protagonista

CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Benfica Inter ci avviciniamo alla partita che domani a Lisbona avrà luogo nel bellissimo stadio Da Luz per l’andata dei quarti di finale di Champions League. L’Inter di Simone Inzaghi si gioca moltissimo, perché ultimamente i risultati sono stati disastrosi, tra colpe assortite e anche un po’ di sfortuna: la Champions League però naturalmente potrebbe nobilitare tutta la stagione e allora i nerazzurri si giocheranno moltissimo nei 180 minuti di questo incrocio che richiama ricordi leggendari degli anni Sessanta, quando Benfica e Inter erano ai vertici assoluti del calcio internazionale.

Probabili formazioni Benfica Bruges/ Diretta tv: Jutgla torna titolare in attacco?

Scherzi del calendario, l’Inter torna di nuovo in Portogallo dopo avere avuto la meglio sul Porto negli ottavi di finale, ma il Benfica promette di essere un ostacolo più complicato. La formazione della capitale gioca benissimo, ha impressionato tutti fin dalla fase a gironi, nella quale ha preceduto PSG e Juventus, poi il Benfica ha letteralmente travolto il Bruges agli ottavi e allora l’Inter dovrà ritrovare la sua migliore versione per andare avanti. Tutto questo premesso, andiamo senza ulteriori indugi a scoprire le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Benfica Inter.

DIRETTA BENFICA INTER STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Benfica Inter sarà visibile in diretta tv in chiaro per tutti su Canale 5, che si aggiunge alla trasmissione sui canali satellitari Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252, raddoppiando pure la diretta streaming video, tramite Mediaset Play oltre che i servizi su abbonamento di Sky Go, Infinity e Now TV.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA INTER

LE MOSSE DI SCHMIDT

Nelle probabili formazioni di Benfica Inter, un problema per l’allenatore di casa Roger Schmidt sarà la squalifica di Otamendi, leader della difesa del Benfica. Ecco allora che nel modulo 4-2-3-1 dei lusitani – che però sanno giocare con diversi assetti tattici e potrebbero anche variare – ipotizziamo in porta Vlachodimos, protetto da Gilberto come terzino destro dal momento che Bah è acciaccato, i due centrali Silva e Lucas Verissimo ed infine Grimaldo a sinistra; in mediana potrebbero essere titolari Aursnes e Chiquinho (con Florentino in alternativa), mentre sulla trequarti ecco David Neres, il grande ex Joao Mario e Rafa, che agiranno alle spalle del centravanti titolare del Benfica, maglia che dovrebbe andare a Goncalo Ramos.

LE SCELTE DI INZAGHI

Per quanto riguarda invece i nerazzurri, Simone Inzaghi nelle probabili formazioni di Benfica Inter dovrebbe cambiare qualche uomo rispetto al turnover attuato contro la Salernitana. Non cambia il modulo, che sarà il 3-5-2 con Onana in porta, ma in difesa rientrerà Bastoni per formare un terzetto tutto italiano con Darmian e Acerbi, anche se spera in un posto pure De Vrij; a centrocampo ecco Dumfries a destra, mentre nel cuore della mediana ritroverà il posto da titolare Brozovic, naturalmente affiancato dalle due mezzali Barella e Mkhitaryan, infine a sinistra si annuncia un ballottaggio tra Dimarco e Gosens, con l’italiano forse favorito. L’altro ballottaggio sarà quello tra Dzeko e Lukaku, con il bosniaco che potrebbe essere in lieve vantaggio per affiancare Lautaro Martinez, di nuovo titolare dopo il parziale riposo all’Arechi.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA INTER: IL TABELLINO

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Silva, L. Verissimo, Grimaldo; Aursnes, Chiquinho; David Neres, Joao Mario, Rafa; G. Ramos. All. Schmidt.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA