PROBABILI FORMAZIONI BENFICA INTER/ Quote, Joao Mario è il grande ex della sfida

Joao Mario è sicuramente uno dei nomi di spicco nelle probabili formazioni di Benfica Inter di questa sera, anche perché sarà il grande ex della partita. Il centrocampista portoghese convinse solo a sprazzi nella sua esperienza nerazzurra, non del tutto negativa ma certamente rimasta al di sotto delle aspettative, anche considerato il forte investimento da parte di Suning, ai tempi nuova proprietaria dell’Inter. Potremmo dire che Joao Mario è stato “più interista” in questa stagione, nella quale ha segnato sia all’andata sia al ritorno contro la Juventus nel contesto di una fase a gironi eccellente sia per il Benfica sia a livello individuale, ma più in generale tutta l’annata 2022-2023 si sta rivelando eccezionale per Joao Mario.

In Champions League parliamo di sei gol e due assist in otto partite giocate, segnando in media una rete ogni 115 minuti giocati, dato eccellente per un giocatore che è un centrocampista dalle caratteristiche offensive, ma comunque non un attaccante. Complessivamente, per Joao Mario in questa stagione fra tutte le competizioni ufficiali si contano 23 gol più 12 assist su 42 presenze. Ecco allora perché l’ex nerazzurro sarà da seguire questa sera con una particolare attenzione… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BENFICA INTER: CHI GIOCA OGGI?

Leggiamo le probabili formazioni di Benfica Inter per scoprire le possibili mosse di Roger Schmidt e Simone Inzaghi verso la partita di stasera a Lisbona: lo stadio Da Luz ospiterà infatti l’andata dei quarti di finale di Champions League. L’Inter torna di nuovo in Portogallo dopo avere avuto la meglio sul Porto negli ottavi di finale, ma il Benfica potrebbe essere un ostacolo ancora più complicato. La formazione della capitale gioca benissimo, ha impressionato tutti fin dalla fase a gironi, nella quale ha preceduto PSG e Juventus (con doppia vittoria contro i bianconeri), poi il Benfica ha letteralmente travolto il Bruges agli ottavi e allora l’Inter dovrà ritrovare la sua migliore versione per andare avanti.

Questo è un punto di fondamentale importanza: l’Inter di Simone Inzaghi si gioca moltissimo nel doppio confronto con le Aquile, perché ultimamente i risultati sono stati disastrosi, tra colpe assortite e anche un po’ di sfortuna, che però alla lunga non può essere sempre una attenuante: la Champions League potrebbe nobilitare tutta la stagione e allora i nerazzurri si giocheranno moltissimo nei 180 minuti di questo incrocio che richiama anche la finale del 1965 vinta dalla Grande Inter di Helenio Herrera. La curiosità è sempre più grande, allora adesso andiamo senza ulteriori indugi a presentare le ultime notizie sulle probabili formazioni di Benfica Inter.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Benfica Inter, che danno per favorita la squadra padrona di casa: il segno 1 è infatti quotato a 2,20 per un successo del Benfica, mentre poi si sale a quota 3,20 sul segno X in caso di un pareggio, infine ecco che un successo esterno da parte dell’Inter varrebbe 3,45 volte la posta in palio per chi punterà sul segno 2 per la partita allo stadio Da Luz di Lisbona.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA INTER

LE MOSSE DI SCHMIDT

Nelle probabili formazioni di Benfica Inter, un problema per l’allenatore di casa Roger Schmidt sarà la squalifica di Otamendi, leader della difesa del Benfica. Ecco allora che nel modulo 4-2-3-1 dei lusitani – che però sanno giocare con diversi assetti tattici e potrebbero anche variare – ipotizziamo in porta Vlachodimos, protetto da Gilberto come terzino destro dal momento che Bah è acciaccato, i due centrali Silva e Lucas Verissimo (oppure Morato) ed infine Grimaldo a sinistra; in mediana potrebbero essere titolari Aursnes e Chiquinho (con Florentino in alternativa), mentre sulla trequarti ecco David Neres, il grande ex Joao Mario e Rafa (che però potrebbe essere insidiato da Chiquinho se Florentino giocasse in mediana), che agiranno alle spalle del centravanti titolare del Benfica, maglia che dovrebbe andare a Goncalo Ramos.

LE SCELTE DI INZAGHI

Per quanto riguarda invece i nerazzurri, Simone Inzaghi nelle probabili formazioni di Benfica Inter dovrebbe cambiare qualche uomo rispetto al turnover attuato contro la Salernitana. Non cambia il modulo, che sarà il 3-5-2 con Onana in porta, ma in difesa rientrerà Bastoni per formare un terzetto tutto italiano con Darmian e Acerbi, anche se spera in un posto pure De Vrij; a centrocampo ecco Dumfries a destra, mentre nel cuore della mediana ritroverà il posto da titolare Brozovic, naturalmente affiancato dalle due mezzali Barella e Mkhitaryan, infine a sinistra si annuncia un ballottaggio tra Dimarco e Gosens, con l’italiano forse favorito. L’altro ballottaggio sarà quello tra Dzeko e Lukaku, con il bosniaco che potrebbe essere in lieve vantaggio per affiancare Lautaro Martinez, di nuovo titolare dopo il parziale riposo all’Arechi.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA INTER: IL TABELLINO

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Silva, L. Verissimo, Grimaldo; Aursnes, Chiquinho; David Neres, Joao Mario, Rafa; G. Ramos. All. Schmidt.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.











