Probabili formazioni Benfica Juventus/ Diretta tv, ecco il doppio centravanti

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA JUVENTUS: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Benfica Juventus ci avviciniamo alla partita di domani sera per la quinta giornata del gruppo H della Champions League 2022-2023: per la Juventus è l’ultima spiaggia per provare a qualificarsi agli ottavi, solo una vittoria infatti lascerebbe ancora viva la speranza, mentre in caso di pareggio o sconfitta l’obiettivo massimo sarebbe il passaggio in Europa League, tra l’altro non ancora scontato a causa del clamoroso ko in Israele che ha fatto seguito alla sconfitta interna contro lo stesso Benfica, che naturalmente rischia di essere la pietra tombale sulle speranze di andare avanti in Champions League.

Le Super Aquile invece puntano addirittura al primo posto, avendo pareggiato due volte contro il Psg: il Benfica sta facendo un cammino superbo in uno dei gironi che era considerato più difficile e domani può blindare definitivamente la qualificazione per gli ottavi di finale per poi giocarsi il primato all’ultimo turno. Di certo le scelte dei due allenatori saranno fondamentali, allora analizziamo le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Benfica Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA JUVENTUS

LE SCELTE DI SCHMIDT

Roger Schmidt gioca con il suo solito 4-2-3-1 e anche nelle probabili formazioni di Benfica Juventus adotterà questo modulo. Come sempre in difesa avremo Otamendi e Antonio Silva a protezione del portiere Vlachodimos, rispetto alla vittoria di Porto in campionato Gilberto si riprenderà il posto da terzino destro con Grimaldo a sinistra. In mezzo al campo Enzo Fernandez dovrebbe esserci, al pari di Joao Mario che scalerà dalla trequarti; in questo modo l’ex dell’Inter libererà spazio a David Neres (acciaccato, ma dovrebbe farcela) che agirà come esterno destro sulla linea della trequarti. A fare il centrale in quesa linea ci sarà Rafa Silva, che tuttavia potrebbe essere impiegato anche come centravanti; ballottaggio tra Aursnes e Diogo Gonçalves per la maglia di laterale sulla corsia sinistra, Gonçalo Ramos è infine favorito per giocare come prima punta.

LE MOSSE DI ALLEGRI

Ci sono ancora assenze per Massimiliano Allegri, che nelle probabili formazioni di Benfica Juventus dovrebbe confermare il modulo 3-5-2. Bremer è sempre ai box, dunque dovremmo vedere Alex Sandro che affiancherà Bonucci e Danilo nello schieramento difensivo a protezione di Szczesny. Pochi dubbi sugli esterni: Cuadrado agirà a destra e Kostic a sinistra, mentre in mezzo al campo l’infortunio di Leandro Paredes ha accorciato le rotazioni. Due delle tre maglie disponibili andranno quasi certamente a Rabiot e Locatelli, la terza potrebbe essere di McKennie ma questo rimane da capire, resta in ballo ad esempio anche Miretti. Davanti invece, avendo ormai ben poco da perdere nel girone di Champions League, ci aspettiamo il tandem composto da Vlahovic e Milik per una coppia “pesante” che possa provare a mettere in difficoltà il Benfica a casa sua.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA JUVENTUS: IL TABELLINO

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Enzo Fernandez, Joao Mario; Diogo Gonçalves, Rafa Silva, David Neres; Gonçalo Ramos. All. Schmidt.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. All. Allegri.











