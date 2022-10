Probabili formazioni Benfica Juventus/ Quote, Alex Sandro nei tre di difesa?

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA JUVENTUS: CHI GIOCA AL DA LUZ?

Le probabili formazioni di Benfica Juventus ci portano a parlare della partita che si gioca martedì 25 ottobre alle ore 21:00. È la quinta giornata del gruppo H nella Champions League 2022-2023: per la Juventus sostanzialmente l’ultima spiaggia per provare a qualificarsi agli ottavi, nel senso che una mancata vittoria sarebbe la parola fine sulle speranze di superare la prima fase e lascerebbe aperte solo le porte a una retrocessione in Europa League, a causa del clamoroso ko in Israele ma, tutto sommato, anche e soprattutto della sconfitta interna contro lo stesso Benfica, arrivata in rimonta e smettendo di giocare dopo il gol lampo trovato da Milik.

Le Super Aquile invece possono andare a caccia del primo posto, avendo pareggiato due volte contro il Psg: una situazione niente male per un Benfica che ha dimostrato ancora una volta di avere qualità e dunque di pot6ersi giocare qualcosa di grosso. Battere la Juventus lascerebbe ancora tutto aperto, dunque aspettando che la partita dell’Estadio Da Luz prenda il via possiamo fare la nostra consueta valutazione sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare per questa partita di Champions League, prendendoci come sempre del tempo per valutare al meglio le loro scelte nella lettura delle probabili formazioni di Benfica Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato su Benfica Juventus, partita valida la 5^ giornata del girone di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,97 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 3,55 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della formazione ospite abbiamo un valore che ammonta a 3,75 volte la giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA JUVENTUS

LE SCELTE DI SCHMIDT

Roger Schmidt gioca con il suo solito 4-2-3-1, e anche in Benfica Juventus adotterà questo modulo. Le scelte dovrebbero essere fissate: come sempre in difesa avremo Otamendi e Antonio Silva a protezione del portiere Vlachodimos, poi rispetto alla vittoria preziosa di Porto (arrivata venerdì) Gilberto si riprenderà il posto da terzino destro con Grimaldo che agirà sull’altro versante. In mezzo al campo Enzo Fernandez dovrebbe esserci, mentre a scalare in questo reparto nel settore nevralgico dovrebbe essere Joao Mario; in questo modo l’ex dell’Inter libererà spazio a David Neres (che era acciaccato, ma è entrato dalla panchina al Do Dragao e dovrebbe farcela) che agirà come esterno destro sulla linea della trequarti. A fare il centrale in questo reparto ci sarà Rafa Silva, che potrebbe essere impiegato anche come centravanti; ballottaggio tra Aursnes e Diogo Gonçalves per la maglia di laterale sulla corsia sinistra, Gonçalo Ramos favorito su Petar Musa per giocare come prima punta.

I DUBBI DI ALLEGRI

Ci sono ancora indisponibilità per Massimiliano Allegri, che per Benfica Juventus dovrebbe confermare il 3-5-2. Bremer è sempre ai box, dunque si va per lo spostamento al centro di Alex Sandro che affiancherà Bonucci e Danilo nello schieramento difensivo a protezione di Szczesny. Pochi dubbi su chi giocherà sugli esterni: Cuadrado agirà a destra con Kostic che si prenderà il posto a sinistra, mentre in mezzo al campo l’infortunio di Leandro Paredes ha accorciato le rotazioni. Miretti in questo momento è indietreggiato nelle gerarchie del suo allenatore: due delle tre maglie disponibili andranno quasi certamente a Rabiot e Locatelli, la terza potrebbe essere di McKennie ma questo rimane da capire, perché Allegri potrebbe decidere per qualche variazione sul tema giusto per sparigliare le carte. Davanti invece, avendo ormai ben poco da perdere nel girone di Champions League, ci aspettiamo il tandem composto da Vlahovic e Milik: il polacco, partito fortissimo, ha poi avuto meno spazio anche a causa di qualche problema fisico.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA JUVENTUS: IL TABELLINO

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Enzo Fernandez, Joao Mario; Diogo Gonçalves, Rafa Silva, David Neres; Gonçalo Ramos. Allenatore: Roger Schmidt

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. Allenatore: Massimiliano Allegri











