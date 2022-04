Probabili formazioni Benfica Liverpool/ Diretta tv, Alexander-Arnold è recuperato

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA LIVERPOOL: CHI GIOCA AL DA LUZ?

Con le probabili formazioni di Benfica Liverpool andiamo a parlare dell’andata dei quarti di finale in Champions League 2021-2022: le due squadre si affrontano nella splendida cornice dell’Estadio Da Luz a Lisbona, martedì 5 aprile alle ore 21:00. Per i lusitani è un grande traguardo essere nelle prime otto d’Europa: obiettivo raggiunto grazie al colpo sul campo dell’Ajax, ma in precedenza eliminando un Barcellona che, non ancora trasformato dalla cura Xavi, su questo campo aveva incassato tre gol per poi pareggiare 0-0 al Camp Nou.

Per la qualificazione alla semifinale resta comunque favorito il Liverpool, che si è incredibilmente rimesso in corsa per la vittoria della Premier League ed è arrivato ai quarti di Champions League eliminando l’Inter, pur senza brillare in maniera particolare ma facendo valere la maggiore qualità. Vedremo allora quello che succederà sul terreno di gioco; naturalmente dovremo anche valutare quelle che saranno le possibili mosse da parte dei due allenatori, ed è quello che facciamo ora andando a leggere insieme le probabili formazioni di Benfica Liverpool.

DIRETTA BENFICA LIVERPOOL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA LIVERPOOL

GLI 11 DI VERISSIMO

Nelson Verissimo ha quasi tutta la rosa a disposizione per Benfica Liverpool: dovrebbe puntare su un 4-4-2 di stampo classico, modulo di riferimento delle Super Aquile che dunque potrebbero giocare con Vlachodimos tra i pali, protetto da due centrali di grande esperienza come Otamendi e Vertonghen. André Almeida (più di Gilberto) e Grimaldo sarebbero i terzini; in mezzo al campo dovrebbe tornare titolare Joao Mario, che prenderebbe il posto di Meité (che ha giocato in campionato, nella sconfitta di Braga) e dunque affiancare Weigl, che si occuperà della regia. Sugli esterni i favoriti sono Rafa Silva e Everton, anche se Diogo Gonçalves potrebbe giocare a sinistra; davanti invece si va verso la coppia formata da Yaremchuk e Darwin Nuñez, quest’ultimo autore del gol che ha permesso al Benfica di vincere alla Johan Cruijff Arena.

LE SCELTE DI KLOPP

In Benfica Liverpool Jurgen Klopp ritrova Alexander-Arnold: da verificare la sua tenuta fisica, lo mettiamo tra i titolari ma potrebbe anche rimanere fuori con Joe Gomez a destra. Sull’altro versante avremo Robertson, poi Matip e Van Dijk a protezione di Alisson come di consueto; nel reparto di mezzo ci aspettiamo che Fabinho sia titolare (ha segnato sabato entrando dalla panchina) scalzando Thiago Alcantara, da valutare poi Curtis Jones che se la gioca con lo stesso spagnolo, quasi certo del posto invece Jordan Henderson. Nel tridente offensivo Luis Diaz si gioca la maglia, ma sarà dura capire chi potrebbe rimanere fuori: possiamo puntare su Sadio Mané in veste di attaccante centrale e questo vorrebbe dire panchina per Diogo Jota, che eventualmente sarebbe poi pronto per disputare la sfida di ritorno. L’unico che in questo momento sembra essere certo del posto è Salah, che naturalmente partirà dalla corsia di destra.

IL TABELLINO

BENFICA (4-4-2): Vlachodimos; André Almeida, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Rafa Silva, Joao Mario, Weigl, Everton; Darwin Nuñez, Yaremchuk. Allenatore: Nelson Verissimo

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; J. Henderson, Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, S. Mané, Luis Diaz. Allenatore: Jurgen Klopp











