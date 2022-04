Probabili formazioni Benfica Liverpool/ Quote, Luis Diaz può scalzare Diogo Jota

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA LIVERPOOL: CHI GIOCA AL DA LUZ?

Nell’analisi delle probabili formazioni di Benfica Liverpool andiamo ovviamente a parlare di quelle che saranno le scelte dei due allenatori per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2021-2022: al Da Luz siamo in campo martedì 5 aprile alle ore 21:00, i Reds naturalmente partono favoriti ma non possono permettersi di abbassare la guardia, anche perché l’avversario ha entusiasmo e la lunga rincorsa di Jurgen Klopp, arrivato a un punto dal Manchester City in campionato, può aver tolto energie a una squadra che contro l’Inter ha sì meritato di qualificarsi, ma forse ha anche rischiato più del dovuto dopo aver vinto 2-0 a San Siro.

Diretta/ Ajax Benfica (risultato finale 0-1) streaming video tv: lusitani ai quarti

Il Benfica invece ha eliminato l’Ajax: certo ha avuto un accoppiamento non troppo ostico nel sorteggio, ma è anche vero che ha saputo vincere ad Amsterdam nella partita di ritorno e comunque non partiva favorito nei pronostici; forse a dirla tutta i lusitani hanno avuto la fortuna di incrociare, nel girone, il Barcellona ancora affidato a Ronald Koeman e in crisi profonda, ma detto questo sono ai quarti con pieno merito e ora se la vogliono giocare. Vedremo come andranno le cose nel match di andata; nel frattempo noi possiamo iniziare a fare qualche rapida valutazione sugli undici di partenza, leggendo insieme le probabili formazioni di Benfica Liverpool.

Liverpool Inter, malore tifoso in curva/ Partita sospesa per 5 minuti in Champions

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a leggere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato su Benfica Liverpool. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 9,00 volte quanto messo sul piatto; l’ipotesi del pareggio è regolata dal segno X e porta in dote una vincita che equivale a 4,75 volte la giocata, infine il segno 2 per l’affermazione degli ospiti vale una vincita, con questo bookmaker, che corrisponde a 1,35 volte l’importo che avrete scelto di investire.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA LIVERPOOL: LE SCELTE DEI MISTER

IL 4-4-2 DI VERISSIMO

Nelson Verissimo non dovrebbe rinunciare al fidato 4-4-2 per Benfica Liverpool: ha recuperato anche Seferovic per l’attacco, ma verosimilmente nel reparto avanzato dovrebbe nuovamente puntare su Darwin Nuñez, eroe della partita della Johan Cruijff Arena, e l’ucraino Yaremchuk che ha già segnato gol pesanti in questa stagione. In difesa due vecchie conoscenze della Premier League come Otamendi e Vertonghen, esperienza a servizio delle Super Aquile davanti al portiere Vlachodimos. Il dubbio principale è il ruolo di terzino destro: contro l’Ajax Verissimo si è affidato due volte all’ex Fiorentina Gilberto e potrebbe replicare l’esperimento, l’alternativa si chiama ovviamente André Almeida. Sicuro del posto Grimaldo a sinistra, dovrebbero esserlo anche Joao Mario e Weigl nel settore nevralgico del campo; sulle corsie esterne in mediana invece dovremmo vedere Rafa Silva e Everton che formano quasi un 4-2-4 vista la propensione offensiva, fuori dai giochi invece abbiamo Lucas Verissimo mentre va capito se Gonçalo Ramos possa insidiare i due davanti.

Inter si qualifica ai quarti se/ Champions League: non basta Lautaro Martinez

LE SCELTE DI KLOPP

Tecnicamente Jurgen Klopp ha più scelte a disposizione per Benfica Liverpool, ma intanto deve valutare la disponibilità di Alexander-Arnold che, in panchina sabato, è rientrato dall’infortunio ma potrebbe non essere impiegato per non rischiarlo in vista dei prossimi impegni. Con lui fuori, il terzino destro sarebbe Joe Gomez; sull’altro versante spazio a Robertson, con Matip e Van Dijk che formeranno la coppia centrale davanti al portiere Alisson. Poi il centrocampo, nel quale Fabinho può tornare titolare: a questo punto Jordan Henderson scalerebbe a giocare come mezzala, e a completare il reparto potrebbe essere Thiago Alcantara che è in ballottaggio con Curtis Jones (i due hanno giocato insieme contro il Watford) senza dimenticarsi di Oxlade-Chamberlain, che specie in nome del turnover rimane sempre una valida candidatura. Arriviamo poi al tridente offensivo, e qui sono in cinque per tre maglie: ipotizziamo che Luis Diaz possa essere titolare a sinistra, quindi Sadio Mané dovrebbe andare al centro ma in competizione con Diogo Jota. Le due scelte più probabili sono quelle di una maglia a Salah come esterno destro e una panchina per Roberto Firmino, ma attenzione al brasiliano nelle sfide secche o in andata e ritorno…

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI BENFICA LIVERPOOL

BENFICA (4-4-2): Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Rafa Silva, Joao Mario, Weigl, Everton; Yaremchuk, Darwin Nuñez. Allenatore: Nelson Verissimo

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Thiago Alcantara, Fabinho, J. Henderson; Salah, S. Mané, Luis Diaz. Allenatore: Jurgen Klopp











© RIPRODUZIONE RISERVATA