Probabili formazioni Benfica Napoli: le scelte di Mourinho e Conte per la partita di Champions League, sesta giornata del girone unico.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA NAPOLI: CONTE SEMPRE DECIMATO!

Con le probabili formazioni Benfica Napoli andiamo a parlare delle scelte da parte di due degli allenatori più celebrati e chiacchierati dell’epoca moderna: José Mourinho e Antonio Conte si affrontano nella sesta giornata del girone di Champions League 2025-2026, con in palio punti pesanti soprattutto per il salentino.

Il Napoli sembra aver superato il momento di flessione, che sarebbe anche potuto essere più ampio: reazione da grande squadra con vetta ripresa in Serie A e vittorie contro Atalanta, Roma e Juventus che hanno rilanciato una squadra che adesso naviga anche verso i playoff di questa Champions League.

Quella del Da Luz è una bella occasione, perché il Benfica al netto della vittoria contro l’Ajax fatica enormemente: difficilmente le Super Aquile arriveranno alla fase ad eliminazione diretta anche se aritmeticamente è tutto ancora aperto, dunque i partenopei hanno il dovere di sfruttare il calendario.

Staremo a vedere, ma in questo spazio innanzitutto dobbiamo affrontare il tema dei ventidue calciatori che saranno titolari nel match e allora, senza indugiare oltre, andiamo a verificare come gli allenatori intendano disporre le loro squadre in campo, leggendo insieme le probabili formazioni Benfica Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO BENFICA NAPOLI

I portoghesi partono favoriti al Da Luz, come leggiamo nelle probabili formazioni Benfica Napoli: abbiamo infatti il segno 1 che vale 2,25 volte quanto messo sul tavolo, contro il valore da 3,20 volte la giocata che accompagna il segno 2 per il successo dei partenopei, siamo dunque in una situazione di equilibrio con l’ipotesi del pareggio, per la quale puntare sul segno X, che con questo bookmaker vi garantirebbe una somma corrispondente a 3,30 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA NAPOLI

MOURINHO CAMBIA QUALCOSA?

Venerdì sera Mourinho ha pareggiato in casa il derby contro lo Sporting Lisbona, questo ci dice che lo Special One non ha fatto chissà quale turnover e infatti nelle probabili formazioni Benfica Napoli il suo 4-2-3-1 dovrebbe ricalcare quello visto in campionato. A cominciare dal portiere che sarà ovviamente Trubin; una modifica potrebbe arrivare in difesa con Tomas Araujo in ballottaggio con Antonio Silva per affiancare Otamendi, mentre i due terzini dovrebbero rimanere gli stessi e quindi Dedic a percorrere la fascia destra e Dahl che si prenderà invece la mancina. In mezzo al campo Richard Rios è sicuro del posto; forse meno l’ex Juventus Barrenechea, che infatti è in competizione con Manu Silva.

Per quanto riguarda la trequarti, Prestianni espulso nel derby può avere campo a destra ma scalzare Aursnes è difficile, tuttavia c’è l’opzione di arretrare il norvegese in mediana e, a tale proposito, Mourinho può cambiare ancora mandando Schjelderup a giocare a sinistra accentrando così la posizione di Sudakov, in gol contro lo Sporting. Si valuterà quindi ma l’opzione rimane valida, certamente non cambierà il centravanti perché ancora una volta Pavlidis sta disputando una grande stagione e quindi sarà titolare anche nella partita di Champions League contro il Napoli.

LE DIFFICOLTÀ DI CONTE

Come noto Conte deve fare i conti con l’emergenza a centrocampo per le probabili formazioni Benfica Napoli: di fatto sono fuori tutti i titolari, perso anche Lobotka si è visto Elmas di fianco a McTominay contro la Juventus, soluzione che sarà riproposta questa sera al Da Luz in assenza di alternative. Anche l’allenatore salentino può rivedere qualcosa nella sua squadra, ma forse in un solo elemento: stiamo parlando di Spinazzola, che prenderebbe il posto di Mathias OIivera sulla corsia sinistra, con Di Lorenzo a destra e una difesa con Beukema, Rrahmani e Buongiorno davanti a Vanja Milinkovic-Savic.

In teoria potrebbe anche giocare Juan Jesus e dipenderà da quanta “importanza” Conte voglia riservare al match di Champions League, un’altra variazione sul tema può invece riguardare Politano che tornerebbe così titolare prendendosi la maglia di Lang o David Neres (presumibilmente il primo, visto lo stato di forma del brasiliano), poi in ballottaggio almeno tecnicamente ci sarebbe pure Lucca, ma le ultime uscite unite alla condizione di Hojlund, autore della doppietta decisiva per abbattere la Juventus, lasciano intendere che il danese sarà in campo anche al Da Luz per aiutare il Napoli a prendersi i playoff.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA NAPOLI: IL TABELLINO

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Otamendi, Antonio Silva, Dahl; Aursnes, Richard Rios; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis. Allenatore: José Mourinho

NAPOLI (3-4-3): V. Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Spinazzola; Politano, Hojlund, David Neres. Allenatore: Antonio Conte