PROBABILI FORMAZIONI BETIS CHELSEA: ECCO CHI GIOCA LA FINALE!

Le probabili formazioni Betis Chelsea ci accompagnano alla finale di Conference League a Breslavia, in Polonia. Ci sarà un tocco italiano perché l’allenatore del Chelsea è Enzo Maresca, che contro il cileno Manuel Pellegrini darà vita a una sfida “generazionale” in panchina, avendo la bellezza di 27 anni di meno rispetto all’illustre collega, che conosce molto bene il calcio inglese avendo allenato in passato Manchester City e West Ham. Un elemento che renderà ancora più intrigante una partita che metterà in palio una Coppe europea, quindi ovviamente già di suo rilevante.

Il Betis Siviglia ha negato alla Fiorentina la terza finale consecutiva di Conference League e così si giocherà il sogno di vincere per la prima volta una competizione Uefa, il Chelsea invece in tutti i turni precedenti ha sempre onorato alla grande il ruolo di favorito per il successo finale e gli inglesi hanno travolto il Djurgården nella semifinale. Questo è un sintetico quadro della situazione per avvicinarci alla partita, ma ora diamo spazio alle probabili formazioni Betis Chelsea…

PRONOSTICO E QUOTE

Prima uno sguardo al pronostico su Betis Chelsea; per le quote Snai sono nettamente favoriti gli inglesi, col segno 2 quotato a 1,83 contro 4,50 per il segno 1 (il Betis è “padrone di casa”), infine il segno X è proposto a 3,45.

PROBABILI FORMAZIONI BETIS CHELSEA

LE MOSSE DI PELLEGRINI CON IL 4-2-3-1

Le probabili formazioni Betis Chelsea per Manuel Pellegrini e gli spagnoli ci parlano di un modulo 4-2-3-1 con il portiere Adrian protetto dai quattro difensori a cominciare da Sabaly come terzino destro, la coppia di centrali composta da Bartra e l’ex Napoli Natan e dall’altra parte l’ex Torino Rodriguez; in mediana dovrebbero trovare posto dal primo minuto Cardoso e Fornals; avanzando poi sulla trequarti offensiva, ecco Antony a destra, la stella della squadra che è Isco come trequartista centrale e Ezzalzouli ala sinistra, fino al centravanti Bakambu come perno avanzato.

ECCOVI I TITOLARI PER MARESCA

Enzo Maresca dovrebbe adottare lo speculare modulo 4-2-3-1 nelle probabili formazioni Betis Chelsea. Quanto ai titolari, le opzioni sono ampie, in Conference League spesso gli inglesi hanno fatto turnover ma i risultati sono comunque stati ottimi: pensiamo allora a Jorgensen tra i pali; il terzino destro James, i due difensori centrali Adarabioyo e Badiashile più Cucurella a sinistra per completare la retroguardia; a centrocampo la coppia con Caicedo e Dewsbury-Hall; ala destra Madueke, trequartista centrale Palmer e sulla sinistra della trequarti offensiva Sancho, con Jackson prima punta che potrebbe completare l’assetto dei favoriti Blues.

PROBABILI FORMAZIONI BETIS CHELSEA: IL TABELLINO

BETIS (4-2-3-1): Adrian; Sabaly, Bartra, Natan, RodrIguez; Cardoso, Fornals; Antony, Isco, Ezzalzouli; Bakambu. All. Pellegrini.

CHELSEA (4-2-3-1): Jorgensen; James, Adarabioyo, Badiashile, Cucurella; Caicedo, Dewsbury-Hall; Madueke, Palmer, Sancho; Jackson. All. Maresca.