PROBABILI FORMAZIONI BETIS FIORENTINA: LE MOSSE DI PALLADINO IN ANDALUSIA

È la semifinale di lusso in Conference League, le probabili formazioni Betis Fiorentina ci presentano l’andata della sfida in teoria più equilibrata ed interessante per ottenere l’accesso alla finale. La Fiorentina tenta di calare il tris, è la veterana della competizione e sta tentando di ottenere grandi risultati sia in Conference sia in campionato, dove la vittoria nel derby contro l’Empoli tiene i viola in piena corsa anche per un posto in Champions League. Saranno quindi settimane delicate, nelle quali la gestione delle forze sarà fondamentale.

Per il Betis Siviglia d’altronde il discorso è molto simile: nei quarti di finale contro i polacchi dello Jagiellonia è arrivato il pass per la semifinale, mentre nella Liga c’è la possibilità di dare la caccia ad un posto nella prossima Champions League, magari approfittando del fatto che la Spagna avrà a disposizione cinque posti per la prossima edizione. Insomma, situazioni molto simili che potrebbero portare a decisioni interessanti da parte degli allenatori nelle probabili formazioni Betis Fiorentina.

SPAGNOLI FAVORITI: PRONOSTICO E QUOTE

Le quote Snai per il pronostico su Betis Fiorentina sono favorevoli agli spagnoli, forse anche più nettamente del previsto: quota 1,65 infatti per il segno 1, mentre poi si sale a 3,65 in caso di pareggio e soprattutto c’è scarsa fiducia in un colpaccio della Fiorentina, che varrebbe 4,90 volte la posta.

PROBABILI FORMAZIONI BETIS FIORENTINA

MODULO 4-2-3-1 PER PELLEGRINI

Manuel Pellegrini è un veterano della panchina, aspetto da non sottovalutare per le probabili formazioni Betis Fiorentina. L’allenatore cileno, 71 anni, dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1, con gli undici titolari che si apriranno con il portiere Adrian; davanti a lui sarà schierata una difesa a quattro con Sabaly terzino destro, Bartra e Natan centrali, a sinistra infine Ricardo Rodriguez, molto noto in Serie A; in mediana spazio invece a Lo Celso e Cardoso; forse qualche dubbio in più nel reparto offensivo del Betis, ma proviamo a indicare Antony, il noto Isco e Rodriguez come titolari sulla linea della trequarti alle spalle del centravanti Cucho Hernandez.

QUALI TITOLARI PER PALLADINO?

Il modulo 3-5-2 dovrebbe essere il riferimento tattico invece per Raffaele Palladino, passando quindi naturalmente ai viola per le probabili formazioni Betis Fiorentina. Spicca la situazione particolare di Kean e quindi in attacco per ora preferiamo indicare Gudmunsson e Beltran dal primo minuto. In porta avremo naturalmente un tocco spagnolo grazie a De Gea, che sarà protetto dalla difesa a tre formata da Pongracic, Comuzzo e Ranieri. Ci resta infine il folto reparto a cinque nel centrocampo della Fiorentina, che potrebbe proporre Folorunsho a destra e Gosens esterno mancino, in mezzo a loro invece nel cuore del reparto e del gioco spazio a Mandragora, Cataldi e Fagioli.

PROBABILI FORMAZIONI BETIS FIORENTINA: IL TABELLINO

BETIS (4-2-3-1): Adrian; Sabaly, Bartra, Natan, Rodriguez; Lo Celso, Cardoso; Antony, Isco, Rodriguez; Cucho. All. Pellegrini.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmunsson, Beltran. All. Palladino.