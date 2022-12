Probabili formazioni Betis Inter/ Quali scelte per Inzaghi? (amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI BETIS INTER: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Betis Inter sono il modo migliore per entrare in clima partita verso l’interessante amichevole che i nerazzurri giocano oggi allo stadio Benito Villamarin di Siviglia, quindi in casa del Betis, avversario di buon livello che punterà sul fattore campo ma è pure una bella realtà, perché nella Liga è in piena corsa per entrare nelle prime quattro e conquistare la qualificazione in Champions League mentre in Europa League è già agli ottavi, avendo vinto il girone che comprendeva anche la Roma, alla quale ha concesso solamente un pareggio nel doppio confronto.

Per l’Inter sarà un interessante banco di prova, che fa seguito alle buone notizie di dieci giorni fa, quando la squadra nerazzurra ha travolto il Salisburgo. Questo è un altro step per testare la condizione verso il rientro in campionato, anche perché ci sarà subito la grande sfida contro il Napoli, che potrebbe già mettere in palio le ultime speranze scudetto per la Beneamata. Tutto questo premesso, ecco che adesso è doveroso analizzare con maggiore attenzione le ultime notizie circa le probabili formazioni di Betis Inter.

PROBABILI FORMAZIONI BETIS INTER

LE MOSSE DI PELLEGRINI

Manuel Pellegrini gioca con il 4-2-3-1, dunque nelle probabili formazioni di Betis Inter schieriamo i biancoverdi con questo modulo. Puntiamo sulla formazione migliore anche se qualche variazione ci sarà, magari con le sostituzioni: in porta Rui Silva, davanti a lui una linea difensiva con Edgar Gonzalez e Victor Ruiz al centro mentre i due terzini potrebbero essere Montoya a destra e Moreno oppure Miranda a sinistra. In mezzo al campo forse più spazio alle riserve: Akouokou e Camarasa sono i favoriti ma l’algerino Fekir potrebbe arretrare la sua posizione andando a giocare in mediana, oppure agire a sinistra sulla trequarti in una linea che comprende anche Canales e Luiz Henrique, che partirebbe favorito su Rodri Sanchez. Come prima punta dovremmo avere Willian José, da valutare però Borja Iglesias.

LE SCELTE DI INZAGHI

Nel 3-5-2 di Simone Inzaghi per le probabili formazioni di Betis Inter mancheranno ancora diversi nazionali, che hanno fatto strada ai Mondiali. A protezione del portiere e capitano Handanovic possono giocare Skriniar, Acerbi e Bastoni, che di fatto rappresentano la difesa titolare; Bellanova a destra e Gosens a sinistra invece potrebbero essere oggi i due titolari come esterni, in mezzo al campo Asllani potrebbe avere la maglia da regista, con lui le due mezzali potrebbero essere Barella e Gagliardini con Calhanoglu e Mkhitaryan che però naturalmente sono altri due nomi “pesanti” e sicuramente troveranno spazio, magari nella ripresa. La coppia d’attacco può essere formata da Dzeko e Valentin Carboni, ma a giocarsela c’è anche un altro giovane come Iliev, che sta facendo molto bene in Primavera.

PROBABILI FORMAZIONI BETIS INTER: IL TABELLINO

BETIS (4-2-3-1): Rui Silva; Montoya, Gonzalez, Victor Ruiz, Moreno; Camarasa, Akouokou; Luiz Henrique, Canales, Fekir; Willian José. All. Pellegrini.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens; Dzeko, V. Carboni. All. Inzaghi.











