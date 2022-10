Probabili formazioni Betis Roma/ Diretta tv, attacco da inventare (Europa League)

PROBABILI FORMAZIONI BETIS ROMA: CHI GIOCA AL VILLAMARIN?

Con le probabili formazioni di Betis Roma iniziamo a parlare della partita che, in programma alle ore 18:45 di giovedì 13 ottobre, si gioca al Benito Villamarin per la 4^ giornata nel gruppo C di Europa League 2022-2023. Settimana scorsa i giallorossi sono caduti in casa contro gli andalusi, che viaggiano a punteggio pieno e dunque sono vicini alla qualificazione: Manuel Pellegrini ovviamente vuole sfruttare il fattore campo per provare a chiudere i conti già per il primo posto, che come sappiamo consentirebbe di evitare la tagliola dei playoff portando direttamente agli ottavi di finale.

Per la Roma la situazione è più complessa: in campionato le cose vanno molto bene per José Mourinho, in Europa League abbiamo due sconfitte in tre partite e l’unica notizia positiva sta nel pareggio che l’HJK Helsinki ha imposto al Ludogorets, altrimenti la classifica sarebbe stata peggiore. C’è comunque tutto il tempo per rialzare la testa e volare anche agli ottavi della competizione, ma giovedì sera bisognerà fare risultato pieno o sarà tutto chiuso per il primato: vedremo allora come andranno le cose al Villamarin, mentre aspettiamo facciamo la nostra consueta valutazione sulle scelte che potrebbero essere operate da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Betis Roma.

BETIS ROMA DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI BETIS ROMA

LE SCELTE DI PELLEGRINI

Le scelte di Pellegrini per Betis Roma dovrebbero riguardare un 4-2-3-1 nel quale in difesa dovremmo vedere German Pezzella, peraltro squalificato per la prossima di campionato, con Edgar Gonzalez; in porta c’è Claudio Bravo che come già detto settimana scorsa è titolare in Europa League, mentre sulle corsie laterali ci aspettiamo che a giocare siano Ruibal (che è di fatto un esterno offensivo adattato come terzino) e Juan Miranda. A centrocampo l’assetto davanti alla difesa dovrebbe prevedere Guardado, che è rimasto in panchina sul campo del Valladolid la scorsa domenica; poi William Carvalho, che è favorito sulla concorrenza. Resta dunque il reparto avanzato: come sempre da capire la potenziale titolarità di Joaquin, che si gioca il posto con il favorito Luiz Henrique, così come quella di Fekir che invece per la corsia sinistra appare in vantaggio su Rodri Sanchez, che ha giocato la partita di campionato. Avvicendamento anche per il ruolo di prima punta, con Willian José che prenderà il posto di Borja Iglesias; pochi dubbi invece per quanto riguarda il trequartista centrale, che ancora una volta dovrebbe essere Canales.

I DUBBI DI MOURINHO

Piove sul bagnato in casa giallorossa: in Betis Roma è squalificato Zaniolo, e domenica sera Dybala si è fatto male tirando un rigore e potrebbe star fuori anche due mesi. Ai box anche Zeki Celik infortunatosi nel corso della partita di andata in Europa League: se non altro dovrebbe farcela Karsdorp, e allora la fascia destra sarà coperta così come quella sinistra, che vista l’importanza della partita potrebbe andare ancora a Spinazzola preferito eventualmente a Zalewski. Se in difesa Rui Patricio dovrebbe essere protetto dai soliti noti, vale a dire Gianluca Mancini, Smalling e Ibanez, in attacco si prepara la rivoluzione perché come detto le scelte sono quasi obbligate. Le alternative sono diverse: Cristante, che altrimenti giocherebbe in tandem con Matic a centrocampo, può avanzare sulla trequarti con Lorenzo Pellegrini e supportare Abraham, al momento l’unica certezza per quanto riguarda l’attacco. Ancora: un centrocampista in più (eventualmente Mady Camara o il giovane Edoardo Bove) e la coppia Abraham-Belotti dal primo minuto, ma è viva anche la soluzione El Shaarawy. Staremo a vedere…

PROBABILI FORMAZIONI BETIS ROMA: IL TABELLINO

BETIS (4-2-3-1): Claudio Bravo; Ruibal, E. Gonzalez, Ger. Pezzella, J. Miranda; William Carvalho, Guardado; Luiz Henrique, Canales, Fekir; Willian José. Allenatore: Manuel Pellegrini

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; G. Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Lo. Pellegrini; Belotti, Abraham. Allenatore: José Mourinho











