Probabili formazioni Betis Roma/ Quote, senza Dybala e Zaniolo… (Europa League)

PROBABILI FORMAZIONI BETIS ROMA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Betis Roma ci portano in clima partita per il big-match di oggi in Spagna per il gruppo C di Europa League. Settimana scorsa i giallorossi sono caduti in casa contro gli andalusi, a punteggio pieno e dunque vicini alla qualificazione: Manuel Pellegrini ovviamente vuole sfruttare il fattore campo per provare a chiudere i conti in anticipo anche per il primo posto, che come sappiamo consentirebbe di evitare i playoff di febbraio, portando direttamente agli ottavi di finale.

Probabili formazioni Betis Roma/ Diretta tv, attacco da inventare (Europa League)

Per la Roma la situazione è più complessa: in campionato le cose vanno bene per José Mourinho, reduce da due vittorie consecutive, ma in Europa League abbiamo due sconfitte in tre partite e l’unica notizia positiva di settimana scorsa è stato il pareggio che l’HJK Helsinki ha imposto al Ludogorets. C’è comunque tutto il tempo per rialzare la testa, ma oggi almeno per il primato dovrebbe già essere l’ultima spiaggia: vediamo quindi insieme con grande attenzione quali potrebbero essere le probabili formazioni di Betis Roma.

DIRETTA/ Roma Betis (risultato finale 1-2): Henrique gela l'Olimpico!

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Betis Roma in base alle quote dell’agenzia Eurobet. Padroni di casa leggermente favoriti, il segno 1 è quotato a 2,60 mentre il segno 2 vale 2,70 volte la posta. Infine, annotiamo che il segno X in caso di pareggio varrebbe 3,25 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI BETIS ROMA

LE SCELTE DI PELLEGRINI

Le scelte di Pellegrini per le probabili formazioni di Betis Roma dovrebbero riguardare un modulo 4-2-3-1 nel quale in difesa dovremmo vedere German Pezzella con Edgar Gonzalez; in porta c’è Claudio Bravo che è titolare in Europa League, mentre come terzini ci aspettiamo che a giocare siano Ruibal e Juan Miranda. A centrocampo la coppia titolare dovrebbe prevedere Guardado e William Carvalho, che è favorito sulla concorrenza. Resta da capire nel reparto avanzato se Joaquin sarà titolare, giocandosi il posto con il favorito Luiz Henrique, mentre Fekir sulla corsia sinistra appare in vantaggio su Rodri Sanchez. Avvicendamento possibile anche tra i centravanti, con Willian José che prenderà il posto di Borja Iglesias; pochi dubbi invece per quanto riguarda il trequartista centrale, che dovrebbe essere Canales.

Probabili formazioni Roma Betis/ Quote: conferma per Cristante in mezzo al campo

LE MOSSE DI MOURINHO

Piove sul bagnato in casa giallorossa: nelle probabili formazioni di Betis Roma è squalificato Zaniolo e domenica sera Dybala si è fatto male. Ai box anche Zeki Celik infortunatosi nella partita di andata in Europa League: se non altro dovrebbe farcela Karsdorp per la fascia destra, mentre a sinistra Spinazzola dovrebbe essere preferito a Zalewski. In difesa Rui Patricio dovrebbe essere protetto dai soliti noti, vale a dire Mancini, Smalling e Ibanez, in attacco si prepara la rivoluzione per cause di forza maggiore. Le alternative sono diverse: Cristante, che però dovrebbe giocare in tandem con Matic a centrocampo, può avanzare sulla trequarti con Pellegrini e supportare Abraham, al momento l’unica certezza per quanto riguarda l’attacco. Oppure potrebbe esserci un centrocampista in più (Mady Camara o il giovane Bove) con la coppia Abraham-Belotti dal primo minuto, ma naturalmente spera anche El Shaarawy.

PROBABILI FORMAZIONI BETIS ROMA: IL TABELLINO

BETIS (4-2-3-1): Bravo; Ruibal, Gonzalez, Pezzella, Miranda; W. Carvalho, Guardado; L. Henrique, Canales, Fekir; W. José. All. Pellegrini.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola; Pellegrini; Belotti, Abraham. All. Mourinho.











© RIPRODUZIONE RISERVATA