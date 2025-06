PROBABILI FORMAZIONI BOCA JUNIORS BENFICA: CHI GIOCA A MIAMI?

Una bella sfida tra due squadre di immenso fascino e tradizione, le probabili formazioni Boca Juniors Benfica ci consentono di curiosare fra le mosse dei due allenatori Miguel Angel Russo e Bruno Lage verso la partita che alla mezzanotte italiana ci farà compagnia da Miami.

Inizia quindi il Mondiale per Club 2025 anche per due formazioni che in passato hanno già scritto pagine di storia: il Boca Juniors ha anche tre Coppe Intercontinentali, mentre il Benfica non ci è mai riuscito e allora l’avventura iridata potrebbe essere ancora più affascinante per i portoghesi.

In questa stagione il Benfica si è ben comportato in Champions League, dove ha anche vinto allo Stadium contro la Juventus prima di cedere agli ottavi di finale al cospetto del Barcellona, sebbene nel campionato portoghese non sia riuscito ad evitare il successo dei cugini dello Sporting Lisbona.

Tra le stelle spicca Angel Di Maria, che al termine di questo Mondiale per Club tornerà in Argentina con il Rosario Central e quindi sarà avversario del Boca Juniors anche in campionato a breve. Gli Xeneizes sono rivale scomoda sempre e per chiunque, allora curiosiamo nelle probabili formazioni Boca Juniors Benfica…

QUOTE E PRONOSTICO

Prima un’incursione nel pronostico su Boca Juniors Benfica, che vede i portoghesi favoriti nelle quote Snai a 1,60 per il segno 2 (formalmente in trasferta), mentre con il pareggio si arriva a 3,90 e un successo del Boca Juniors varrebbe 5,75.

PROBABILI FORMAZIONI BOCA JUNIORS BENFICA

I TITOLARI DI RUSSO

Nelle probabili formazioni Boca Juniors Benfica ecco per l’allenatore argentino Miguel Angel Russo il 4-2-3-1 come modulo di riferimento, con questi undici possibili titolari: Marchesin in porta; la retroguardia a quattro con Blondel a destra, Battaglia e Rojo centrali, il terzino sinistro Blanco; in mediana dovrebbero agire dal primo minuto Delgado ed Herrera; con la trequarti si apre il reparto offensivo del Boca Juniors grazie a Zeballos, Palacios e Zanon, che dovrebbero agire alle spalle del centravanti Merentiel.

ECCO LE MOSSE DI LAGE

Abbiamo già citato Di Maria, che nelle probabili formazioni Boca Juniors Benfica formerà il tridente d’attacco dei portoghesi con la prima punta Pavlidis e Akturkoglu. Il modulo dell’allenatore Bruno Lage è infatti il 4-3-3, nel quale l’ucraino Trubin sarà il portiere, protetto dai quattro difensori Araujo, Antonio Silva, Otamendi (l’altro argentino dei lusitani) e Carreras. Infine il centrocampo a tre del Benfica dovrebbe vedere in campo dal primo minuto a Miami Aursnes, Florentino e Kokcu.

PROBABILI FORMAZIONI BOCA JUNIORS BENFICA: IL TABELLINO

BOCA JUNIORS (4-2-3-1): Marchesin; Blondel, Battaglia, Rojo, Blanco; Delgado, Herrera; Zeballos, Palacios, Zanon; Merentiel. All. Russo.

BENFICA (4-3-3): Trubin; Araujo, A. Silva, Otamendi, Carreras; Aursnes, Florentino, Kokcu; Di Maria, Pavlidis, Akturkoglu. All. Lage.