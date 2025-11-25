Probabili formazioni Bodø/Glimt Juventus, quote e ultime notizie sulle scelte per Knutsen e Spalletti in Champions League, oggi martedì 25 novembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI BODØ/GLIMT JUVENTUS: LUCIANO SPALLETTI CERCA LA SVOLTA

Il nuovo corso non ha ancora dato i frutti sperati, Luciano Spalletti deve quindi trovare al più presto il bandolo della matassa, soprattutto in Champions League. Ecco allora che è imperdibile l’appuntamento con le probabili formazioni Bodø/Glimt Juventus, la trasferta nel profondo Nord della Norvegia di stasera, martedì 25 novembre 2025.

Farà certamente freddo, ma la Juventus dovrà scaldarsi con una vittoria che in questa stagione ancora manca in Champions League, altrimenti la situazione si farà davvero critica. Nella scorsa giornata il pareggio contro lo Sporting Lisbona non ha modificato la situazione, serve una scossa per avvicinare la qualificazione.

L’occasione potrebbe essere favorevole perché il Bodø/Glimt va ancora più a rilento dei bianconeri, con due pareggi e altrettante sconfitte nelle precedenti quattro giornate per i campioni di Norvegia, che nello scorso turno hanno perso in casa contro il Monaco, rendendo ancora più delicata la propria situazione.

Insomma, si affrontano due squadre ancora in cerca entrambe della prima vittoria, ma se per i norvegesi si poteva anche immaginarlo, per i bianconeri c’è il rischio di un flop, quindi Spalletti potrebbe inventarsi qualcosa nelle probabili formazioni Bodø/Glimt Juventus? Ancora un solo istante e lo scopriremo insieme…

PRONOSTICO E QUOTE

Prima però ricordiamo cosa dice il pronostico su Bodø/Glimt Juventus secondo le quote Snai: il segno 2 parte favorito a 2,05, per il pareggio già si arriverebbe a 3,80 ed è d’altronde l’ipotesi più remunerativa, perché invece il segno 1 vale 3,20 volte la posta.

PROBABILI FORMAZIONI BODØ/GLIMT JUVENTUS

4-3-3 PER KNUTSEN

Kjetil Knutsen dovrebbe scegliere il modulo 4-3-3 nelle probabili formazioni Bodø/Glimt Juventus: in porta Haikin; davanti a lui ecco la retroguardia formata da Sjøvold, Aleesami, Bjørtuft e Bjørkan; a centrocampo con Blomberg e Fet va spesa una parola in più per Berg, capitano del club e in campo con la Nazionale norvegese in entrambe le vittorie contro l’Italia; infine, nel tridente d’attacco possiamo immaginare titolari Auklend, Høgh e Hauge, che conosciamo bene essendo un ex calciatore del Milan ma è reduce da influenza, quindi in dubbio.

ANCORA VLAHOVIC PER SPALLETTI

Il modulo 3-4-2-1 dovrebbe invece essere il riferimento per Luciano Spalletti nelle probabili formazioni Bodø/Glimt Juventus. Almeno a livello di titolari non ci dovrebbero essere particolari sorprese: possiamo citare Di Gregorio e davanti a lui la difesa a tre con Kalulu, Gatti e l’arretrato Koopmeiners; sulla corsia di destra Cambiaso, poi Locatelli e Thuram nel cuore del campo per i bianconeri, con Kostic che è il titolare ormai a sinistra; infine, davanti dovrebbe avere la meglio la soluzione con Conceicao e Yildiz doppio trequartista alle spalle del centravanti Vlahovic.

PROBABILI FORMAZIONI BODØ/GLIMT JUVENTUS: IL TABELLINO

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Aleesami, Bjørtuft, Bjørkan; Blomberg, Berg, Fet; Auklend, Høgh, Hauge. All. Knutsen.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti.