Probabili formazioni Bodo/Glimt Roma/ Diretta tv, tornano Maitland-Niles e Veretout?

PROBABILI FORMAZIONI BODO/GLIMT ROMA: CHI GIOCA ALL’ASPMYRA?

Con le probabili formazioni di Bodo/Glimt Roma studiamo le scelte dei due allenatori per la partita che, in programma alle ore 21:00 di giovedì 7 aprile, è valida per l’andata dei quarti di Conference League 2021-2022. Incredibile ma vero, i giallorossi si ritrovano a giocare contro la compagine norvegese, già affrontata nel girone e che soprattutto aveva rifilato una scoppola epocale, qui all’Aspmyra, alla banda di José Mourinho, un 1-6 clamoroso che la Roma non aveva nemmeno vendicato al ritorno, visto che all’Olimpico era finita 2-2.

Dunque Bodo/Glimt bestia nera della Roma, ma se non altro i giallorossi hanno poi vinto il girone saltando i playoff; i norvegesi li hanno giocati e superati, poi hanno anche eliminato l’Az Alkmaar arrivando ai quarti; Mourinho invece ha fatto fuori il Vitesse evitando i supplementari all’ultimo istante, e ora naturalmente punta la vittoria della Conference League. Vedremo come andrà giovedì sera, intanto possiamo fare una rapida valutazione su quelle che potrebbero essere le mosse per il match, leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni di Bodo/Glimt Roma.

DIRETTA BODO/GLIMT ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bodo/Glimt Roma sarà disponibile su Sky Sport Uno: il canale è al numero 201 del decoder, ma la buona notizia è che il match sarà fornito anche da Tv8, e di conseguenza si potrà seguire anche in chiaro. L’alternativa è quella di essere clienti della piattaforma DAZN: in questo caso la visione del match sarà in diretta Bodo/Glimt Roma in streaming video, strada percorribile anche per quanto riguarda Sky che, come sappiamo, mette a disposizione dei suoi clienti (senza costi aggiuntivi) l’applicazione Sky Go, attivabile su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BODO/GLIMT ROMA: LE MOSSE DEI MISTER

LE SCELTE DI KNUTSEN

Leggendo le probabili formazioni di Bodo/Glimt Roma, dobbiamo subito notare che la squadra norvegese è cambiata rispetto allo scorso autunno, a causa del calciomercato. Oggi nel 4-3-3 di Kjetil Knutsen dovremmo vedere una linea difensiva con Moe e Hoibraten che fanno i due difensori centrali a protezione del portiere Haikin, poi due terzini che sarebbero Sampsted e Wembangomo; a centrocampo invece avremo la regia di capitan Saitnes, dovrebbe essere lui il perno centrale di una mediana nella quale la mezzala di qualità sarà Vetlesen, mentre sull’altro versante del campo opererà Hagen. Lo spauracchio nel tridente offensivo resta Solbakken, il giocatore di maggior talento nel Bodp/Glimt e che partirà largo a destra; sulla corsia mancina invece spazio al veterano Amahl Pellegrino (classe ’90) mentre il ruolo di prima punta, che era di Botheim fino a pochi mesi fa, se lo giocano Espejord e Boniface, con il primo che appare essere largamente favorito e dunque dovrebbe essere regolarmente in campo all’Aspmyra.

GLI 11 DI MOURINHO

Dopo aver battuto la Sampdoria, Mourinho dovrebbe cambiare qualcosa nelle probabili formazioni di Bodo/Glimt Roma. Le due certezze restano naturalmente Rui Patricio e Abraham, che non sono mai usciti dalla formazione titolare; dovrebbe giocare anche Lorenzo Pellegrini, che ha “forzato” l’ammonizione per saltare la Salernitana ed esserci contro il Napoli. Il capitano giocherà in una mediana che potrebbe essere completata da Veretout (sia pure quasi separato in casa), mentre più avanti potrebbe esserci spazio per Zaniolo e Mkhitaryan anche se dipenderà dal modulo, e in caso di centrocampo a cinque avrebbe una maglia Sérgio Oliveira. Sulle corsie laterali, possibile un doppio avvicendamento: riposo per Karsdorp e Zalewski e dunque i favoriti per avere il posto da titolari sarebbero Maitland-Niles e Matias Viña. In difesa invece a rimanere fuori potrebbe essere Gianluca Mancini: l’ex Atalanta lascerebbe il suo ruolo a Kumbulla, che completerebbe una difesa nella quale giocherebbero Smalling e Ibañez.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI BODO/GLIMT ROMA

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Hölbraten, Wembangomo; Hagen, Saitnes, Vetlesen; Solbakken, Espejord, A. Pellegrino. Allenatore: Kjetil Knutsen

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Ibañez, Smalling, Kumbulla; Maitland-Niles, Veretout, Lo. Pellegrini, Viña; Zaniolo, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: José Mourinho











