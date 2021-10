Probabili formazioni Bodo Glimt-Roma/ Quote, solo titolari per mister Knutsen

PROBABILI FORMAZIONI BODO GLIMT-ROMA: CHI IN CAMPO OGGI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Bodo/Glimt Roma, bella sfida per la terza giornata del girone C della Conference league, prevista pure questa sera alle ore 18.45 tra le mura dell’Aspmyra Stadium. Dopo il KO occorso con la Juventus, la Lupa di Jose Mourinho torna protagonista con l’intenzione di affermarsi ancora una volta come leader assoluta del gruppo: la squadra giallorossa, da che è cominciata l’avventura europea non ha ancora messo il piede in fallo e certo è chiaro obbiettivo proseguire su questo trend.

Per farlo però oggi il tecnico lusitano darà spazio a un buon turnover: la mossa non è inusuale, il tecnico si fida di tutta la sua rosa, e pure deve fare attenzione gestire le forse dei suoi, tecnico conto che domenica c’è il Napoli in campionato. Di contro ecco però il Bodo Glimt di Knutsen, formazione valida e abbastanza nota, che pure sarà in campo con lo schieramento titolare: i gialloneri, secondi nel girone dopo il pari con il Cska Sofia, non possono dare nulla per scontato questa sera tra le mura di casa. Andiamo a vedere allora le probabili formazioni di Bodo/Glimt e Roma per questa sera.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida per la Conference league non abbiamo dubbi nel consegnare ai giallorossi il favore del pronostico. Il portale di scommesse Snai, per l’1×2 del match ha fissato a 4.50 l’eventuale vittoria del Bodo/Glimt e a 1.73 il successo della Roma: il pareggio paga la posta a 3.90.

LE PROBABILI FORMAZIONI BODO/GLIMT ROMA

LE MOSSE DI KNUTSEN

Contro la big del girone certo Knutsen non può lasciare nulla di intentato e per le probabili formazioni di Bodo/Glimt Roma certo il tecnico oggi punterà solo su i suoi titolari più in forma. Fissato il 4-3-3 di partenza ecco che allora avremo subito Haikin tra i pali, mentre in difesa si faranno avanti i centrali Lode e Hoibraten, con Bjorkan e Sampsted titolari in corsia. A centrocampo rimane imprescindibile un giocatore come è il capitano Berg: avremo poi Brunstad Fit e Saltnes al suo fianco, anche se pure non mancano soluzioni alternative in panchina. In avanti poi sarà maglia da titolare per Botheim, fresco di gol contro Sarpsborg, nell’ultima di campionato: accanto alla prima punta anche Solbakken e Pellegrino.

LE SCELTE DI MOURINHO

Per le probabili formazioni di Bodo/Glimt Roma, Mourinho certo non si discosterà dal classico 4-2-3-1 come modulo: qui però come abbiamo detto sarà dato spazio a un piccolo turnover. Ecco che allora danno al numero 1 Rui Patricio, per la sfida di questa sera riavremo dal primo minuto in difesa Kumbulla e Mancini, ma già sulle corsie esterne del reparto sarà bella occasione per Ibanez e Calafiori, con Vina e Reynolds comunque pronti dalla panchina. Soliti ballottaggi poi per il centrocampo, dove pure lo Special One dovrebbe scegliere due tra Darboe, Diawara e Villar (Veretout verrà preservato per il Napoli): in ogni caso avremo capitan Pellegrini sulla linea della trequarti. In attacco sono alte le quotazioni di El Sharaawy per la maglia da titolare, viste le belle cose fatte dal Faraone nei turni precedenti: al suo fianco anche Carles Perez, con Shomurodov prima punta (Abraham sarà però pronto in panchina).

IL TABELLINO

BODO GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Lode, Hoibraten, Bjorkan; Brunstad Fet, Berg, Saltnes; Pellegrino, Botheim, Solbakken. All.: Knutsen

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Mancini, Kumbulla, Calafiori; Villar, Darboe; C. Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov. All.: Mourinho



