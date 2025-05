PROBABILI FORMAZIONI BODO GLIMT TOTTENHAM: CURIOSITÀ PER LE MOSSE!

Con le probabili formazioni Bodo Glimt Tottenham andiamo a parlare della partita che va in scena alle ore 21:00 di giovedì 8 maggio, all’Aspmyra avremo la semifinale di ritorno in Europa League 2024-2025 e i norvegesi sperano di far fruttare una volta di più il loro campo sintetico per rimontare la sconfitta dell’andata. A Londra il Tottenham ha vinto 3-1: la finale per gli Spurs è vicina, e vincere l’Europa League raddrizzerebbe una stagione difficilissima che in campionato parla di una squadra appena sopra la zona retrocessione, ma l’ottimo passo internazionale potrebbe addirittura portare i londinesi a disputare la prossima Champions League.

Un sogno che naturalmente ha anche il Bodo Glimt, che lo meriterebbe per la grande crescita avuta negli ultimi anni e il modo in cui ha condotto questa Europa League: va ricordato che i norvegesi nei quarti hanno eliminato la Lazio, proprio grazie alla vittoria casalinga nella partita di andata. Ora per Kjetil Knutsen si tratta di rimontare e non sarà affatto semplice, ma la realtà è che questa semifinale di ritorno è tutta da giocare e dunque anche noi siamo molto curiosi di scoprire come andranno le cose, il primo step è quello di individuare le scelte da parte dei due allenatori e lo facciamo leggendo le probabili formazioni Bodo Glimt Tottenham.

BODO GLIMT TOTTENHAM: PRONOSTICO E QUOTE

L’agenzia Snai ha indicato le quote su Bodo Glimt Tottenham e ci dice che gli Spurs sono chiaramente favoriti anche questa sera: abbiamo infatti il segno 2 per la loro vittoria che vi consentirebbe di guadagnare una somma equivalente a 2,25 volte quanto messo sul piatto, si difendono comunque bene i norvegesi perché il loro successo, regolato dal segno 2, porta in dote una vincita pari a 2,75 volte la giocata, infine ecco il segno X sul quale puntare per il pareggio, che ha una quota corrispondente a 3,85 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI BODO GLIMT TOTTENHAM

KNUTSEN RITROVA GLI SQUALIFICATI

Può sicuramente sorridere Knutsen, che rispetto alla partita di andata ritrova i suoi tre squalificati: dunque nelle probabili formazioni Bodo Glimt Tottenham ritroviamo Beg, Evjen e Helmersen. I primi due saranno certamente titolari, andando a ricomporre il centrocampo insieme a Saltnes che, dopo aver segnato due gol alla Lazio, ha anche tenuto vive le speranze di qualificazione alla finale timbrando a Londra. In difesa come sempre Nielsen e Gundersen saranno i due centrali a protezione del portiere Haikin; invariate anche le due corsie laterali, avremo infatti Sjovold sulla destra e Bjorkan che correrà sulla sinistra.

Anche per quanto riguarda il tridente del Bodo Glimt non ci aspettiamo sorprese: come detto torna Helmersen che anche nei quarti ha dimostrato la sua importanza, ma la maglia di centravanti titolare sarà comunque di Hogh che in questa Europa League ha fatto molto bene, e dunque dovrebbe essere nuovamente premiato da Knutsen salvo sorprese. Più complicato indicare il giocatore che completerà il reparto offensivo: Maatta ha giocato il match di andata contro il Tottenham, stasera all’Aspmyra potrebbe invece toccare a Sorli ma vedremo quello che sceglierà l’allenatore dei norvegesi.

POSTECOGLU SENZA MADDISON

Knutsen ha giocatori in più, Ange Postecoglu ne perde qualcuno: nelle probabili formazioni Bodo Glimt Tottenham abbiamo infatti l’assenza di Maddison e Bergvall la cui stagione è terminata in anticipo, resta ai box anche Dragusin mentre Solanke ci sarà, ma potrebbe partire dalla panchina. Così anche Son Heung-Min, per questi due sarà una corsa contro il tempo: senza di loro il Tottenham potrebbe nuovamente puntare su Richarlison e Tel (da capire chi giocherebbe come prima punta, probabilmente il brasiliano) confermando Brennan Johnson in qualità di esterno sulla destra, potrebbe tornare utile anche Kulusevski che può essere titolare all’Aspmyra.

In mezzo al campo l’assenza di Maddison può lanciare lo stesso svedese, che agirebbe da mezzala tattica; a fare da regista Postecoglu dovrebbe puntare sulla conferma di Bentancur, mentre il terzo elemento nella zona mediana sarebbe Bissouma, che deve vincere la concorrenza di Pape Sarr. Per quanto riguarda invece la difesa del Tottenham, non dovrebbero esserci sorprese: Cristian Romero e Van de Ven davanti a Vicario, Pedro Porro a fare il terzino destro e Udogie che si muove a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM BODO GLIMT: IL TABELLINO

BODO GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Nielsen, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Maatta, Hogh, Hauge. Allenatore: Kjetil Knutsen

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Pedro Porro, C. Romero, Van de Ven, Udogie; Bissouma, Bentancur, Kulusevski; B. Johnson, Richarlison, Tel. Allenatore: Ange Postecoglu