Probabili formazioni Bologna Brann: ecco le scelte dei due allenatori verso la partita per la quarta giornata di Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA BRANN: FELSINEI CON FIDUCIA!

Eccoci alle probabili formazioni Bologna Brann, con l’analisi delle scelte per la partita che giovedì 6 novembre va in scena allo stadio Dall’Ara nella quarta giornata del girone di Europa League 2025-2026, un impegno fondamentale per le speranze di qualificazione da parte della squadra di Vincenzo Italiano.

È un Bologna che sta bene e che soprattutto in campionato viaggia spedito: la vittoria sul campo del Parma ha permesso al Bologna di mantenersi in piena zona europea, adesso bisogna fare il salto anche in Europa League dove nell’ultimo turno, in casa dello Steaua Bucarest, è arrivata finalmente la prima vittoria.

La partita contro il Brann può sembrare abbordabile e forse lo è davvero, ma attenzione: i norvegesi hanno ottenuto fino a qui 6 punti e rappresentano una delle sorprese di questo super girone, quindi i felsinei saranno chiamati a non sbagliare l’approccio per andare a prendersi i tre punti.

Scopriremo tutto tra poco, intanto però dobbiamo per l’appunto fare le nostre considerazioni su come i due allenatori intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco, abbiamo ancora un po’ di tempo per valutare insieme le probabili formazioni Bologna Brann parlando dei singoli calciatori.

QUOTE E PRONOSTICO BOLOGNA BRANN

Con le probabili formazioni Bologna Brann bisogna parlare anche delle quote proposte dai bookmaker, in particolare la Snai assegna ai felsinei il ruolo della squadra chiaramente favorito, visto che il segno 1 per la vittoria casalinga vale 1,37 volte l’importo sul piatto, per contro l’affermazione norvegese che è regolata dal segno 2 porta in dote una vincita equivalente a 7,25 volte la posta in palio e infine l’eventualità del pareggio, con il segno X, corrisponde a 5,00 volte la giocata.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA BRANN

COME PUÒ CAMBIARE ITALIANO

Domenica c’è il Napoli, quindi le probabili formazioni Bologna Brann tengono conto anche di questo: purtroppo il cambio obbligato è quello in mezzo con l’infortunio di Freuler, brutta tegola per Italiano che nel reparto di mezzo potrebbe optare subito per Nikola Moro e Lewis Ferguson oppure lasciare in panchina uno dei due per dare spazio e fiducia a Pobega. In porta ci sarà comunque Skorupski, al centro della difesa si candida Vitik che quasi certamente sarà titolare, dunque il turno di riposo sarà per uno tra Heggem e Lucumì e qui bisognerà capire quale dei due sarà lasciato fuori per la partita di Europa League.

Cambiano i due terzini con Zortea che agirà a destra e Lykogiannis che si prenderà la corsia mancina; avvicendamenti anche nel reparto avanzato, dove Orsolini e Odgaard tirano il fiato e l’unico confermato potrebbe essere Rowe, per provare a dargli un po’ di continuità. Ci aspettiamo a questo punto che sulla fascia destra giochi Bernardeschi per un test personalmente importante, la mattonella centrale invece se la prenderebbe Fabbian che agirebbe alle spalle di Dallinga, in questo match in vantaggio su Santiago Castro.

LA RISPOSTA DI ALEXANDERSSON

Freyr Alexandersson si presenta al Dall’Ara con qualche infortunato, ma anche certezze: il suo modulo è un 4-3-3 nel quale Dyngeland gioca come portiere con Helland e Knudsen che si posizionano davanti a lui, i terzini della difesa norvegese dovrebbero essere De Roeve a destra e Dragsnes a sinistra, poi in mezzo al campo il giocatore che si piazza a protezione di questo reparto, facendo da perno e riferimento, è Lungi Sorensen che godrà dell’aiuto delle due mezzali Kornvig e Eggert Aron Gudmundsson, da capire se eventualmente Remmem possa giocarsi la maglia da titolare.

Nel tridente offensivo per le probabii formazioni Bologna Brann le alternative per Alexandersson non mancano: Sande e Markus Haaland, ma anche Mads Hansen, possono sperare in un posto sulle corsie laterali, dove in ogni caso viaggiano con qualche metro di favore Mathisen e Finne (che può fare anche il centravanti). Da prima punta dovrebbe giocare Noah Holm, ma in questo reparto avanzato il Brann può davvero permettersi di cambiare pelle mantenendo quasi inalterata l’efficacia, dunque staremo a vedere.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA BRANN: IL TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Vitik, Lykogiannis; L. Ferguson, N. Moro; Bernardeschi, Fabbian, Rowe; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano

BRANN (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Helland, Knudsen, Dragsnes; E. Gudmundsson, Lungi Sorensen, Kornvig; Mathisen, N. Holm, Finne. Allenatore: Freyr Alexandersson