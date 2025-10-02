Probabili formazioni Bologna Friburgo: le scelte dei due allenatori in vista della partita del Dall'Ara, valida per l'Europa League.
PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA FRIBURGO: SI SCALDANO I MOTORI!
È tempo di leggere le probabili formazioni Bologna Friburgo, una partita che possiamo considerare di cartello, giovedì 2 ottobre, nella seconda giornata del girone di Europa League 2025-2026. Importante per quanto accaduto la scorsa settimana, vale a dire la sconfitta del Bologna a Birmingham.
Ancora una volta, a un anno di distanza, i felsinei sono stati battuti dall’Aston Villa e dunque hanno iniziato male il loro percorso, adesso si tratta di rilanciarsi e può essere importante il fattore Dall’Ara, la squadra fatica soprattutto in trasferta come ha dimostrato domenica scorsa, venendo rimontata dal Lecce in pieno recupero.
Il Friburgo sta attraversando un momento davvero positivo: vero che in Bundesliga ha pareggiato in casa contro l’Hoffenheim, ma è comunque in serie avendo già battuto Stoccarda e Werder Brema, oltre al Basilea in Europa League per aprire il suo cammino internazionale nel migliore dei modi.
Va adesso capito in che modo i due allenatori intenderanno disporre le loro squadre sul terreno di gioco, manca sempre meno all’inizio di questa intrigante partita e allora, come sempre, prendiamoci il nostro tempo per analizzare nel dettaglio quelle che sono le probabili formazioni Bologna Friburgo.
QUOTE E PRONOSTICO BOLOGNA FRIBURGO
Le probabili formazioni Bologna Friburgo ci consegnano anche le quote proposte dalla Snai su questa partita, un pronostico nel quale la squadra rossoblu è favorita grazie al valore da 2,00 volte la giocata che è stato posto sul segno 1 per la sua vittoria, mentre l’affermazione dei tedeschi regolata dal segno 2 porta con sé una vincita da 3,65 volte l’importo investito, molto vicina a quella prevista dal pareggio (segno X) che corrisponde a 3,45 volte quello che avrete messo sul piatto.
PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA FRIBURGO
ITALIANO CON I MIGLIORI
Le probabili formazioni Bologna Friburgo ci dicono che, avendo fatto un po’ di turnover al Via del Mare, Vincenzo Italiano dovrebbe riproporre i suoi titolari nella partita di Europa League: alcuni erano comunque in campo domenica, altri torneranno stasera e per esempio parliamo di Vitik che si riprende il posto al centro della difesa in compagnia di Lucumì, e ancora quasi certamente di Freuler con il suo partner in mezzo al campo da stabilire, perché potrebbe essere Pobega o magari lo stesso Lewis Ferguson, in un testa a testa che presumibilmente durerà a lungo nella testa dell’allenatore felsineo.
Per il resto, Zortea dovrebbe essere il terzino destro con Lykogiannis che torna a operare sulla corsia mancina; sulla trequarti fuori Fabbian e dentro Odgaard che tra l’altro ha anche segnato nel pareggio di Lecce, a destra non c’è il minimo dubbio sulla presenza di Orsolini mentre a sinistra altro avvicendamento, con Rowe che cede il posto di laterale a Cambiaghi, al momento favorito su di lui in termini generali. Davanti, ennesimo cambio in vista: in campionato ha giocato Dallinga, questa volta dovrebbe toccare a Santiago Castro, in tutto questo non abbiamo nominato Bernardeschi che però dovrebbe essere impiegato a gara in corso.
LA RISPOSTA DI SCHUSTER
È Julian Schuster l’allenatore della squadra tedesca, nelle probabili formazioni Bologna Friburgo ci sono certamente ballottaggi aperti anche dal suo lato e allora proviamo a capire chi giocherebbe nel 4-2-3-1. In porta Atubolu, poi davanti a lui Ginter e Jung a formare la coppia centrale con Kubler che fa il terzino destro e Makengo quello sinistro, in mezzo al campo il doppio mediano dovrebbe prevedere ancora una volta la presenza di Osterhage e Eggestein anche perché le alternative non sono tantissime, potrebbe esserci Hofler a caccia di una maglia.
Passando poi alla linea offensiva, ecco che Beste è il principale candidato a occupare la corsia destra mentre a sinistra troviamo Grifo, diventato capitano del Friburgo e che ben conosciamo anche perché stato nel giro della nostra nazionale – e potrebbe sempre tornarci. Sulla zona centrale il testa a testa riguarda Dinkçi, che è stato titolare contro l’Hoffenheim, e Scherhant che rappresenta una valida altrernativa; anche come prima punta è tutto da capire, tra Adamu, Holer e Matanovic tecnicamente partono tutti alla pari e dipenderà allora dalla decisione che Schuster prenderà, la scopriremo insieme tra poco.
PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA FRIBURGO: IL TABELLINO
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; S. Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano
FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Kubler, Ginter, Jung, Makengo; Osterhage, Eggestein; Beste, Dinkçi, Grifo; Adamu. Allenatore: Julian Schuster