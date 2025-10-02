Probabili formazioni Bologna Friburgo: le scelte dei due allenatori in vista della partita del Dall'Ara, valida per l'Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA FRIBURGO: SI SCALDANO I MOTORI!

È tempo di leggere le probabili formazioni Bologna Friburgo, una partita che possiamo considerare di cartello, giovedì 2 ottobre, nella seconda giornata del girone di Europa League 2025-2026. Importante per quanto accaduto la scorsa settimana, vale a dire la sconfitta del Bologna a Birmingham.

Probabili formazioni Roma Lille/ Quote: turnover per Gasperini (Europa League, oggi 2 ottobre 2025)

Ancora una volta, a un anno di distanza, i felsinei sono stati battuti dall’Aston Villa e dunque hanno iniziato male il loro percorso, adesso si tratta di rilanciarsi e può essere importante il fattore Dall’Ara, la squadra fatica soprattutto in trasferta come ha dimostrato domenica scorsa, venendo rimontata dal Lecce in pieno recupero.

DIRETTA/ Lecce Bologna (risultato finale 2-2): Camarda si sblocca! (28 settembre 2025)

Il Friburgo sta attraversando un momento davvero positivo: vero che in Bundesliga ha pareggiato in casa contro l’Hoffenheim, ma è comunque in serie avendo già battuto Stoccarda e Werder Brema, oltre al Basilea in Europa League per aprire il suo cammino internazionale nel migliore dei modi.

Va adesso capito in che modo i due allenatori intenderanno disporre le loro squadre sul terreno di gioco, manca sempre meno all’inizio di questa intrigante partita e allora, come sempre, prendiamoci il nostro tempo per analizzare nel dettaglio quelle che sono le probabili formazioni Bologna Friburgo.

DIRETTA/ Bologna Atalanta Primavera (risultato finale 1-2): rimonta vincente della Dea! (26 settembre 2025)

QUOTE E PRONOSTICO BOLOGNA FRIBURGO

Le probabili formazioni Bologna Friburgo ci consegnano anche le quote proposte dalla Snai su questa partita, un pronostico nel quale la squadra rossoblu è favorita grazie al valore da 2,00 volte la giocata che è stato posto sul segno 1 per la sua vittoria, mentre l’affermazione dei tedeschi regolata dal segno 2 porta con sé una vincita da 3,65 volte l’importo investito, molto vicina a quella prevista dal pareggio (segno X) che corrisponde a 3,45 volte quello che avrete messo sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA FRIBURGO

ITALIANO CON I MIGLIORI

Le probabili formazioni Bologna Friburgo ci dicono che, avendo fatto un po’ di turnover al Via del Mare, Vincenzo Italiano dovrebbe riproporre i suoi titolari nella partita di Europa League: alcuni erano comunque in campo domenica, altri torneranno stasera e per esempio parliamo di Vitik che si riprende il posto al centro della difesa in compagnia di Lucumì, e ancora quasi certamente di Freuler con il suo partner in mezzo al campo da stabilire, perché potrebbe essere Pobega o magari lo stesso Lewis Ferguson, in un testa a testa che presumibilmente durerà a lungo nella testa dell’allenatore felsineo.

Per il resto, Zortea dovrebbe essere il terzino destro con Lykogiannis che torna a operare sulla corsia mancina; sulla trequarti fuori Fabbian e dentro Odgaard che tra l’altro ha anche segnato nel pareggio di Lecce, a destra non c’è il minimo dubbio sulla presenza di Orsolini mentre a sinistra altro avvicendamento, con Rowe che cede il posto di laterale a Cambiaghi, al momento favorito su di lui in termini generali. Davanti, ennesimo cambio in vista: in campionato ha giocato Dallinga, questa volta dovrebbe toccare a Santiago Castro, in tutto questo non abbiamo nominato Bernardeschi che però dovrebbe essere impiegato a gara in corso.

LA RISPOSTA DI SCHUSTER

È Julian Schuster l’allenatore della squadra tedesca, nelle probabili formazioni Bologna Friburgo ci sono certamente ballottaggi aperti anche dal suo lato e allora proviamo a capire chi giocherebbe nel 4-2-3-1. In porta Atubolu, poi davanti a lui Ginter e Jung a formare la coppia centrale con Kubler che fa il terzino destro e Makengo quello sinistro, in mezzo al campo il doppio mediano dovrebbe prevedere ancora una volta la presenza di Osterhage e Eggestein anche perché le alternative non sono tantissime, potrebbe esserci Hofler a caccia di una maglia.

Passando poi alla linea offensiva, ecco che Beste è il principale candidato a occupare la corsia destra mentre a sinistra troviamo Grifo, diventato capitano del Friburgo e che ben conosciamo anche perché stato nel giro della nostra nazionale – e potrebbe sempre tornarci. Sulla zona centrale il testa a testa riguarda Dinkçi, che è stato titolare contro l’Hoffenheim, e Scherhant che rappresenta una valida altrernativa; anche come prima punta è tutto da capire, tra Adamu, Holer e Matanovic tecnicamente partono tutti alla pari e dipenderà allora dalla decisione che Schuster prenderà, la scopriremo insieme tra poco.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA FRIBURGO: IL TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; S. Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Kubler, Ginter, Jung, Makengo; Osterhage, Eggestein; Beste, Dinkçi, Grifo; Adamu. Allenatore: Julian Schuster