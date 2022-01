Probabili formazioni Bologna Inter/ Diretta tv: attacco ‘corto’ per Inzaghi

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA INTER: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Bologna Inter ci accompagnano verso la partita che domani all’ora di pranzo riporterà in campo la Serie A nel nuovo anno, con la capolista Inter subito protagonista. Simone Inzaghi era arrivato alla sosta con la vittoria contro il Torino, settimo successo consecutivo di una striscia che ha portato i campioni d’Italia in carica di nuovo da soli in testa alla classifica. La ripartenza potrebbe essere ostica a Bologna, sarà importante dimostrare di poter ripartire allo stesso modo in cui l’Inter aveva chiuso il 2021…

DIRETTA/ Sassuolo Bologna (risultato finale 0-3): la chiude Santander!

Attenzione però al Bologna che arriva a sua volta dal bellissimo successo per 0-3 sul campo del Sassuolo, un derby emiliano dominato che aveva sigillato un ottimo girone d’andata per i felsinei, nonostante la sconfitta per 6-1 subita a San Siro contro l’Inter, che naturalmente il Bologna cercherà di riscattare. Si annuncia dunque una partita interessante: scopriamo le notizie alla vigilia analizzando le probabili formazioni di Bologna Inter.

DIRETTA/ Bologna Juventus (risultato finale 0-2) streaming: Morata e Cuadrado

DIRETTA BOLOGNA INTER STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Nel frattempo ricordiamo che Bologna Inter sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, dal momento che questa partita sarà una delle tre disponibili anche sulla televisione satellitare. Raddoppierà di conseguenza anche la possibilità della diretta streaming video, fornita da Sky Go ma naturalmente anche dalla piattaforma DAZN, che trasmette tutte le partite del campionato di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA INTER

LE MOSSE DI MIHAJLOVIC

Le probabili formazioni per Bologna Inter ci dicono che bisogna considerare le assenze per Covid (l’elenco comprende Hickey, Dominguez, Viola e Molla) oltre che per infortuni e Coppa d’Africa (Barrow), di conseguenza la possibilità di scelta è ridotta per Sinisa Mihajlovic. Il Bologna dovrebbe schierarsi con un 3-4-2-1 che in attacco dovrebbe vedere Vignato e Orsolini in azione sulla trequarti, alle spalle dell’ex Arnautovic che sarà la prima punta.

Probabili formazioni Bologna Juventus/ Quote: Marko Arnautovic in copertina

Procedendo a ritroso, ecco che nel centrocampo del Bologna i favoriti per le maglie da titolari sono Skov Olsen a destra, Soriano e Svanberg nel cuore della mediana e Dijks sulla fascia mancina, mentre la difesa a tre davanti al portiere Skorupski dovrebbe essere composta da Soumaoro, Medel e Theate.

LE SCELTE DI INZAGHI

Per quanto riguarda i nerazzurri, ecco che nelle probabili formazioni di Bologna Inter le defezioni principali sono quelle dello squalificato Calhanoglu e di Dzeko, che è il nome di spicco fra i positivi al Covid nei campioni d’Italia. A centrocampo dovremmo quindi vedere Vidal insieme a Barella e Brozovic nel cuore del 3-5-2 nerazzurro, che non dovrebbe invece regalarci sorprese sulle fasce, dove i favoriti sono Dumfries e Perisic.

Qualche problema in più in attacco dove è praticamente obbligata la coppia tutta sudamericana formata da Lautaro Martinez e Sanchez, a causa dei problemi fisici di Correa oltre che del Covid di Dzeko. Tutto bene invece in difesa, dove dunque dovremmo vedere in porta il capitano Handanovic e davanti a lui naturalmente Skriniar, De Vrij e Bastoni.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA INTER

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Skov Olsen, Soriano, Svanberg, Dijks; Vignato, Orsolini; Arnautovic. All. Mihajlovic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Sanchez, Lautaro. All. Inzaghi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA