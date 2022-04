Probabili formazioni Bologna Inter/ Diretta tv: attacco sudamericano? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA INTER: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Bologna Inter ci permettono di presentare la partita che, finalmente, domani sera si giocherà come recupero della ventesima giornata di Serie A allo stadio Renato Dall’Ara. Siamo passati dall’Epifania alla fine di aprile per togliere questo asterisco e tornare a parità di partite giocate, per capire di conseguenza se l’Inter di Simone Inzaghi, che sabato ha schiantato la Roma confermando di essere tornata al top, sarà prima in classifica e passerà in vantaggio nel grande duello per lo scudetto con i cugini del Milan.

DIRETTA/ Bologna Udinese (risultato finale 2-2): Sansone ripristina l'equilibrio!

Il Bologna è salvo da tempo e sta giocando con spensieratezza che giova anche ai risultati: dopo aver fermato il Milan a San Siro e la Juventus all’Allianz Stadium, i felsinei domenica hanno ottenuto un divertente pareggio 2-2 interno contro l’Udinese e domani proveranno a prendersi un’altra soddisfazione. Vediamo allora quali potrebbero essere le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Bologna Inter.

DIRETTA/ Milan Bologna Primavera (risultato finale 1-4) video tv: goleada felsinea!

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA INTER

LE SCELTE DI MIHAJLOVIC

Nelle probabili formazioni di Bologna Inter, Sinisa Mihajlovic (o almeno i suoi assistenti che lo rappresenteranno in panchina) giocherà sicuramente con il modulo 3-5-2, ma restano alcuni dubbi da sciogliere sui singoli calciatori: in difesa è sempre squalificato Medel che non potrà giocare contro la sua ex squadra, dunque al centro dello schieramento si dovrebbe posizionare Bonifazi tra il rientrante Soumaoro e Theate, con Skorupski che naturalmente sarà il portiere.

A centrocampo potrebbe esserci una maglia per Dominguez; sarà lui una delle due mezzali, l’altra verosimilmente sarà Soriano mentre in cabina di regia, a comandare il gioco del Bologna, dovrebbe esserci Schouten. Quanto agli esterni, sulla fascia destra di centrocampo Hickey può avere un posto, mentre sull’altro versante ci sarà Dijks; nel tandem offensivo il ballottaggio riguarda come sempre Barrow e Orsolini, il gambiano appare favorito per affiancare l’ex di turno Arnautovic, al rientro dalla squalifica.

Diretta/ Bologna Torino Primavera (risultato finale 1-0): Rocchi avvicina la salvezza

LE MOSSE DI INZAGHI

Simone Inzaghi non dovrebbe cambiare molto nelle probabili formazioni di Bologna Inter, anche perché Gosens ha accusato un problema in allenamento ieri e di conseguenza il cambio che forse poteva essere più probabile dovrebbe saltare, dando spazio ancora una volta a Perisic come esterno sinistro, mentre a destra potrebbe riproporsi il ballottaggio fra Dumfries e Darmian, entrambi ottimi protagonisti. In difesa invece torna titolare Bastoni, che completerà il reparto con Skriniar e De Vrij a protezione di Handanovic.

A centrocampo, detto degli esterni, restano i tre interni, sui quali non sembrano esserci particolari dubbi, almeno dall’inizio, con eventuali cambi a partita incorso per cercare di dare respiro ai titolari, come sabato era successo per Brozovic, che si sta scoprendo anche goleador. Con il croato, conferme quindi per Barella e Calhanoglu. Davanti invece i cambi sono stati più frequenti e potrebbero avere luogo anche domani: potremmo ipotizzare un Correa titolare, forse con un Lautaro Martinez in stato di grazia, dunque Dzeko potrebbe partire dalla panchina al pari di Sanchez.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA INTER

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Bonifazi, Theate; Hickey, Dominguez, Schouten, Soriano, Dijks; Arnautovic, Barrow. All. Mihajlovic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; L. Martinez, Correa. All. Inzaghi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA