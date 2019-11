Probabili formazioni Bologna Inter/ Diretta tv: chi al fianco di Lukaku dal 1′?

Domani sera tra le mura del Dall’Ara alle ore 18,00 avrà luogo la sfida della 11^ giornata della Serie A tra Bologna e Inter: chissà quali saranno le scelte dei tecnici per 11 titolare. Siamo infatti molto curiosi di esaminare le scelte di Conte per le probabili formazioni di Bologna Inter: con un solo punto da recuperare sulla capolista juventina, i nerazzurri devono capitalizzare al massimo questo scontro in terra emiliana, ma pur non sarà facile. L’Inter infatti, come gli altri club della Serie A hanno sulle gambe un faticoso turno infrasettimanale da gestire (il secondo della stagione) e a tempo lo stesso allenatore ha lanciato l’allarme sulle condizioni dei suoi, lamentando una rosa corta e affaticata. Ovviamente poi i felsinei domani daranno il tutto per tutto di fronte al pubblico di casa, come ormai ci hanno abituato in questo avvio di stagione: Mihajlovic e il suo staff punteranno su soliti titolari, che saranno ben capaci anche di tentare il colpaccio contro la big di Milano. Andiamo allora a considerare le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Bologna Inter.

S TREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BOLOGNA INTER

LE MOSSE DI MIHAJLOVIC

Per questo decisivo scontro casalingo, Mihajlovic e il suo staff ovviamente non si discosteranno dal classico 4-2-3-1, dove troveranno spazio tutti i titolari più in forma nello spogliatoio dei rossoblu. Ecco che allora in difesa non mancheranno Mbaye e Danilo, come Denswil e Krejci: qui però sarà Dijks a mancare, out per infortunio. Per la mediana ecco che domani dovremmo rivedere Dzemaili dal primo minuto ma in compagnia di Poli: toccherà quindi a Soriano porsi sulla tre quarti a sostegno dell’attacco. Anche qui le mosse del tecnico dei rossoblu paiono abbastanza delineate. Saranno Orsolini e Sansone i titolari sull’esterno a sostegno di uno tra Santander e Palacio, che si contendono la maglia da titolare sul 50:50: il primo è più in forma (in gol col Cagliari), ma il secondo è il grande ex della sfida.

LE SCELTE DI CONTE

Per le probabili formazioni di Bologna Inter Antonio Conte non rinuncerà al classico 3-5-2 visto in questa parte della stagione, ma certo sono tanti i dubbi che affollano lo spogliatoio del tecnico leccese. Ecco che già in difesa il tecnico dovrà fare a meno di uno dei solito titolari: domani a rifiatare potrebbe essere Skriniar a vantaggio di Bastoni, che quindi completerà il terzetto con Godin e De Vrij, di fronte ad Handanovic. Sono poi grandi punti di domani nella mediana a 5, dove ben pochi paiono sicuri della maglia da titolare, e questi pochi sono comunque ben stanchi dopo il turno infrasettimanale contro il Brescia. Per la sfida di domani la prima ipotesi per il centrocampo vedrebbe titolari Gagliardini, Barella e Borja Valero, con Biraghi e Candreva ai lati: pure sono possibili soluzioni differenti. Sono dubbi anche in attacco per Conte: Lukaku sarà titolare, ma al suo fianco si giocano le propri chance Politano ed Esposito, e sarebbe ben curioso vedere il giovane classe 2002 titolare in Serie A.

IL TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): 28 Skorupksi; 15 Mbaye, 23 Danilo, 4 Denswill, 11 Krejci; 16 Poli, 31 Dzemaili, 7 Orsolini, 21 Soriano, 10 Sansone; 9 Santander All. Mihajlovic

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 5 Gagliardini, 20 Borja Valero, 23 Barella, Asamoah; 30 Esposito, 9 Lukaku All. Conte





