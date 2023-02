Probabili formazioni Bologna Inter/ Diretta tv: si ferma ancora Arnautovic (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA INTER: CHI GIOCA AL DALL’ARA?

Le probabili formazioni di Bologna Inter ci avvicinano alla partita che si gioca alle ore 12:30 di domenica 26 febbraio ed è valida per la 24^ giornata di Serie A 2022-2023. I felsinei sono tranquilli in classifica: hanno 32 punti e arrivano dalla preziosa vittoria di Marassi contro la Sampdoria, con la quale sono volati a 15 punti sulla zona retrocessione. Soprattutto, considerati anche i guai della Juventus che potrebbero non essere terminati, il Bologna può sognare addirittura di entrare in Conference League ritrovando quella dimensione europea che manca ormai da tanti anni.

L’Inter ha battuto il Porto in Champions League: una vittoria preziosissima in vista della partita di ritorno e che ha riconsegnato un Romelu Lukaku nuovamente decisivo, una doppia buona notizia per Simone Inzaghi che in campionato è a -15 dal Napoli e dunque non può più pensare di andare a prendersi lo scudetto, ma certamente dovrà sudare per difendere una delle prime quattro posizioni. Aspettando di scoprire quello che succederà al Dall’Ara, prendiamoci come sempre del tempo per le considerazioni sulle scelte degli allenatori, leggendo le probabili formazioni di Bologna Inter.

Ovviamente Thiago Motta gioca con il 4-2-3-1, ma in Bologna Inter perde nuovamente Arnautovic e deve monitorare un attacco influenzale toccato ad Orsolini: l’austriaco, ex della partita, sarà sostituito da Musa Barrow mentre per la trequarti il potenziale forfait di Orsolini darebbe la maglia da titolare ad Aebischer, mentre vanno per la conferma sia Soriano, largo a sinistra, che Lewis Ferguson. A centrocampo c’è un altro ex in Medel, ma il cileno dovrebbe partire dalla panchina: ancora una volta le scelte di Thiago Motta per il settore nevralgico dovrebbero premiare Nico Dominguez e Schouten, che dunque comporranno la cerniera a protezione della difesa. Nel reparto arretrato Skorupski sarà ovviamente il portiere; davanti a lui è importante il rientro di Soumaro che in questa stagione si è preso il ruolo di leader della difesa del Bologna. A fargli compagnia sarà il colombiano Lucumì, poi sugli esterni Posch sarà inevitabilmente titolare a destra mentre sull’altro versante Cambiaso parte favorito sia su Lykogiannis che su Kyriakopulos, che eventualmente potrebbero anche alzare la loro posizione.

Inzaghi cambia rispetto al Porto, e per Inter Bologna dovrebbe tornare a presentare dal primo minuto qualche giocatore che invece è partito dalla panchina mercoledì sera. Su tutti il già citato Lukaku, che sarebbe dunque titolare al fianco di Lautaro Martinez spingendo Dzeko in panchina; poi anche Dumfries, che in generale nelle gerarchie dell’Inter è scalato alle spalle di Darmian ma per la trasferta di Bologna potrebbe essere in campo dall’inizio. Sull’altro versante del campo Dimarco resta favorito su Gosens; in mezzo invece si tenta il pieno recupero di Brozovic, che ovviamente si prenderebbe la maglia di playmaker basso con Barella e Calhanoglu a fare le mezzali, a scapito di Mkhitaryan. L’ultima variazione rispetto alla Champions League sarebbe in difesa: qui infatti Inzaghi pare intenzionato a concedere un turno di riposo ad Acerbi, il che significa che (D’Ambrosio permettendo) il titolare al centro del reparto sarebbe De Vrij, con la conferma di Skriniar e Alessandro Bastoni ai lati dell’olandese. In porta chiaramente Onana, decisivo a più riprese nell’andata degli ottavi contro il Porto.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Soumaoro, Cambiaso; Schouten, N. Dominguez; Orsolini, L. Ferguson, Soriano; Barrow. Allenatore: Thiago Motta

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; R. Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi











