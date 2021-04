Probabili formazioni Bologna Inter/ Diretta tv, Skorupski-Palacio assenti annunciati

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA INTER: CHI IN CAMPO DOMANI?

Spazio alle probabili formazioni di Bologna Inter, match in programma solo domani al Dall’Ara alle ore 20.45 e con cui chiuderemo il quadro della 29^ giornata della Serie A. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Mister Mihajlovic per affrontare e mettere alle corde la capolista del campionato italiano, nel primo impegno dopo lo stop per gli impegni con le nazionali. Il tecnico di Vukovar certo farà di tutto per tentare l’impresa casalinga (con 11^ posizione in classifica, dopo i successi con Sampdoria e Crotone, gli emiliani non hanno nulla da perdere), ma pure va detto che la squadra felsinea si presenterà domani in campo gravemente decimata: Palacio, Skorupski e Santander non saranno sicuramente della sfida. Non dovrebbe avere simili problemi mister Conte, che anzi, dopo lo stop per le nazionali, riabbraccia, guariti dal coronavirus anche Handanovic e Vecino: il tecnico dell’Inter potrà dunque schierare quasi tutti i suoi big domani, per il ritorno in campo. Andiamo allora a controllare da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Bologna Inter.

LE PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA INTER

LE MOSSE DI MIHAJLOVIC

Come abbiamo accennato prima, per le probabili formazioni di Bologna e Inter, mister Mihajlovic deve fare i conti con alcune assenze di peso, in primis quella del portiere titolare Skorupski, fermo in isolamento. Segnato il 4-2-3-1 ecco che allora il primo dubbio è in difesa, con il ballottaggio tra Ravaglia e Da Costa per lo spazio tra i pali: davanti dovrebbero poi farsi vedere Dijks, Danilo, Soumaoro e Tomiyasu, che invece non temono per la propria titolarità. A centrocampo dovrebbe essere spazio dal primo minuto per Svanberg e Schouten, ma certo Dominiguez è alternativa valida dalla panchina: il solito Soriano si accomoderà sulla tre quarti. In attacco poi mancherà l’ex del match Palacio, squalificato: ecco allora Barrow come prima punta, affiancato da Sansone e Orsolini.

LE SCELTE DI CONTE

Spazio al più classico dei 3-5-2 per le probabili formazioni di Bologna Inter, con Antonio Conte che pure domani sera potrà di nuovo fare affidamento su Samir Handanovic tra i pali. Per il reparto difensivo però mancherà ancora De Vrij: ecco allora Ranocchia a prendere posto dal primo minuto nello schieramento con Bastoni e Skriniar. Pochi dubbi poi nel centrocampo della Beneamata: con Vidal acciaccato sarà spazio per Eriksen al centro assieme a Barella e Brozovic, mentre sull’esterno del reparto il tecnico nerazzurro dovrebbe domani preferire come titolari Hakimi e Perisic. In attacco più che confermate le maglie di Lukaku e Lautaro Martinez dal primo minuto al Dall’Ara.

IL TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Tomiyasu, Soumaoro, Danilo, Dijks; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow All. Mihajlovc

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Eriksen, Brozovic, Barella, Perisic; Lukaku, L Martinez All. Conte



