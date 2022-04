Probabili formazioni Bologna Inter/ Quote, chance per Joaquin Correa? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA INTER: CHI GIOCA AL DALL’ARA?

Con le probabili formazioni di Bologna Inter parliamo della partita che, finalmente, si gioca come recupero della 20^ giornata di Serie A 2021-2022: al Dall’Ara l’appuntamento è per mercoledì 27 aprile alle ore 20:15, e ci sono voluti mesi e un ricorso dei nerazzurri respinto per avere questo match che, adesso, potrà finalmente dirci se l’Inter, che sabato ha schiantato la Roma in un altro avvicinamento allo scudetto, sarà ufficialmente e legittimamente prima in classifica, visto che al momento si trova ancora due punti sotto un Milan che non sta mollando un centimetro.

Il Bologna è salvo da tempo, e sta giocando con spensieratezza ma anche nel tentativo di arrivare il più in alto possibile: dopo aver fermato la Juventus all’Allianz Stadium, i felsinei hanno ottenuto un 2-2 interno contro l’Udinese e hanno fatto un altro bel passettino. Vedremo allora quello che succederà in campo, tra poche ore; nell’attesa, possiamo fare una valutazione più approfondita su quelle che saranno le scelte operate dai due allenatori per questo match di recupero, leggendo insieme le loro scelte nelle probabili formazioni di Bologna Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Il pronostico su Bologna Inter che è stato tracciato dall’agenzia Snai individua nei nerazzurri i chiari favoriti per la partita. Il segno 2 che identifica la vittoria degli ospiti vi farebbe guadagnare 1,38 volte quanto messo sul piatto, per contro abbiamo un valore di 7,50 volte la vostra giocata per il segno 1, che regola l’eventualità dell’affermazione dei felsinei. Abbiamo poi il segno X, sul quale puntare per l’ipotesi del pareggio: in questo caso il bookmaker vi premierebbe con una vincita equivalente a 5,00 volte l’ammontare dell’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA INTER

LE SCELTE DI DE LEO

Nelle probabili formazioni di Bologna Inter Emilio De Leo giocherà sicuramente con il 3-5-2, ma ovviamente sono da capire le scelte sui singoli calciatori: in difesa è sempre squalificato Medel che non potrà giocare contro la sua ex squadra, e dunque al centro dello schieramento si dovrebbe posizionare Bonifazi, che prenderà spazio tra Soumaoro e Theate con Skorupski che naturalmente sarà il portiere. A centrocampo potrebbe esserci una maglia per Nicolas Dominguez; sarà lui una delle due mezzali, l’altra verosimilmente sarà Roberto Soriano e in mezzo, a comandare il gioco del Bologna, dovrebbe essere Schouten. Sulla corsia destra di centrocampo Hickey può avere un posto dal primo minuto, mentre sull’altro versante ci sarà Dijks; nel tandem offensivo il ballottaggio riguarda come sempre Musa Barrow e Orsolini, il gambiano appare favorito per affiancare Arnautovic che gioca una partita da ex.

GLI 11 DI INZAGHI

Simone Inzaghi non dovrebbe cambiare per Bologna Inter, salvo forse qualcosa: per esempio in difesa torna titolare Alessandro Bastoni, che sabato contro la Roma ha lasciato il posto a Federico Dimarco e ora completerà la difesa che prevede anche Skriniar e De Vrij a protezione di Handanovic. Centrocampo con Arturo Vidal sempre in forse; difficile che, anche considerati gli impegni ravvicinati, Inzaghi voglia puntare sulle seconde linee (nel caso Vecino) e quindi spazio ai soliti noti, Barella sul centrodestra e Calhanoglu sul centrosinistra con l’insostituibile Brozovic che come di consueto sarà il playmaker della squadra nerazzurra. Sulle fasce Dumfries e Perisic, anche perché Gosens si è fermato nel corso dell’allenamento di lunedì; meno chances per Darmian. Davanti, invece, i cambi sono stati maggiormente all’ordine del giorno ed è per questo motivo che stasera potremmo ipotizzare un Joaquin Correa titolare. Con lui ci sarebbe Dzeko: panchina per Lautaro Martinez, pronto però a fare la sua parte nel secondo tempo se il risultato lo renderà necessario.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA INTER

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Bonifazi, Theate; Hickey, N, Dominguez, Schouten, Soriano, Dijks; Arnautovic, Barrow. Allenatore: Emilio De Leo

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, J. Correa. Allenatore: Simone Inzaghi











