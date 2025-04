PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA INTER: MOSSE DELICATE PER INZAGHI

Le probabili formazioni Bologna Inter ci accompagnano verso il big-match di Pasqua, un esame fondamentale per le ambizioni Champions League del Bologna di Vincenzo Italiano, un po’ ridimensionate dopo la sconfitta contro l’Atalanta ma ancora vivissime, ma naturalmente anche uno snodo tra i più delicati per il sogno nerazzurro di un leggendario bis del Triplete per gli uomini di Simone Inzaghi, che però per quanto riguarda il campionato di Serie A sanno di dover fare i conti con un calendario più difficile e con moltissima più fatica nel duello a distanza con il Napoli.

Il mister dovrà quindi centellinare tutto alla perfezione: finora Inzaghi ci sta riuscendo e sta anche avendo risposte straordinarie dai suoi ragazzi, come in occasione del ritorno contro il Bayern Monaco che ha spalancato le porte della semifinale, ma adesso arriva la parte forse più difficile in assoluto, con una raffica di impegni tutti molto complicati su ogni fronte. Ecco perché diventa ancora più significativo del solito analizzare ogni possibile dettaglio circa le scelte sulle probabili formazioni Bologna Inter…

QUOTE E PRONOSTICO: NERAZZURRI FAVORITI?

Prima però ecco il nostro break sui pronostici per Bologna Inter. L’agenzia Snai vede favorita la capolista Inter, quindi quota a 2,30 il segno 2, mentre poi sono molto vicini fra loro il pareggio, che è quotato a 3,10, oppure una vittoria casalinga dei rossoblù a 3,20.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA INTER

CASTRO TITOLARE PER ITALIANO?

Vincenzo Italiano si affiderà al modulo 4-2-3-1 per le probabili formazioni Bologna Inter: in porta è sempre out Skorupski, quindi giocherà Ravaglia; in difesa, prova di Casale, sembra certo il posto da primo minuto per Holm, Beukema e Lucumì, mentre attenzione a sinistra, dove si giocano la maglia dal primo minuto Miranda e Lykogiannis; in mediana invece ci sono Aebischer e Pobega a contendersi il posto al fianco di Freuler; sulla trequarti ci aspettiamo Orsolini, Odgaard e Ndoye da destra a sinistra, anche se non è da scartare l’ipotesi Dominguez; infine Castro, obiettivo di mercato nerazzurro, potrebbe tornare centravanti a discapito di Dallinga.

DILEMMA TURNOVER PER INZAGHI

Non è facile capire se e quanto turnover farà Simone Inzaghi nelle probabili formazioni Bologna Inter e quali saranno di preciso gli uomini coinvolti. Ad esempio, l’ottimo Arnautovic di questo periodo giocherà al posto di Thuram affiancando capitan Lautaro Martinez, che invece è in forma splendida; in difesa davanti a Sommer la novità più verosimile è Bisseck per Pavard, ma attenzione anche a De Vrij in ballottaggio con Acerbi, mentre sembra più salda la posizione di Bastoni. Sulle fasce insidia Zalewski per Darmian mentre Carlos Augusto potrebbe far riposare Dimarco, più difficile forse pensare che Inzaghi voglia toccare il cuore della mediana e allora ci affidiamo ancora una volta a Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, pur con Asllani alternativa in regia.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA INTER: IL TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Aebischer, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Lautaro. All. Inzaghi.