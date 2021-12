Probabili formazioni Bologna Juventus/ Diretta tv, i dubbi di Allegri al Dall’Ara

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA JUVENTUS: CHI IN CAMPO DOMANI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Bologna Juventus, match della 18^ giornata della Serie A, che pure sarà di scena solo domani al Dall’Ara alle ore 18.00. Dopo il deludente pareggio rimediato col Venezia solo pochi giorni fa, la Vecchia Signora torna in campo con la speranza di fare tre punti facili contro un club in crisi come è quello rossoblu. Pure la squadra bianconera gara con timore al nuovo impegno di campionato, viste pure le tante assenze annunciate nello spogliatoio e i casi dubbi che dovrà valutare in questo giorni Allegri (in primis un acciaccato Dybala).

Il tutto contro un Bologna in difficoltà e in cerca di riscatto sul campo. Mihajlovic e i suoi sono di ritorno da due sconfitte di fila, maturate contro Fiorentina e Torino e certo hanno voglia di fare una vittima eccellente tra le mura di casa e riprendere la corsa verso migliori piazzamenti in graduatoria. Non sarà sfida semplice domani: vediamo come i due allenatori si stanno preparando analizzando le loro mosse per le probabili formazioni di Bologna Juventus.

BOLOGNA JUVENTUS STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo subito agli appassionati che la diretta tv della partita Bologna Juventus di Serie A sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma DAZN: per la precisione si tratterà quindi di una diretta streaming video. Ricordiamo allora che per accedere ai contenuti della piattaforma di streaming bisognerà essere abbonati al servizio e disporre di una Smart Tv connessa ad internet o di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC con l’applicazione dedicata installata. La gara non sarà quindi una delle tre partite trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport per questo turno di Serie A.

LE PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA JUVENTUS

LE MOSSE DI MIHAJLOVIC

Per riscattarsi contro una big dopo due sconfitte di fila, Mihajlovic dovrebbe disporre i suoi secondo il 3-4-2-1 solito, dove pure potrebbero mancare Mbaye e Schouten, ancora non al top della condizione. Avremo allora in difesa il trittico composto da Theate, Medel e Soumaoro, con Skorupski che si collocherà dal primo minuto tra i pali: a centrocampo saranno invece confermati come titolari Dominguez e Svanberg, con De Silvestri e Hickey che invece completeranno lo schieramento sull’esterno. Per l’attacco sarà maglia da titolare per il solito Arnautovic, accompagnato da Musa Barrow e Soriano: attenzione però a Orsolini, fresco di gol, come specialmente a Skov Olsen, sempre a disposizione, e che potrebbe spingere il numero 21 sulla linea del centrocampo.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Con un Dybala non al top della condizione, ecco che Allegri sta pensando a varie soluzioni alternative per le probabili formazioni di Bologna e Juventus. Le ipotesi sono due al momento: nel caso in cui il tecnico bianconero voglia proporre domani un attacco a due punte, ecco che in avanti, al fianco di Morata avremo Moise Kean, ma nel caso di un 4-2-3-1 (più probabile) le cose sono più articolate. Ipotizzando uno schema già visto anche col Venezia solo pochi giorni fa, ecco che in avanti rimane confermata la maglia da titolare di Morata, ma dietro allo spagnolo sarà spazio per Kulusevski, con Cuadrado e Bernardeschi chiamati sull’esterno. A centrocampo in ogni caso avremo ancora una volta dal primo minuto il duo composto da Locatelli e Rabiot, con Bentancur prima alternativa al francese. In difesa invece, davanti a Szczeny pure non mancheranno De Ligt e Bonucci (con Chiellini a disposizione), mentre in corsia paiono riconfermati De Sciglio e Pellegrini, anche se Alex Sandro rimane pronto in panca.

IL TABELLINO

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic All. Mihajlovic

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Bonucci; Pellegrini; Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Kulusevski, Bernadeschi; Morata All. Allegri



