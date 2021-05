Probabili formazioni Bologna Juventus/ Diretta tv, Mihajlovic recupera Svanberg?

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA JUVENTUS: CHI IN CAMPO DOMANI?

Spazio per le probabili formazioni di Bologna Juventus, atteso incontro della 38^ e ultima giornata della Serie A, che pure si accenderà solo domai sera al Dall’Ara alle ore 20.45. Siamo ben curiosi di scoprire dunque quali saranno le mosse di Pirlo per questa ultima sfida della stagione: i bianconeri, galvanizzati dal successo nella finale di Coppa Italia dello scorso mercoledì, puntano a fare bottino pieno anche oggi per conquistare l’ambito pass che vale la prossima edizione della Champions league.

Probabili formazioni Serie A/ Mosse e scelte degli allenatori (38^ giornata)

Servirà dunque una partita impeccabile domani con il Bologna ma anche una gran dose di fortuna, visto che il destino della squadra di Pirlo, dipende anche dai risultati delle dirette rivali. Contro poi ci sarà un Bologna che non ha molto da chiedere a questo finale di stagione: con la 11^ posizione in classifica a quota 41 punti, il campionato di Mihajlovic è finito da parecchio. Certo gli emiliani vanno però chiudere l’annata positiva con in colpaccio contro l’ex campionessa d’Italia: sarà sfida brillante. Vediamo allora come i due allenatori si sono preparati, esaminando le mosse per le probabili formazioni di Bologna Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO TORINO/ Quote: Caicedo in forte dubbio e verso la panchina

BOLOGNA JUVENTUS IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Juventus sarà trasmessa su DAZN1, il canale che trovate al numero 209 del decoder di Sky: gli abbonati (da almeno tre anni) alla televisione satellitare potranno dunque assistere a questa partita, mentre in alternativa l’applicazione DAZN potrà essere installata, per la visione in diretta streaming video, da chi vi avesse sottoscritto un abbonamento, su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone, ma si potrà utilizzare anche una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA JUVENTUS

LE MOSSE DI MIHAJLOVIC

Probabili formazioni Fiorentina Napoli/ Quote, pochi dubbi per Mister Iachini

Per le probabili formazioni di Bologna e Juventus, facile immaginare che Mihajlovic chieda ai suoi big un ultimo sforzo: il rivale è di prestigio e c’è voglia di fare ancora bene. Questo chiaramente al netto di assenti (gli squalificati Dijks e Soriano) e acciaccati, come Danilo e Svanberg, che potrebbero dare forfait all’ultimo. Segnato il 4-2-3-1 iniziale, ecco che potremmo avere Soumaoro e Antov al centro della difesa, con Tomiyasu e De Silvestri adibiti in corsia: a centrocampo Schouten dovrebbe dunque essere accompagnato da Poli dal primo minuto. In attacco rimane irrinunciabile Palacio, fresco di gol contro il Verona nell’ultimo turno: al fianco dell’argentino si faranno trovare pronti Barrow e Orsolini, con Vignato sulla trequarti.

LE SCELTE DI PIRLO

Qualche dubbio si accende nello spogliatoio bianconero, alla vigilia del match di Serie A: Pirlo deve fare attenzione a gestire i suoi dopo le fatiche della coppa. Ecco che allora domani sera potremmo riavere Szczesny tra i pali (ma attenzione all’idea di un’ultima passerella per Buffon), con in difesa ancora De Ligt, in coppia con uno tra Chiellini e Demiral: Alex Sandro e Danilo saranno i titolari in corsia. Per il centrocampo sarà allora spazio per Cuadrado come esterno, messo in coppia con Chiesa, sempre in gran condizione: al centro pronti Rabiot e Arthur con la maglia da titolare, visto che Bentancur è squalificato. Irrinunciabile il capocannoniere della Serie A Cristiano Ronaldo, affiancato dal primo minuto da Dybala (anche se Morata è valida alternativa).

IL TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Antov, Soumaoro, Tomiyasu; Poli, Schouten, Oroslini, Vignato, Barrow; Palacio All. Mihajlovic

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Demiral, A Sandro; Chiesa, Rabiot, Arthur, Cuadrado; Dybala, C Ronaldo All. Pirlo



© RIPRODUZIONE RISERVATA