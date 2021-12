Probabili formazioni Bologna Juventus/ Quote: Allegri verso il 4-2-3-1

Le probabili formazioni di Bologna Juventus ci consentono di presentare l’anticipo di oggi per la diciottesima giornata di Serie A, in programma naturalmente allo stadio Renato Dall’Ara del capoluogo emiliano. I rossoblù di Sinisa Mihajlovic stanno vivendo una stagione globalmente positiva, ma le ultime due sconfitte hanno frenato gli entusiasmi e adesso, dopo lo scivolone contro il Torino, il Bologna cercherà di rialzarsi nella affascinante sfida con l’altra metà del capoluogo piemontese.

Diretta/ Torino Bologna Primavera, streaming video tv: squadre in forma!

Per la Juventus di Massimiliano Allegri, invece, la scorsa giornata ha portato il pareggio sul campo del Venezia, ennesima delusione di un campionato nel quale i bianconeri hanno già alzato bandiera bianca per quanto riguarda lo scudetto ma devono vincere per non perdere contatto con l’inseguimento al quarto posto, obiettivo minimo irrinunciabile sotto ogni punto di vista. Tutto questo premesso, andiamo adesso a scoprire quali sono le ultime notizie sulle probabili formazioni di Bologna Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA JUVENTUS/ Diretta tv, Pellegrini o Alex Sandro?

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Bologna Juventus in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I bianconeri ospiti sono favoriti: il segno 2 è quotato a 1,87, poi si sale a 3,60 che è la quota proposta sul segno X per il pareggio, infine ecco che il segno 1 in caso di successo del Bologna varrebbe 4,00 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA JUVENTUS

LE MOSSE DI MIHAJLOVIC

Nelle probabili formazioni di Bologna Juventus, l’allenatore di casa Sinisa Mihajlovic dovrebbe adottare il modulo 3-4-2-1 e sembra anche avere pochi dubbi sui nomi degli undici titolari, dunque andiamo a scoprire come si dovrebbe schierare il Bologna. In porta ecco naturalmente Skorupski e davanti a lui la difesa a tre formata da Soumaoro, Medel e Theate.

DIRETTA/ Bologna Empoli Primavera (risultato finale 3-0): vittoria targata Paananen!

A centrocampo ci attendiamo invece di vedere De Silvestri come esterno destro, Svanberg e il rientrante Dominguez nel cuore della mediana, Hickey infine come esterno sinistro; quanto al reparto offensivo, ecco sulla trequarti Soriano e Barrow ad agire in sostegno alla prima punta, che sarà naturalmente Arnautovic.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Più delicata la situazione per Max Allegri, che nelle probabili formazioni di Bologna Juventus dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1, che tiene conto anche degli acciacchi di Dybala. Cominciamo allora proprio dal reparto offensivo: nell’attacco della Juventus ci aspettiamo Morata come prima punta, supportato sulla trequarti da Cuadrado a destra, Kulusevski in posizione centrale e Bernardeschi sulla sinistra.

Procedendo a ritroso, Locatelli è la certezza nella coppia in mediana, affiancato da uno fra Rabiot e Bentancur. Cui sono un paio di possibili ballottaggi anche in difesa, perché davanti a Szczesny avremo De Sciglio come terzino destro, De Ligt oppure Chiellini insieme a Bonucci nella coppia centrale, infine Pellegrini e Alex Sandro che si giocano la maglia da terzino sinistro.

IL TABELLINO

BOLOGNA (3–4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. All. Mihajlovic.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Pellegrini; Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Kulusevski, Bernardeschi; Morata. All. Allegri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA