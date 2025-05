PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA JUVENTUS: PARTITA CRUCIALE!

Parlare delle probabili formazioni Bologna Juventus ci fa entrare nel merito di una delle partite più interessanti e importanti nel quadro della 35^ giornata di Serie A 2024-2025: in palio alle ore 20:45 di domenica 4 maggio c’è un posto nella prossima Champions League in quello che può suonare come uno spareggio, nell’ultimo turno la Juventus ha effettuato il controsorpasso grazie al 2-0 contro il Monza e approfittando del pareggio a reti bianche che il Bologna ha timbrato a Udine, ma adesso si va al Dall’Ara e poi i bianconeri dovranno anche sfidare la Lazio, dunque due partite decisive per una Juventus attualmente al quarto posto.

DIRETTA/ Cagliari Bologna Primavera (risultato finale 1-0): sardi più vicini ai playoff! (3 maggio 2025)

Per il Bologna naturalmente replicare la qualificazione in Champions League significherebbe migliorare il risultato dello scorso anno e fare qualcosa di straordinario: i felsinei hanno già battuto l’Inter e ora sperano di fare lo stesso in una partita la cui importanza sarebbe appunto doppia, visto che l’avversaria è in lotta per lo stesso obiettivo. Potenzialmente imprevedibile, il match potrebbe invece essere determinante in positivo o in negativo; lo scopriremo anche valutando gli altri risultati, ma intanto qui bisogna parlare delle scelte da parte dei due allenatori e quindi prendiamoci del tempo per leggere le probabili formazioni Bologna Juventus.

Video Udinese Bologna (0-0)/ Gol e highlights: due traverse ed equilibrio, parità in Friuli (Serie A)

QUOTE E PRONOSTICO BOLOGNA JUVENTUS

C’è grande equilibrio al Dall’Ara almeno per quanto riguarda le quote dei bookmaker, a margine delle probabili formazioni Bologna Juventus la Snai ci dice che il segno 1 per la vittoria della squadra felsinea vale 2,40 volte quanto messo sul piatto mentre il segno 2, che regola il successo bianconero, vi permetterebbe di guadagnare una somma equivalente a 3,10 volte la giocata. Infine ecco il segno X per il pareggio: con questo risultato il bookmaker vi premierebbe con una vincita corrispondente a 3,00 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA JUVENTUS

SOLO CERTEZZE PER ITALIANO

DIRETTA/ Udinese Bologna (risultato finale 0-0): Orsolini spreca tutto, parità! (Serie A 28 aprile)

Nelle probabili formazioni Bologna Juventus Vincenzo Italiano deve fare a meno di Dan Ndoye e ancora una volta di Casale: naturalmente è più pesante l’assenza dell’esterno svizzero, per prenderne il posto le opzioni sono due e la “vincente” per il momento è quella di Benjamin Dominguez che è favorito su Cambiaghi, più staccato invece appare essere Fabbian perché bisognerebbe in qualche modo ridisegnare la squadra. L’altro testa a testa è tra Dallinga e Santiago Castro, come sempre, e a oggi l’olandese ha qualcosa in più dell’argentino; infine Aebischer dovrebbe avere la meglio su Lewis Ferguson per affiancare Freuler in mezzo. Tuttavia, Italiano può schierare il Bologna in altri modi pensando ad esempio a giocatori importanti come Pobega e Nikola Moro, ma anche Lykogiannis che parte alle spalle di Juan Miranda per la posizione di terzino sinistro; a destra vista l’indisponibilità di Holm giocherà ancora una volta Calabria, nessun dubbio (anche per mancanza di alternative) per quanto riguarda la coppia centrale di difesa che sarà formata da Beukema e Lucumì mentre in porta andrà Skorupski, che ha recuperato e dunque relega un comunque ottimo Ravaglia in panchina.

TEGOLA YILDIZ PER TUDOR

Alla lista degli indisponibili di Igor Tudor, nelle probabili formazioni Bologna Juventus, si aggiungono Yildiz e Kelly: il primo ha due giornate di squalifica e salterà anche la Lazio, ingenuità incredibile quella contro il Monza, il secondo invece è infortunato. Come sopperirà l’allenatore croato? In difesa non ci sono troppe alternative: Savona è il prescelto per completare il reparto che agirà a protezione di Di Gregorio, e nel quale come sempre giocheranno Kalulu e Renato Veiga visto che anche Gatti non recupera. Le corsie laterali di centrocampo saranno dunque percorse da McKennie e Cambiaso: entrambi sono favoriti su Timothy Weah.

Tuttavia abbiamo una possibile variazione sul tema con Nico Gonzalez spostato a destra, questo significherebbe però agire sia con Francisco Conceiçao che Koopmeiners sulla trequarti e l’olandese non è al top della condizione, tanto che il titolare dovrebbe essere il portoghese pur messo ai margini da Tudor. Sulla mediana non si cambiano e giocano sempre Locatelli e Khéphrén Thuram; in attacco invece fiducia rinnovata a Kolo Muani che ha ritrovato il gol, tempi duri per Vlahovic a secco ormai da fine febbraio.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA JUVENTUS: IL TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, J. Miranda; Freuler, Aebischer; Orsolini, Odgaard, B. Dominguez; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Renato Veiga, Savona; McKennie, Locatelli, K. Thuram, Cambiaso; F. Conceiçao, Nico Gonzalez; Kolo Muani. Allenatore: Igor Tudor