Probabili formazioni Bologna Juventus/ Quote, duello tutto polacco tra i pali

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA JUVENTUS: IL DUELLO

Duello certo affascinante che si accenderà in campo come nelle probabili formazioni di Bologna Juventus è certo quello tra i due numeri 1, entrambi polacchi, Skorupski e Szczesny, oggi titolari al Dall’Ara. Nella 38^ giornata di Serie A sono dunque riflettori puntati su Lukas Skorupski, numero 1 del Bologna dal 2018 e portiere titolare di Mihajlovic, anche se negli ultimi turni gli ha preferito il giovane Ravaglia. L’estremo difensore classe 1991, pure in stagione per la Serie A ha messo da parte ben 27 presenze, nelle quali non è stato impeccabile: 42 gol subiti e solo 4 clean sheet realizzati. Statistiche decisamente migliori per il compagno di nazionale Wojciech Szczesny, numero 1 della Juventus dall’estate del 2017, e pure gran titolare per Pirlo in stagione. L’estremo difensore polacco pure quest’anno per la Serie A ha messo da parte 29 presente, incassando 32 gol e realizzando appena 5 clean sheet. (agg Michela Colombo)

BOLOGNA JUVENTUS: GLI ASSENTI

Per le probabili formazioni di Bologna Juventus ci pare necessario ora fare il punto anche sui giocatori assenti per l’ultima giornata di Serie A: a chi dunque Mihajlovic e Pirlo dovranno fare a meno oggi? Parlando della rosa emiliani abbiamo già citato un buon elenco di giocatori indisponibili, in primis Djiks e Soriano, che sono stati fermati dal giudice sportivo. In aggiunta il tecnico rossoblu non dovrebbe avere a disposizione gli infortunati Santander, Hickey e Dominguez, mentre rimangono fortemente in dubbio Danilo e Svanberg. In casa bianconera sulla carta invece l’infermeria è vuota: pure la Juventus oggi dovrà fare a meno di Rodrigo Bentancur, fermato dal giudice sportivo per l’ultimo turno. (agg Michela Colombo)

BOLOGNA JUVENTUS: CHI IN CAMPO OGGI?

Spazio per le probabili formazioni di Bologna Juventus, atteso incontro della 38^ giornata della Serie A che pure avrà inizio oggi solo alle ore 20.45 tra le mura del Dall’Ara. Siamo dunque impazienti di scoprire le mosse di Pirlo nella sfida in cui la Vecchia Signora si gioca il tutto per tutto per la prossima edizione della Champions league. Dopo aver regolato anche l’Inter, i bianconeri, con la quinta posizione della classifica a quota 75 punti non hanno molte chance di staccare il pass che vale la qualificazione alla Coppa: servirà vincere e sperare che i diretti rivali non mettano i bastoni tra le ruote.

Contro poi ci sarà un Bologna che ha chiuso da tempo la sua stagione con un piazzamento tranquillo, ma che potrebbe riservare gran colpi di scena per questo finale di stagione: Mihajlovic non è tecnico che si accontenta e a dispetto dei diversi assenti, il suo Bologna farà di tutto per mettere alle corde la big. Andiamo allora a vedere quali saranno le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Bologna e Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida per la Serie A non abbiamo dubbi nell’assegnare ai bianconeri il favore del pronostico: anche le quote del portale di scommesse Snai ci danno ragione. Ecco che allora nell’1×2 oggi il successo del Bologna è stato dato a 11.00, contro il più basso 1.21 segnato per la vittoria della Juventus, mentre il pari vale 6.25.

LE PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA JUVENTUS

LE MOSSE DI MIHAJLOVIC

Abbiamo accennato a diversi assenti in casa di Mister Mihajlovic, tra cui spiccano i casi dubbi di Danilo e Svanberg, non certo al top della condizione e che dunque potrebbero accomodarsi in panchina. Se così sarà, nel 4-2-3-1 rossoblu, avremo Antov al centro della difesa, in compagnia di Soumaro, mentre toccherò a Tomiyasu e De Silvestri accomodarsi in corsia, mentre a centrocampo toccherà a Poli far compagnia dal primo minuto a Schouten. Per l’attacco del Bologna punto fermo è sicuramente Rodrigo Palacio, che sarà affiancato da Barrow e Orsolini: Vignato si candida per un posto sulla linea della trequarti anche se Sansone rimane valida alternativa dalla panchina.

LE SCELTE DI PIRLO

Classico 4-4-2 per Pirlo che pure per disegnare le probabili formazioni di Bologna Juventus, dovrà ancora fare conto solo sui big, a cui non verrà concesso riposo dopo la finale di Coppa Italia vinta mercoledì. Ecco che allora avremo ancora De Ligt al centro della difesa, affiancato da uno tra Demiral e Chiellini: Danilo e Alex Sandro si collocheranno sull’esterno del reparto. A centrocampo allora sarà spazio per Cuadrado e per Chiesa, che ha deciso la coppa pochi giorni fa: al centro, mancando Bentancur, avremo Arthur e Rabiot dal primo minuto in campo. Per l’attacco rimane sicura la maglia da titolare per Cristiano Ronaldo: con lui potrebbe farsi vedere dal primo minuto Dybala, preferito a Morata.

IL TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Soumaoro, Antov, De Silvestri; Schouten, Poli; Barrow, Vignato, Orsolini; Palacio All. Mihajlovic

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Demiral, A Sandro; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Chiesa; C Ronaldo, Dybala All. Pirlo



