Probabili formazioni Bologna Juventus/ Quote, Sarri perde Alex Sandro (Serie A)

Siamo impazienti di analizzare le mosse di Mihajlovic come di Sarri per le probabili formazioni di Bologna e Juventus, big match della 27^ giornata della Serie A, che si accenderà solo questa sera alle ore 21.45 tra le mura Dell’Ara. La sfida infatti, la prima per i rossoblu da che è ripartito il campionato, si annuncia bollente e non certo così semplice per la Vecchia Signora, che pure ha l’obbligo di riscattarsi ai suoi tifosi dopo la finale persa della Coppa Italia contro il Napoli. Anche perché proprio nei giorni precedenti alla partita di questa sera sono arrivate cattive notizie per il tecnico bianconero, che ha solo temporaneamente perso delle pedine importanti per il suo 11. Non proprio così il Bologna, che pure oggi sarà privo di ben tre giocatori, tutti squalificati e di gran valore, come Bani, Schouten e Santander, out dopo la sfida con la Lazio di fine febbraio. Possibile dunque che non sarà dunque sempre semplice per i tecnici fissare le probabili formazioni di Bologna e Juventus: andiamo a vedere.

QUOTE E PRONOSTICO

Benché si prospetta un match non semplicissimo per Sarri, pure le quote e il pronostico fissato dalla Snai vedono sempre i bianconeri come favoriti alla vittoria. Nell’1×2 il successo della Juventus è stato dato a 1.60, contro il più elevato 5.50 fissato per la vittoria del Bologna, mentre il pareggio vale 4.00.

LE PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA JUVENTUS

LE MOSSE DI MIHAJLOVIC

Tenuto conto delle assenze annunciate, ecco che pure Mihajlovic dovrebbe questa sera schierare un più che valido 4-2-3-1, dove pure potrebbero accendersi anche qualche interessante ballottaggio per la maglia da titolare. In ogni caso questa sera al Dall’Ara non mancherà Skoruspki tra i pali rossoblu: pronti anche Danilo e Denswil al centri del reparto difensivo, mentre ai lati troveranno posto dal primo minuto Tomiyasu e Dijks (pur con Krejci a disposizione). Confermata nella mediana la coppia con Gary Medel e Poli, mentre in attacco non mancherà Orsolini, adibito in corsia: l’ex del match farà dunque coppia con Barrow, mentre Soriano si collocherà alle spalle della prima punta, Rodrigo Palacio.

LE SCELTE DI SARRI

Per le probabili formazioni di Bologna e Juventus, Sarri certo non rinuncerà al classico 4-3-3 ma gli out appena registrati di Khedira e Alex Sandro certo non facilitano il compito del tecnico bianconero, che pure deve gestire il suo spogliatoio dopo l’impegno in Coppa Italia. Fissato il modulo comunque questa sera in terra emiliana dovremmo rivedere dal primo minuto Szczesny in porta, con Bonucci e De Ligt di nuovo in coppia al centro del reparto, anche se non possiamo escludere a priori l’ingresso di Rugani: ai lati si faranno vedere Cuadrado e De Sciglio. Per la mediana la vera conferma di Sarri è la presenza di Rodrigo Bentancur: con lui dovrebbero poi ottenere una maglia da titolare Pjanic e Matuidi, ma non scordiamo che in reparto pure rimangono disponibili Rabiot e Ramsey. Nessuna particolare novità poi nell’attacco della Juventus: con Higuain ancora indisponibile, vi sarà spazio per Douglas Costa, Dybala e Cristiano Ronaldo.

IL TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): 28 Skorupski; 14 Tomyasu, 23 Danilo, 4 Denswil, 35 Dijks; 5 Medel, 16 Poli; 7 Orsolini, 21 Soriano, 99 Barrow; 24 Palacio All. Mihajlovic

JUVENTUS (4-3-3): 1 Szczesny; 16 Cuadrado, 19 Bonucci, 4 De Ligt, 2 De Sciglio; 30 Bentancur, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 11 D Costa, 10 Dybala, 7 C Ronaldo All. Sarri



