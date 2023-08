PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA MILAN/ Diretta tv, Pioli già con i nuovi (Serie A 1^ giornata, 20 agosto 2023)

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA MILAN: IL CENTROCAMPO

Alla vigilia della partita, le probabili formazioni di Bologna Milan ci dicono che i padroni di casa rossoblù allenati da mister Thiago Motta dovrebbero scegliere il modulo 4-2-3-1, che affida quindi il centrocampo a due soli mediani, anche se ovviamente è fondamentale in tal senso anche il lavoro degli uomini sulla trequarti, soprattutto in fase di non possesso palla. In ogni caso, ecco che non dovrebbero esserci dubbi su Dominguez e Moro in qualità di titolari per queste due maglie così importanti nel cuore del centrocampo del Bologna.

Stefano Pioli invece dovrebbe scegliere il modulo 4-3-3 e quindi nella mediana rossonera ci aspettiamo tre giocatori dal primo minuto: è un reparto particolarmente sotto i riflettori, dal momento che nel calciomercato estivo il Milan ha rivoluzionato il suo centrocampo. Pesa l’addio di Tonali, ma adesso sotto i riflettori ci sono i nuovi, tra i quali Loftus-Cheek e Reijnders, che dovremmo vedere in azione dal primo minuto ai fianchi del regista Krunic. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BOLOGNA MILAN: CHI GIOCA AL DALL’ARA?

Andando a leggere le probabili formazioni di Bologna Milan scopriamo quali siano le scelte dei due allenatori per il loro esordio in Serie A 2023-2024: la partita valida per la prima giornata si gioca alle ore 20:45 di lunedì 21 agosto, dunque è uno dei posticipi nel turno. Sfida interessante: il Milan non è riuscito a difendere lo scudetto, ma ha comunque raggiunto la semifinale di Champions League e si è confermato tra le prime quattro del campionato, soprattutto si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione con una formazione decisamente rivoluzionata.

Il Bologna ha rappresentato una sorta di sorpresa, guidato da Thiago Motta che l’ha portato a competere per un posto in Conference League; adesso chiaramente i felsinei saranno chiamati a confermarsi, magari provando a migliorare lo score di punti centrati, sapendo che non sarà semplice. Aspettando ora che la partita prenda il via (ma bisognerà arrivare a lunedì sera) proviamo a valutare quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori, prendendoci del tempo per leggere insieme, in maniera approfondita, le probabili formazioni di Bologna Milan.

DIRETTA BOLOGNA MILAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Milan andrà in onda su Zona DAZN: dobbiamo ricordare che questo canale fa parte del pacchetto satellitare – precisamente al numero 214 del decoder – ed è accessibile a chi sia abbonato ad entrambe le emittenti. In alternativa il match resta visibile in modo tradizionale su DAZN (chiaramente per i clienti) e dunque con il servizio di diretta streaming video, attivabile su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone ma anche potendo utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA MILAN

GLI 11 DI THIAGO MOTTA

Per Bologna Milan, Thiago Motta utilizza un 4-2-3-1 molto simile a quello dell’ultimo campionato: non ci sarà Soumaoro (ancora infortunato) ed è stato salutato Arnautovic, dunque in difesa sarà Beukema a fare coppia con Lucumì mentre a giostrare come prima punta sarà Zirkzee. Per il resto, scelte conosciute: a destra il terzino goleador Posch a caccia del definitivo salto di qualità, a sinistra Lykogiannis e in porta ancora una volta si comincia con il polacco Skorupski, ormai una certezza. A formare il tandem in mezzo al campo saranno Nico Dominguez e Nikola Moro, una linea che porta più che altro qualità e dunque un’uscita rapida del pallone; Lewis Ferguson sarà il trequartista centrale e l’ago della bilancia del Bologna, con i due esterni che dovrebbero essere Orsolini (in dubbio, occhio dunque a Ndoye) e Aebischer, da capire chi a destra e chi a sinistra.

LE SCELTE DI PIOLI

Stefano Pioli ha lavorato sul 4-3-3 e anche per Bologna Milan potrebbe presentarsi in questo modo; verosimilmente i nuovi acquisti in campo dal primo minuto potrebbero essere quattro. Tutto il centrocampo: aspettando Bennacer, Reijnders ha già preso in mano le redini della squadra e opererà dunque come playmaker basso, mentre le due mezzali sarebbero Loftus-Cheek da una parte e Musah dall’altra. In difesa invece si va per le conferme: ovviamente quella di Maignan tra i pali, poi della coppia Thiaw-Tomori (ma Kjaer potrebbe scalzare uno dei due) e dei terzini che saranno Calabria e Theo Hernandez. Queste le sicurezze, così come Giroud e Rafael Leao nel tridente offensivo: qui chiaramente si aspettano Okafor e Chukwueze che sono più di riserve classiche, ma tra i nuovi acquisti in attacco l’unico che dovrebbe essere titolare a Bologna è Pulisic. Questo ovviamente a meno di sorprese e scelte diverse da parte di Pioli…

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA MILAN: IL TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; N. Dominguez, N. Moro; Orsolini, L. Ferguson, Aebischer; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, T. Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Giroud, Rafael Leao. Allenatore: Stefano Pioli











