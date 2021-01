Probabili formazioni Bologna Milan/ Diretta tv, spazio per Soriano dal primo minuto?

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA MILAN: CHI IN CAMPO DOMANI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Bologna Milan, sfida valida per la 20^ giornata della Serie A che è in programma solo domani alle ore 15.00 tra le mura dello Stadio Dall’Ara. Dopo anche il KO rimediato in Coppa Italia contro l’Inter, la formazione del Diavolo ha bisogno di nuove rassicurazioni dal campo, e di risultati utili per confermarsi in vetta alla classifica del primo campionato nazionale, nonostante i tanti out annunciati che Mister Pioli ancora conta. Di contro però i rossoneri se la vedranno con una formazione arcigna come è il Bologna di Mister Mihajlovic. La squadra felsinea, di nuovo in campo dopo il KO subito contro la Juventus, è impaziente di rifarsi anche contro una big del campionato, per riprendere nel contempo anche il percorso verso la top ten della graduatoria. Alla vigilia del fischio d’inizio andiamo a vedere come i due allenatori si sono preparati all’incontro, esaminando da vicino le loro mosse per le probabili formazioni di Bologna Milan.

BOLOGNA MILAN IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Milan sarà riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: per loro appuntamento in esclusiva su Sky Sport Serie A, con la consueta possibilità (che non comporta costi aggiuntivi) di seguire questa partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA MILAN

LE MOSSE DI MIHAJLOVIC

Per le probabili formazioni di Bologna Milan, Mister Mihajlovic ovviamente non si discosterà dal solito 4-2-3-1 come schieramento, ma rispetto all’11 che è stato titolare contro la Vecchia Signora nella precedente giornata di campionato non escludiamo che possa offrire qualche novità domani, più che altro in attacco. Alla vigilia, il tecnico di Vukovar si interroga sul possibile utilizzo sull’esterno del tridente di Sansone, favorito su Vignato e Palacio: in tal caso sarà Barrow la prima punta e Orsolini a collocarsi sull’esterno a destra del reparto. Per la tre quarti rimane ancora un volta irrinunciabile Soriano, mentre in mediana rimangono favoriti per la maglia da titolare Svanberg e Schouten, benché pure Dominguez scalpiti dalla panchina. Nella difesa degli emiliani invece nessuna sorpresa nella 20^ giornata: davanti al numero 1 Skorupski si collocheranno domani Danilo e Tomiyasu, come pure Dijks e De Silvestri, questi però disposti sull’esterno del reparto.

LE SCELTE DI PIOLI

Dopo anche l’impegno in Coppa Pioli fa il conto dei giocatori rimasti in buone condizioni per affrontare un nuovo turno per il primo campionato nazionale: gli assenti non mancheranno da Calhanoglu e Bennacer, fino a Kjaer, che ha rimediato un problemino muscolare alla coscia. Senza anche il centrale danese, ecco che nel 4-2-3-1 di partenza, potremmo rivedere al fianco del capitan Romagnoli, al centro della difesa Tomori: ai lati non mancheranno i soliti Theo Hernandez e Calabria. Per la mediana sarà di nuovo spazio da titolare per l’ex Torino Meitè al fianco di Franck Kessie, mentre toccherà a Brahim Diaz fare le veci di Calhanoglu per il ruolo sulla tre quarti (anche se lo spagnolo è grande dubbio). In attacco invece possiamo immaginare una nuova maglia da titolare per Zlatan Ibrahimovic, pur con Leao e Rebic a disposizione: dei due il croato rimane favorito per la maglia da titolare sull’esterno, magari in coppia con Saelemaekers. Attenzione però a Castillejo, rimasto a riposo in coppa e dunque a disposizione in buone condizioni.

IL TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow All. Mihajlovic

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Tomori, T Hernandez; Kessie, Meitè; Rebic, B Diaz, Saelemaekers; Ibrahimovic All. Pioli.



