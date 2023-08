PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA MILAN/ Quote: Barrow e Bennacer tra gli assenti (Serie A, oggi 21 agosto)

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA MILAN: GLI ASSENTI

Cosa ci possono dire le probabili formazioni di Bologna Milan a proposito dei calciatori che dovranno essere assenti dal posticipo della prima giornata del nuovo campionato di Serie A? Per i padroni di casa del Bologna di mister Thiago Motta spicca certamente in tal senso l’indisponibilità di Soumaoro, che rivedremo solamente nel 2024 per la rottura del legamento rotuleo del ginocchio destro, mentre risulta essere come minimo in dubbio Orsolini, il quale è alle prese con un lieve problema agli adduttori che va comunque trattato con la dovuta attenzione. Pesa inoltre l’assenza di Barrow per un trauma contusivo-distorsivo della caviglia sinistra.

Dall’altra parte, naturalmente andare a Bologna ha sempre un sapore speciale per l’allenatore rossonero Stefano Pioli, che per quanto riguarda la formazione del suo Milan dovrà naturalmente fare a meno ancora una volta di Bennacer per la lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro rimediata lo scorso maggio nel disastroso derby in semifinale di Champions League. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Le probabili formazioni di Bologna Milan ci presentano la partita che questa sera allo stadio Renato Dall’Ara chiuderà il programma della prima giornata della Serie A 2023-2024. Sfida interessante, a maggior ragione con tutti i temi che caratterizzano il debutto in un nuovo campionato. Il Bologna nella scorsa stagione ha rappresentato una sorpresa, sotto la guida di Thiago Motta ha lottato per un posto in Conference League; la società ha confermato l’allenatore puntando sulla continuità e adesso i felsinei puntano a confermarsi e magari anche a migliorare, pur con la consapevolezza che ciò non sarà affatto semplice.

Grande curiosità naturalmente circonda anche il Milan dell’ex di turno Stefano Pioli, reduce da una stagione globalmente positiva, ma nella quale per i rossoneri erano emerse difficoltà nella gestione del doppio impegno fra Champions League e campionato. Per questo motivo la società ha lavorato parecchio sul mercato: il Milan è forse la formazione più cambiata tra le big del nostro campionato, per cui è normale la curiosità che circonda i rossoneri fin dalla partita del debutto nella nuova avventura. Tutto questo premesso, scopriamo quali siano le ultime notizie circa le probabili formazioni di Bologna Milan.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Bologna Milan in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Nonostante il fattore campo avverso, partono favoriti gli ospiti rossoneri e il segno 2 per la vittoria del Milan è quotato a 2,00, mentre poi si sale a quota 3,45 sul segno X in caso di pareggio e fino a 3,85 volte la posta in palio sul segno 1 qualora fosse il Bologna a vincere.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA MILAN

GLI 11 DI THIAGO MOTTA

Per le probabili formazioni di Bologna Milan, l’allenatore di casa Thiago Motta utilizza il modulo 4-2-3-1 già sfruttato nello scorso campionato: non ci sarà Soumaoro, dunque in difesa sarà Beukema a fare coppia con Lucumì, a destra ci sarà il terzino goleador Posch mentre a sinistra agirà Lykogiannis per completare il quartetto davanti al portiere polacco Skorupski. In mezzo al campo ecco la coppia formata da Dominguez e Moro, mentre Ferguson sarà il trequartista centrale e perno della manovra offensiva del Bologna, con i due esterni che dovrebbero essere Orsolini (in dubbio, occhio dunque a Ndoye) e Aebischer, mentre la prima punta sarà Zirkzee dopo l’addio ad Arnautovic.

LE SCELTE DI PIOLI

Sul fronte rossonero, Stefano Pioli ha lavorato sul modulo 4-3-3 che dovremmo vedere nelle probabili formazioni di Bologna Milan. I nuovi acquisti in campo dal primo minuto potrebbero essere tre, considerando che Musah è squalificato. Per questo motivo il centrocampo non potrà essere del tutto nuovo e, insieme ai nuovi acquisti Reijnders e Loftus-Cheek dovremmo vedere dal primo minuto anche Krunic. In difesa invece tutti volti noti: ovviamente Maignan tra i pali, poi ecco la coppia centrale Thiaw-Tomori (con Kjaer in alternativa) e i terzini Calabria e Theo Hernandez. L’attacco invece può essere considerato la via di mezzo: ecco Giroud centravanti e Rafael Leao a sinistra, con Pulisic che dovrebbe completare il tridente in qualità di ala destra.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA MILAN: IL TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Dominguez, Moro; Orsolini, Ferguson, Aebischer; Zirkzee. All. Thiago Motta.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, T. Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Rafael Leao. All. Pioli.











