Probabili formazioni Bologna Milan/ Quote: Ibrahimovic titolare? (Serie A)

Con le probabili formazioni di Bologna Milan ci avviciniamo all’anticipo in programma questa sera allo stadio Renato Dall’Ara del capoluogo emiliano, dove ci sarà anche una sfida intrigante fra i due ex Sinisa Mihajlovic e Stefano Pioli, che sono attesi a fare le loro mosse per le formazioni della partita per la nona giornata di Serie A. Il Bologna ci arriva dopo il pareggio a Udine e in una buona posizione in classifica, cercherà la vittoria per ritagliarsi un ruolo da protagonista della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA MILAN/ Diretta tv: Giroud sarà titolare?

Il Milan invece sogna in grande e vuole far continuare la striscia di vittorie che sabato scorso ha regalato il successo in rimonta contro il Verona, anche se in Champions League sono arrivate invece notizie meno buone. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire tutte le ultime notizie sulle probabili formazioni di Bologna Milan.

Diretta/ Udinese Bologna (risultato finale 1-1): pareggia Beto!

PRONOSTICO E QUOTE

Nel frattempo diamo uno sguardo anche al pronostico su Bologna Milan secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Il segno 2 è favorito e quotato a 2,00, mentre poi si sale a 3,40 in caso di segno 1 per il successo del Bologna e fino a 3,60 volte la posta in palio sul segno X in caso invece di pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA MILAN

LE SCELTE DI MIHAJLOVIC

Le probabili formazioni di Bologna Milan ci riservano per i padroni di casa felsinei un modulo che dovrebbe essere il 3-4-2-1, nel quale tenere presente che Schouten è acciaccato. Gli undici titolari potrebbero essere i seguenti: Skorupski in porta; davanti a lui la difesa a tre formata da Soumaoro, Medel e Theate; ecco poi De Silvestri come esterno destro, Dominguez e Svanberg nella coppia mediana, Hickey sulla corsia mancina; infine nel reparto offensivo dovremmo vedere Soriano e Barrow sulla trequarti in appoggio alla prima punta Arnautovic. Potrebbe però esserci anche una scelta più offensiva, con Vignato fra i due trequartista e Soriano arretrato sulla linea dei centrocampisti a svantaggio di Dominguez.

Diretta/ Bologna Spal Primavera (risultato finale 1-2): Csinger firma il colpaccio!

LE MOSSE DI PIOLI

Per Stefano Pioli, le probabili formazioni di Bologna Milan sono ancora caratterizzate dal grande numero di giocatori assenti fra i rossoneri, dunque il Milan deve fare ancora di necessità virtù in molto reparti, anche se ad esempio dovremmo ritrovare fra i titolari sia Kessiè (squalificato in Champions League) sia Ibrahimovic. Difficile sbilanciarsi troppo, perché molti ballottaggi saranno decisi in extremis, alcuni in base proprio alle condizioni fisiche dei giocatori coinvolti. Indicativamente però forniamo un modulo 4-2-3-1 che potrebbe avere questi titolari: Tatarusanu in porta; i quattro difensori Kalulu, Tomori, Kjaer e Calabria; i due mediani Kessiè e Tonali; sulla trequarti Saelemaekers, Krunic e Rafael Leao in appoggio al centravanti Ibrahimovic.

IL TABELLINO

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. All. Mihajlovic.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Kjaer, Calabria; Kessiè, Tonali; Saelemaekers, Krunic, R. Leao; Ibrahimovic. All. Pioli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA