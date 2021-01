Probabili formazioni Bologna Milan/ Quote, torna Bennacer dal 1^ minuto?

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA MILAN: CHI IN CAMPO AL DALL’ARA?

Sono riflettori puntati sulle mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Bologna Milan, sfida della 20^ giornata di Serie A, che si accenderà solo oggi pomeriggio alle ore 15.00 tra le mura dello stadio Dall’Ara. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Mister Pioli, che pure approccerà allo scontro con non poche preoccupazioni. Per i rossoneri è un momento della stagione davvero delicato: dopo il KO rimediato in campionato contro l’Atalanta, la squadra milanese è stata pure eliminata dalla Coppa Italia per mano dell’Inter solo in settimana. Inoltre nello spogliatoio di Milanello è sempre fin troppo elevato il numero di giocatori infortunati ed indisponibili e anche oggi per Pioli sarà complicato fissare il miglior 11 possibile per affrontare il Bologna. Anche Sinisa Mihajlovic conta alcuni out annunciati nella sua rosa, ma sicuramente la squadra rossoblu si presenta alla sfida casalinga con una migliore condizione generale: e soprattutto con gran voglia di riscatto, specie dopo aver incassato il 2-0 contro la Juventus solo pochi giorni fa. Andiamo allora a controllare le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Bologna Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè come accennato prima, per i rossoneri è un momento davvero complicato, pure va a loro il favore del pronostico, alla vigilia di questo big match della Serie A. Il portale di scommesse Snai per l’1×2 ha poi fissato a 1.85 il successo del Milan contro il più elevato 4.00 segnato per la vittoria del Bologna: il pareggio pagherà la posta a 3.75.

LE PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA MILAN

LE MOSSE DI MIHAJLOVIC

Per le probabili formazioni di Bologna Milan, come detto prima, anche Mihajlovic conta alcuni assenti di peso, da Mbaye a Medel ma per fortuna il tecnico non ha grandi problemi a fissare un buon 11 oggi. Segnato dunque il classico 4-2-3-1, ecco che oggi per il Bologna dovremo trovare pronti in difesa Danilo e Tomiyasu, come pure De Silvestri e Dijks, che pure agiranno in corsia: occhio però a Soumaoro, che scalpita dalla panchina in cerca di spazio. Per la mediana si faranno avanti anche oggi i soliti Svanberg e Schouten, mentre Dominiguez potrebbe sperare per qualche minuto solo nella ripresa: toccherà a Soriano far da trequartista. Per l’attacco ecco che è però ballottaggio a tre tra Sansone, Vignato e Palacio per la maglia da esterno mancino (con l’ex Inter slitterebbe Barrow sull’esterno ovviamente): se dovesse avere la meglio l’esterno ex Villarreal, ecco che il tridente verrebbe completato dallo stesso Barrow e da Orsolini.

LE SCELTE DI PIOLI

Anche nella 20^ giornata di Serie A sono gravi assenze nella metà campo rossonera: non sarà facile per Pioli fissare un nuovo 11, considerato poi che anche i nuovi acquisti del mercato ancora devono trovare ritmo e feeling con il resto del gruppo. Segnato il 4-2-3-1 ecco che già in difesa dobbiamo ricordare l’out annunciato dell’acciaccato Kjaer: toccherà all’ex Chelsea Tomori far debutto dal primo minuto al fianco di capitan Romagnoli, mentre la coppia Calabria-Theo Hernandez si accomoderà come al solito sulle fasce esterne. A centrocampo poi vi è buona speranza di recuperare dal primo minuto Ismael Bennacer, che dunque dovrebbe accomodarsi in mediana al fianco di Franck Kessie. Va detto che il rientro del francoalgerino è poi leggermente forzato anche dal vuoto che si è creato sulla tre quarti: senza Calhanoglu e Brahim Diaz (che si è fermato solo pochi giorni fa) lo spazio dovrebbe venir per forza di cose coperto da Meitè, che dunque verrà avanzato rispetto al suo abituale ruolo. In avanti sarà poi sicura la maglia di Zlatan Ibrahimovic come prima punta: al fianco dello svedese hanno maggiori chance di vestire la maglia da titolare Rebic e Saelemaekers, ma ricordiamo che in panca rimangono Leao e Castillejo.

IL TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1) Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow All. Mihajlovic

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, T Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Meitè, Rebic; Ibrahimovic All. Pioli



