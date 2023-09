Probabili formazioni Bologna Napoli/ Diretta tv: dubbi per Garcia (Serie A 2023, 5° giornata 23 settembre)

Leggiamo le probabili formazioni di Bologna Napoli per presentare la partita che si giocherà nel tardo pomeriggio di domani per la quinta giornata di Serie A allo stadio Renato Dall’Ara, un classico del calcio italiano. I padroni di casa rossoblù ci arrivano dopo un discreto pareggio per 0-0 a Verona, la partenza stagionale del Bologna di mister Thiago Motta ci parla di 5 punti in quattro giornate: un buon avvio, che però naturalmente potrebbe ricevere una spinta poderosa, anche per il morale, in caso di impresa contro i campioni d’Italia in carica.

Tuttavia il Napoli non può più permettersi passi falsi: la bella partenza in Champions League ha riportato serenità, ma in campionato c’è stato un punto nelle ultime due giornate, ottenuto in rimonta sul campo del Genoa, che sembrano sufficienti per minare la serenità dell’ambiente e infondere dubbi su Rudi Garcia. Nel bene e nel male, questa è Napoli: ecco perché un ritorno alla vittoria sarebbe fondamentale, non solo per gli effetti pratici sulla classifica. Tutto questo premesso, adesso scopriamo tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Bologna Napoli.

DIRETTA BOLOGNA NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Bologna Napoli sarà visibile in diretta streaming video, che sarà garantita su Dazn come per tutte le partite del campionato di Serie A, essendo una delle sette partite di questa quinta giornata non comprese invece nel pacchetto degli incontri visibili pure in diretta tv su Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA NAPOLI

LE SCELTE DI MOTTA

Le probabili formazioni di Bologna Napoli potrebbero essere tutte straniere per i padroni di casa rossoblù di mister Thiago Motta, a meno che trovi posto Orsolini sulla trequarti, dove però indichiamo leggermente favorito Ndoye per giocare insieme a Ferguson e Karlsson alle spalle del centravanti Zirkzee. Il modulo di riferimento sarà il 4-2-3-1 per il Bologna, che per il resto schiererà Skorupski in porta; davanti a lui nella difesa a quattro Posch, Beukema, Lucumì e Kristiansen da destra a sinistra; infine in mediana c’è un altro ballottaggio fra Moro e Aebischer per affiancare il nuovo acquisto estivo Freuler.

LE MOSSE DI GARCIA

Sul fronte partenopeo, Rudi Garcia per le probabili formazioni di Bologna Napoli dovrebbe scegliere il tradizionale modulo 4-3-3, ma con l’incognita del turnover per diverse maglie ancora da assegnare: in porta la certezza è Meret, così come Di Lorenzo terzino destro di una difesa che, a causa degli acciacchi di Rrahmani vedrà Ostigard e Juan Jesus (oppure Natan) centrali, con Mario Rui favorito su Olivera nel ballottaggio a sinistra; a centrocampo sembrano certi del posto Zambo Anguissa e Lobotka, mentre Zielinski potrebbe essere insidiato da Elmas; infine Raspadori e Politano si giocano il posto da ala destra (con il primo favorito), naturalmente al fianco di Osimhen e Kvaratskhelia, che restano le certezze offensive del Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA NAPOLI: IL TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Moro, Freuler; Ndoye, Ferguson, Karlsson; Zirkzee. All. Motta.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.











