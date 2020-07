PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA NAPOLI/ Diretta tv, Manolas torna in panchina?

Presentando le probabili formazioni di Bologna Napoli, abbiamo già accennato ad alcuni temi relativi alle difese delle due squadre. Ad esempio, per i rossoblù è prezioso il rientro di Denswil dalla squalifica per affiancare Danilo nella coppia centrale davanti a Skorupski, perché domenica si è fatto male Bani. Sempre parlando di centrali, ecco che Gennaro Gattuso ne ha tre per due maglie: domani potrebbe toccare a Manolas che è rimasto in panchina contro il Milan, da capire chi andrebbe dunque in panchina fra Maksimovic (che rischia di più) e Koulibaly per fare posto al greco ex Roma. Un tema comune ai due allenatori è poi il possibile turnover sulle fasce, anche perché il ruolo di terzino è dispendioso. Nel Bologna si candida Mbaye che a Parma ha fatto bene entrando proprio al posto di Bani, nel Napoli il ballottaggio più caldo potrebbe essere quello fra Mario Rui ed Hysaj, con quest’ultimo che è rimasto in panchina per tutta la partita contro il Milan e potrebbe di conseguenza mettere sul piatto una maggiore freschezza – stesso discorso per Ghoulam, che non è entrato domenica sera. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LE NOTIZIE ALLA VIGILIA

Bologna Napoli si gioca domani sera alle ore 19.30, quando le due formazioni scenderanno in campo per dare vita alla partita valida per la trentatreesima giornata di Serie A. Il Bologna è reduce dal pareggio beffa subito a Parma, dove al 90′ era in vantaggio di ben due reti, ora dunque cercherà di regalare una bella soddisfazione ai suoi tifosi, anche se naturalmente il Dall’Ara sarà ancora una volta a porte vuote. Anche il Napoli arriva da un pareggio per 2-2, in questo caso contro il Milan: l’Europa League è già in tasca grazie al trionfo in Coppa Italia, ma c’è all’orizzonte la sfida con il Barcellona che aiuta a tenere alta la tensione. Tutto questo premesso, possiamo ora analizzare più nel dettaglio le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Bologna Napoli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA NAPOLI

LE MOSSE DI MIHAJLOVIC

Nelle probabili formazioni di Bologna Napoli, in casa rossoblù non ci aspettiamo rivoluzioni rispetto alla partita di Parma, che tutto sommato era stata perfetta fino al 90′, anche se il finale ha fatto imbestialire Sinisa Mihajlovic. Rientra Denswil in difesa dopo il turno di squalifica e sarà titolare al fianco di Danilo nella coppia centrale davanti a Skorupski, mentre sulle fasce potrebbero essere confermati Tomiyasu e Dijks, anche se Mbaye al Tardini è entrato in corsa molto bene e ora cerca una maglia da titolare. A centrocampo possibile conferma in blocco per il terzetto titolare formato da Soriano, Medel e Dominguez, mentre in attacco potrebbe essere titolare Palacio che domenica era partito dalla panchina, completando in questo modo il tridente con Orsolini e Barrow, che dovrebbero essere le due certezze del reparto offensivo felsineo.

LE SCELTE DI GATTUSO

Le probabili formazioni di Bologna Napoli sul fronte partenopeo ci portano a diversi dubbi ancora aperti per Gennaro Gattuso: ad esempio in difesa potrebbe rientrare Manolas che è rimasto in panchina contro il Milan ed è inoltre possibile il turnover anche sulle fasce (sarà titolare Hysaj questa volta?). Ancora più nodi da sciogliere per quanto riguarda il centrocampo e l’attacco: in mediana ci aspettiamo Demme titolare dopo essere partito un po’ a sorpresa fra le riserve contro il Milan, insieme a lui potrebbero giocare dal primo minuto Fabian Ruiz e Zielinski ma non mancano le alternative e di conseguenza i ballottaggi sono aperti. Infine in attacco sono di fatto in palio tutte le maglie: possibile che Lozano per una volta mandi in panchina Insigne a sinistra, ecco poi gli altri ballottaggi Politano-Callejon a destra e Mertens-Milik in mezzo. Tutto è ancora possibile…

IL TABELLINO

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Soriano, Medel, Dominguez; Orsolini, Barrow, Palacio. All. Mihajlovic.

Squalificati: nessuno.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Lozano. All. Gattuso.

Squalificati: nessuno.



