Probabili formazioni Bologna Napoli/ Diretta tv, Zielinski sarà titolare? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA NAPOLI: CHI SCENDERÀ IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Bologna Napoli ci introducono a quello che possiamo considerare il primo posticipo nella 7^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021: allo stadio Dall’Ara si gioca infatti alle ore 18:00 di domenica 8 novembre. Partita che può significare il riscatto per i partenopei, sconfitti a sorpresa in casa dal Sassuolo in una battuta d’arresto che ha impedito loro di tenere il passo del Milan; nelle prime uscite stagionali comunque gli azzurri hanno fatto vedere di potersi giocare lo scudetto in un campionato che può riservare parecchie sorprese e spazi. Quelli che conta di prendersi anche il Bologna, che però è partito con il freno a mano tirato; se non altro sabato scorso i felsinei si sono presi una vittoria importante per allontanare la zona retrocessione, battendo in casa il Cagliari e avendo ora un’altra occasione tra le mura amiche. Vedremo come andranno le cose in campo; nel frattempo possiamo leggere insieme quelle che sono le scelte da parte dei due allenatori per questa partita, analizzando le probabili formazioni di Bologna Napoli.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Napoli è riservata in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare, che potranno seguire questa partita di campionato sul canale Sky Sport Serie A (numero 202 del decoder) oppure come sempre attraverso il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA NAPOLI

LE SCELTE DI MIHAJLOVIC

Continuano i problemi per Sinisa Mihajlovic, che anche nelle probabili formazioni di Bologna Napoli deve fare i conti con parecchi giocatori indisponibili. Dopo la doppietta al Cagliari Musa Barrow sarà confermato come esterno offensivo di una linea di trequarti a supporto di Palacio, con il quale il gambiano può scambiare la posizione; a completare il reparto saranno Orsolini e Roberto Soriano, anche se è forte la candidatura di Vignato. In mediana le scelte sono obbligate o quasi; dovrebbero essere Svanberg e Schouten a posizionarsi davanti alla difesa, qui invece il portiere sarà chiaramente Skorupski che verrà protetto da Tomiyasu, ormai stabilmente impiegato come difensore centrale, e il veterano Danilo Larangeira. Sulle corsie laterali dovremmo invece vedere De Silvestri a destra e Hickey a sinistra, nuova panchina per Denswil che resta comunque in ballottaggio.

I DUBBI DI GATTUSO

Gennaro Gattuso per le probabili formazioni di Bologna Napoli ha la rosa al completo, ma anche per questo più dubbi: il modulo dovrebbe rimanere il 4-2-3-1 ma qui oltre a Demme verrebbe sacrificato Zielinski, più propenso a giocare come mezzala. Con questo nuovo sistema di gioco Mertens e Osimhen possono giocare contemporaneamente e non si rinuncia a Lozano, ma visto che Bakayoko è una sorta di intoccabile c’è poco spazio per altri elementi che venivano considerati del tutto funzionali; il tecnico dovrà prendere delle decisioni, intanto se Lorenzo Insigne dovesse dare forfait (o partire dalla panchina) Zielinski potrebbe tornare utile come esterno sinistro sulla trequarti, ruolo nel quale tuttavia è in competizione con un Politano che parte in vantaggio. In difesa resta il dubbio sul portiere (potrebbe essere Ospina), Di Lorenzo e Mario Rui agiranno sulle fasce mentre in mezzo Manolas affiancherà come sempre Koulibaly; a completare la squadra sarà Fabian Ruiz, lui sì adatto per giocare a due davanti al reparto arretrato.

IL TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo Lar., Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio

A disposizione: A. Da Costa, Ravaglia, Breza, Calabresi, Paz, Denswil, N. Dominguez, Kinglsey, Baldursson, Vignato

Allenatore: Sinisa Mihajlovic

Squalificati: –

Indisponibili: I. Mbaye, Dijsk, Skov Olsen, Medel, A. Poli, N. Sansone, Santander

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Mertens, Zielinski; Osimhen

A disposizione: Meret, Hysaj, Rrahmani, Ni. Maksimovic, Ghoulam, Elmas, Demme, Lobotka, Politano, L. Insigne, Petagna, F. Llorente

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: –

Indisponibili: –



© RIPRODUZIONE RISERVATA