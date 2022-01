Probabili formazioni Bologna Napoli/ Quote: chi sarà centravanti? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA NAPOLI: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Bologna Napoli ci introducono al posticipo dello stadio Renato Dall’Ara, uno dei tre incontri di un lunedì ricchissimo per la ventiduesima giornata di Serie A, che ha dunque ancora molto da dirci. Il Bologna di Sinisa Mihajlovic, dopo lo stop per Covid e la sconfitta subita in extremis a Cagliari, va alla ricerca di un risultato di prestigio per evitare di scivolare nel limbo in classifica, tenendo viva una speranza europea che l’allenatore felsineo vorrebbe coltivare per dare maggior senso al girone di ritorno del Bologna.

Evidentemente di maggiore spicco sono le ambizioni del Napoli di Luciano Spalletti, nonostante l’emergenza. Domenica scorsa è arrivata una vittoria sofferta ma preziosa contro la Sampdoria, adesso consolidarsi fra le prime quattro nonostante le difficoltà è la priorità, ma si può certamente ancora sognare lo scudetto, sempre se non si perdono altri punti nelle partite sulla carta non così difficili. Questo è il quadro della situazione, scopriamo allora le ultime notizie circa le probabili formazioni di Bologna Napoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Bologna Napoli in base alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai, che vede favoriti gli ospiti partenopei. Infatti il segno 2 è quotato a 1,97, mentre poi si sale a quota 3,35 in caso di segno X per il pareggio e fino a 3,90 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria del Bologna.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA NAPOLI: LE SCELTE DEI MISTER!

LE MOSSE DI MIHAJLOVIC

Le probabili formazioni di Bologna Napoli riservano ancora numerosi dubbi a Sinisa Mihajlovic, d’altronde le scorse settimane non sono state affatto facili per i rossoblù. Come modulo di riferimento prendiamo il 3-4-2-1, ma ci sono ancora parecchi nodi da sciogliere circa i nomi degli interpreti dal primo minuto: in porta ecco Skorupski; davanti a lui la difesa a tre sarà composta da Bonifazi, uno tra Binks e Soumaoro in posizione centrale ed infine Theate.

A centrocampo potremmo invece schierare la linea a quattro con Skov Olsen, Soriano, Svanberg e Dijks da destra a sinistra. Ci sono però ancora alcune incertezze, perché ad esempio sulla trequarti si punta ad avere Orsolini al fianco di Sansone, altrimenti avanzerà uno tra Skov Olsen e Soriano e si liberebbe un posto in mediana (Viola?) oppure sulla fascia destra, in questo caso per De Silvestri. Più facile indicare il centravanti, che sarà Arnautovic.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Se Mihajlovic ha ancora molti dubbi, le probabili formazioni di Bologna Napoli non saranno una passeggiata nemmeno per Luciano Spalletti, a causa del grande numero di assenze che tra Covid, infortuni e Coppa d’Africa tormentano la rosa dei partenopei. Il modulo di riferimento sarà il 4-2-3-1, nel quale in difesa i soliti devono fare gli straordinari: ecco dunque Meret in porta a causa dell’infortunio di Ospina e davanti a lui da destra a sinistra Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Ghoulam.

In mediana invece ci sono due maglie per tre candidati, cioè Fabian Ruiz, Lobotka e Demme; infine in attacco potremmo vedere Politano, Mertens ed Elmas sulla trequarti a sostegno della prima punta Petagna, oppure in alternativa il belga come centravanti, con Elmas che si accentrerebbe alle sue spalle e Lozano che si aggiungerebbe a Politano come ali del reparto offensivo che ha ritrovato Zielinski, ma non titolare.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA NAPOLI

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Bonifazi, Binks, Theate; Skov Olsen, Soriano, Svanberg, Dijks; Orsolini, Sansone; Arnautovic. All. Mihajlovic.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; F. Ruiz, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna. All. Spalletti.



