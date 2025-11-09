Probabili formazioni Bologna Napoli: le scelte di Italiano e Conte verso la partita valida per l'undicesima giornata di Serie A 2025-2026.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA NAPOLI: CONTE ANCORA SPUNTATO!

Le probabili formazioni Bologna Napoli ci conducono a parlare di una delle partite più interessanti del fine settimana: si gioca al Dall’Ara domenica 9 novembre, siamo nell’undicesima giornata di Serie A 2025-2026 e per entrambe le squadre è chiaramente un ritorno in campo dopo gli impegni delle coppe europee.

Il Napoli è spuntato, possiamo dirlo: tanti infortuni e gli ultimi risultati ne hanno risentito soprattutto offensivamente, questo vale anche in Champions League ma è pur vero che al momento la squadra di Antonio Conte ha conservato il primo posto in classifica, e dunque attenzione a quando la rosa tornerà ad un numero di soluzioni accettabile.

Per quanto riguarda il Bologna, anche nel corso di questa stagione Vincenzo Italiano sta conducendo i felsinei verso l’Europa; con la vittoria di Parma la squadra rossoblu ha fatto un passo avanti non indifferente, e quando gioca al Dall’Ara sa sempre come mettere in difficoltà gli avversari, per questo motivo il Napoli è avvisato.

Vedremo allora cosa accadrà, certamente siamo di fronte a una partita molto interessante ma in questo spazio dobbiamo valutare le scelte potenziali da parte dei due allenatori, quindi mentre aspettiamo che arrivi il calcio d’inizio ci prendiamo del tempo utile per andare a leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni Bologna Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO BOLOGNA NAPOLI

Con le probabili formazioni Bologna Napoli valutiamo anche le quote che sono state fornite dalla Snai, secondo le quali il segno 1 per la vittoria della squadra felsinea vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,90 volte la giocata; favoriti i partenopei, perché il segno 2 per il loro successo ha un valore ammontante a 2,60 volte la posta in palio. Infine ecco il segno X che regola il pareggio: in questo caso il bookmaker vi premierebbe con una vincita che equivale a 3,05 volte quanto messo sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA NAPOLI

ITALIANO SE LA GIOCA

Come sappiamo Italiano ha perso per qualche tempo Freuler, l’assenza dello svizzero non è indifferente e così nelle probabili formazioni Bologna Napoli il centrocampo felsineo dovrebbe essere formato da Nikola Moro e Lewis Ferguson, con Pobega in alternativa. Non sono pochi i ballottaggi aperti, ma tutto sommato il 4-2-3-1 dovrebbe essere costruito: in porta c’è ovviamente Skorupski, davanti a lui la coppia formata da Lucumì e Heggem mentre i due terzini dovrebbero essere Holm e Juan Miranda, difficile parlare di titolari fissi ma possiamo indicare in questi due elementi i riferimenti principali per l’allenatore.

Del centrocampo abbiamo detto; anche davanti si valuta qualche modifica con Bernardeschi e Rowe che possono tornare utili per le corsie, tuttavia anche in questo caso bisogna dire che per un partita di cartello come questa le scelte dovrebbero prevedere Orsolini, che è il capocannoniere della Serie A con 5 gol, e Cambiaghi. Odgaard per lo stesso motivo è in vantaggio su Fabbian per occupare la mattonella centrale di questa linea che si piazza tra centrocampo e attacco; davanti, partita speciale per Immobile che è rientrato, ma per il momento Italiano punta ancora su Santiago Castro titolare senza dimenticarsi di Dallinga.

LA COPERTA CORTA DI CONTE

La coperta di Conte nelle probabili formazioni Bologna Napoli è davvero cortissima, ma c’è anche una buona notizia: si è fermato anche Billy Gilmour ma se non altro è rientrato Lobotka, quindi lo slovacco si riprende il ruolo in cabina di regia ed è forse il giocatore più insostituibile tra tutti. Un altro è Rrahmani, lui pure tornato a giocare: il kosovaro guida la difesa affiancando Buongiorno, in porta ancora una volta va Vanja Milinkovic-Savic che, al netto dell’infortunio di Meret, sembra essere diventato definitivamente il titolare, poi ecco Di Lorenzo terzino destro e Mathias Olivera che dovrebbe prendersi la maglia sull’altro versante.

Il sistema di gioco dovrebbe passare al 4-3-3, anche se poi sappiamo bene che il Napoli sa trasformarsi a partita in corso; in questo momento però bisogna trovare certezze, per esempio riportare McTominay al ruolo più definito di mezzala sul centrosinistra, mentre a destra abbiamo Zambo Anguissa che in questa stagione sta trovando anche il supporto dei gol. Nel tridente offensivo le alternative ci sarebbero, ma Conte va con i soliti noti: senza De Bruyne ecco David Neres giocare largo a sinistra per esaltarne le qualità, dall’altra parte naturalmente non si prescinde da Politano e come prima punta avremo Hojlund.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA NAPOLI: IL TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Lucumì, Heggem, J. Miranda; N. Moro, L. Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; S. Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano

NAPOLI (4-3-3): V. Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, M. Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, David Neres. Allenatore: Antonio Conte