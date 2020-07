Probabili formazioni Bologna Napoli/ Quote, Gattuso rilancia Diego Demme? (Serie A)

Presentiamo le probabili formazioni di Bologna Napoli, partita che si gioca alle ore 19:30 di mercoledì 15 luglio: torna subito il campionato di Serie A 2019-2020, siamo nella 33^ giornata e si tratta di una partita molto interessante tra due squadre che sono in salute, e che arrivano da un doppio 2-2 di tenore diverso, ma comunque non il risultato atteso. Il Bologna stava cogliendo una vittoria importante e di carattere a Parma, ma ha incassato due gol nel recupero: una beffa atroce per i rossoblu che in questo modo si sono allontanati dalla zona Europa League forse in maniera decisiva, anche se resta la possibilità di battere il Napoli e avanzare in classifica. Napoli che dal canto suo aveva rimontato il Milan prendendosi il vantaggio, ma poi ha subito un calcio di rigore: come conseguenza ha lasciato il quinto posto solitario alla Roma senza riuscire a staccare i rossoneri, ma come ben sappiamo la qualificazione in Europa è già stata ottenuta attraverso la Coppa Italia. Ora vediamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco; aspettando che la partita del Dall’Ara prenda il via possiamo leggere insieme, in maniera più approfondita, le probabili formazioni di Bologna Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha pensato al pronostico per Bologna Napoli, identificando nei partenopei la squadra chiaramente favorita: il segno 2 per la loro vittoria esterna vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 1,85 volte quello che avrete messo sul piatto, contro il valore di 4,00 che accompagna invece il segno 1 per il successo dei felsinei. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,80 volte quello che investirete con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA NAPOLI

I DUBBI DI MIHAJLOVIC

Nelle probabili formazioni di Bologna Napoli torna il nome di Denswil, che potrebbe prendere il posto di Dijks come terzino sinistro per naturale turnover; allo stesso modo a destra ci sarà Tomiyasu, in mezzo invece la coppia formata da Danilo Larangeira e Bani a protezione del portiere Skorupski. Il centrocampo sarà ancora una volta una cerniera a due: Nicolas Dominguez, parecchio utilizzato nelle ultime uscite, contende ancora una maglia a Schouten con la sensazione di poter avere la meglio e affiancare Medel, ma Andrea Poli conta di tornare almeno per la panchina e avere spazio se non altro nel secondo tempo. Come lui anche Santander, fuori ormai da tempo; come prima punta si potrebbe continuare a puntare su Musa Barrow anche se Palacio scalpita, poi Orsolini e Nicola Sansone dovrebbero essere posizionati come esterni sulla zona di trequarti, facendo compagnia a Roberto Soriano che sarà il giocatore incaricato di assistere il centravanti.

LE SCELTE DI GATTUSO

Anche Gennaro Gattuso deve fare le sue valutazioni: nelle probabili formazioni di Bologna Napoli possibile conferma per l’intero pacchetto arretrato che ha giocato domenica, dunque Nikola Maksimovic e Koulibaly davanti a Ospina – favorito su Meret – con Di Lorenzo e Mario Rui a correre sulle fasce laterali. Dovrebbe cambiare il metronomo davanti alla difesa: Demme, tenuto a sorpresa fuori dagli undici contro il Milan, si prepara a riprendere il posto che è stato di Lobotka nelle ultime due partite (una, il tedesco l’ha saltata per squalifica), scalpita Allan per il posto di mezzala sul centrodestra e dunque potrebbe avere un turno di riposo Fabian Ruiz, mentre sull’altro versante del campo Zielinski va verso la conferma. Da valutare anche il tridente offensivo: qui invece l’allenatore del Napoli potrebbe cambiarne due, ovvero Callejon e Mertens che farebbero spazio a Politano e Milik pronti a giocare dall’inizio. Sul centrosinistra confermato invece Lorenzo Insigne.

IL TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo Lar., Bani, Denswil; Medel, N. Dominguez; Orsolini, Soriano, N. Sansone; Barrow

A disposizione: A. Da Costa, M. Sarr, I. Mbaye, Corbo, Krejci, Dijks, Svanberg, A. Poli, Baldursson, Juwara, Cangiano, Skov Olsen, Palacio

Allenatore: Sinisa Mihajlovic

Squalificati: –

Indisponibili: Santander

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Ni. Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Demme, Zielinski; Politano, Milik, L. Insigne

A disposizione: Meret, Hysaj, Manolas, Luperto, Ghoulam, Fabian Ruiz, Lobotka, Elmas, Callejon, Younes, Lozano, Mertens

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: –

Indisponibili: –



