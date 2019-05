Probabili formazioni Bologna Napoli/ Quote, Mihajlovic punta su Destro (Serie A)

Bologna Napoli si gioca stasera alle ore 20.30 allo stadio Dall’Ara di Bologna per l’ultima giornata del campionato di Serie A. Si annuncia come una sfida da poter vivere in scioltezza per i felsinei che dopo aver vissuto per un campionato intero con l’incubo retrocessione, con il punto ottenuto in casa della Lazio hanno festeggiato la matematica salvezza. Fondamentale l’arrivo di Sinisa Mihajlovic che ha viaggiato a media da qualificazione d’Europa, 27 punti ottenuti dal suo avvento sulla panchina felsinea. In un buon momento anche il Napoli dopo l’ultimo 4-1 all’Inter, i partenopei sono stati la seconda forza incontrastata di questa Serie A, anche se le distanze dalla Juventus sono sempre state molto ampie. Andiamo quindi a vedere da vicino quali potrebbero essere le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Bologna Napoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo uno sguardo alle quote per il pronostico su Bologna Napoli, sfida dell’ultima giornata del campionato di Serie A. L’agenzia di scommesse Snai quota a 4.30 la vittoria del Bologna (segno 1) mentre con un successo del Napoli (segno 2) si arriverebbe a 1.70. Più stuzzicante la quota per un pareggio, perché il segno X varrebbe 4.00 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA NAPOLI

LE SCELTE DI MIHAJLOVIC

Parlando delle probabili formazioni di Bologna Napoli, nel club rossoblu allenato da Sinisa Mihajlovic confermato Destro a guida dell’attacco, preferito a Santander e supportato da Orsolini, Soriano e Palacio in una formazione che ricorda molto quella che ha affrontato la Lazio. In difesa Danilo e Lyanco centrali con Mbaye e Dijks sulle fasce nella difesa a quattro davanti all’estremo difensore Skorupski.

LE MOSSE DI ANCELOTTI

In casa azzurra, Ancelotti deve fare i conti con assenze pesanti per squalifica, con Koulibaly out in difesa e Allan a centrocampo. Al posto del senegalese giocherà Maksimovic al fianco di Albiol, mentre Insigne sarà dirottato sulla fascia con Fabian Ruiz e Zielinski centrali sulla mediana. In attacco confermato il tandem composto da Mertens e da Milik.

IL TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Pulgar, Poli; Orsolini, Soriano, Palacio; Destro. All. Mihajlovic

INDISPONIBILI: Mattiello, Sansone

SQUALIFICATI: –

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Maksimovic, Ghoulam; Callejon, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Mertens, Milik. All. Ancelotti

INDISPONIBILI: Chiriches, Ounas

SQUALIFICATI: Koulibaly, Allan



