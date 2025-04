PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA NAPOLI: LE SCELTE PER IL POSTICIPO DI LUSSO

A volte il meglio di una giornata di Serie A può arrivare al lunedì sera, ci vuole pazienza ma le probabili formazioni Bologna Napoli ci portano verso lo splendido posticipo che chiuderà il turno di campionato. Tanto merito è del Bologna, la squadra di Vincenzo Italiano sta dimostrando che la scorsa stagione non era un caso: il quarto posto ad aprile indica che si può davvero puntare a tornare in Champions League, inoltre c’è una finale di Coppa Italia praticamente già ipotecata e che nel capoluogo emiliano manca dalla bellezza di 51 anni.

Bologna sarà quindi una tappa ostica per il Napoli di Antonio Conte sulla strada verso il grande obiettivo del quarto scudetto. I partenopei si sono rilanciati con la vittoria contro il Milan, un bis al Dall’Ara sarebbe un messaggio chiarissimo a un’Inter alle prese con un calendario decisamente più fitto rispetto a un Napoli che può pensare “solo” alla missione tricolore. Guai a chi dice che i lunedì sera siano noiosi, l’attesa è già alta e la colmiamo allora leggendo le probabili formazioni Bologna Napoli.

TUTTO POSSIBILE: PRONOSTICO E QUOTE

Difficile sbilanciarsi nel pronostico su Bologna Napoli, l’agenzia Snai propone il segno 1 a 2,85 e il segno 2 a 2,60, cambierebbe d’altronde poco anche in caso di pareggio, con il segno X indicato infatti esattamente a 3,00.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA NAPOLI

QUALCHE DUBBIO PER ITALIANO

Interessante è l’analisi delle mosse di Vincenzo Italiano nelle probabili formazioni Bologna Napoli, perché qualche maglia da titolare potrebbe essere in bilico nel modulo 4-2-3-1 rossoblù. In porta ci aspettiamo Skorupski; l’assenza di spicco in difesa sarà quella di Calabria, ecco allora a destra Holm, con Beukema e Lucumì in mezzo più Miranda a sinistra (poche chance per Lykogiannis); spera Pobega in mezzo, dove però sembra favorito Ferguson per affiancare Freuler; in avanti non ci sono infine dubbi su Orsolini e Odgaard, mentre la maglia di esterno sinistro è contesa tra il favorito Ndoye e Cambiaghi; infine Castro potrebbe tornare titolare come centravanti, in alternativa è pronto Dallinga.

4-3-3 PER CONTE?

Per Antonio Conte sembra tutto molto più chiaro nelle probabili formazioni Bologna Napoli, il 4-3-3 dovrebbe essere tornato il modulo di riferimento e quindi Raspadori rischia la panchina, a vantaggio di Politano e Neres che affiancheranno il centravanti Lukaku. A centrocampo ecco Zambo Anguissa, Lobotka che non dovrebbe essere in dubbio dopo il lieve problema accusato contro il Milan e McTominay, che invece ha smaltito l’influenza. Infine in difesa davanti a Meret ecco capitan Di Lorenzo, i due centrali Rrahmani e Buongiorno, infine a sinistra Olivera, anche perché l’unico indisponibile di spicco nella rosa partenopea è attualmente il pari ruolo Spinazzola.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA NAPOLI: IL TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.