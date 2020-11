Probabili formazioni Bologna Napoli/ Quote, scelte obbligate per Mihajlovic (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA NAPOLI: CHI AL DALL’ARA?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Bologna e Napoli, big match che si accenderà questa sera alle ore 18.00 tra le mura del Dall’Ara, nella 7^ giornata del campionato della Serie A. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Mihajlovic come di Gattuso per questa bella sfida, che pure mette in palio punti di grande peso. Se per il tecnico di Vukovar non sarà facile fissare un buon undici, vista la lunga lista di assenti annunciati e verrà dunque per forza riconfermata gran parte dello schieramento già titolare contro il Cagliari pochi giorni fa, per Gattuso i problemi saranno di altro tipo. In casa campana infatti la rosa è praticamente tutta al completo: pur dopo lo sforzo in Coppa, il tecnico degli azzurri dovrà risolvere parecchi ballottaggi. Ora andiamo ad esaminar da vicino le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Bologna Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè i rossoblu siano di ritorno da alcuni risultati positivi, pure il pronostico alla vigilia non può che pendere in favore degli azzurri. La Snai per l’1×2 ha fissato a 1.67 il successo del Napoli questa sera, contro il più alto 4.75 per la vittoria del Bologna: il pari paga la posta a 4.25.

LE PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA NAPOLI

LE MOSSE DI MIHAJLOVIC

Come abbiamo appena accennato prima, per disegnare le probabili formazioni di Bologna e Napoli, Sinisa Mihajlovic dovrà di nuovo far fronte a un gran numero di assenti annunciati: saranno dunque tante le mosse obbligate del tecnico rossoblu. Fissato il 4-2-3-1, ecco che tra i pali anche oggi pomeriggio vedremo Skorupski: davanti saranno invece pronti dal primo minuto De Silvestri, Tomiyasu, Danilo e Hickey. Per la mediana saranno assenze di peso quelle di Poli e Medel: Svanberg e Schouten saranno allora riconfermati dal primo minuto. In avanti rimane irrinunciabile Palacio: Barrow e Orsolini si candidano per una maglia al suo fianco con Soriano prima scelta per la trequarti.

LE SCELTE DI GATTUSO

Potrebbero essere invece tanti i ballottaggi nella metà campo campana, vista anche una certa ricchezza nella rosa azzurra. Dato ancora il 4-2-3-1 come modulo iniziale, ecco che dovremmo rivedere qui dal primo minuto Victor Osimhen, che ha saltato la sfida di Europa League con il Rijeka (era squalificato). Vicino al giovane bomber ecco poi pronto dal primo minuto Dries Mertens, con Insigne e Lozano confermati ai lati: occhio però al numero 24 che, non al top della condizione, potrebbe pure essere lasciato in panchina. In mediana sono poi diversi giocatori a disposizione per due sole maglie: al momento la prima ipotesi vede pronti dal primo minuto Bakayoko e Fabian Ruiz, ma non sono da escludere novità anche dell’ultimo minuto. Per il reparto arretrato invece le maglie dovrebbero oggi cadere sulle spalle di Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui: pure scalpitano dalla panchina in cerca di spazio Hysaj e Maksimovic.

IL TABELLINO

BOLOGNA: Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo Lar., Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio All.: Sinisa Mihajlovic

NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen All.: Gennaro Gattuso



